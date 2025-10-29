"ศุภมาส" ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธี

น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ 1/2568 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาลโดยมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ หน่วยงานภาครัฐ สื่อมวลชน และสมาคมที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมด้วย
ก่อนเริ่มการประชุม คณะกรรมการได้ยืนไว้อาลัยถวายความอาลัย แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
น.ส.ศุภมาส กล่าวว่า ขอบคุณทุกคนที่มาประชุมโดยพร้อมเพรียงกันและตรงเวลา จากประกาศของสำนักราชวัง แจ้งการสวรรคตของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2568 ถือเป็นความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ของพสกนิกรชาวไทยทุกคน ตลอดเวลาที่ผ่านมา พระองค์ท่านประกอบพระราชกรณียกิจนานาประการแก่พสกนิกร อันเป็นพระมหาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้
ก่อนเริ่มประชุมวาระแรก รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี จากการประชุมเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ที่ผ่านมา ถึงข้อควรปฏิบัติในการไว้ทุกข์ถวายความอาลัย
1. ให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ และสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม เป็นต้นไป
2. ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ไว้ทุกข์เป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม เช่นกัน
3. ประชาชนให้พิจารณาตามความเหมาะสมแต่ถ้าเป็นไปได้ขอความร่วมมือให้แต่งชุดสีดำไว้ทุกข์หรือว่าชุดโทนสีสุภาพเป็นเวลาอย่างน้อย 90 วัน
4. ขอความร่วมมือสถานบันเทิงและสถานบริการจัดกิจกรรมได้ แต่ว่าขอให้ปรับรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงบรรยากาศของประเทศในขณะนี้ เป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน เริ่มตั้งแต่ 25 ตุลาคม
ทั้งนี้ ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะประชาชนเป็นอย่างดียิ่ง ต้องฝากขอบคุณทุกภาคส่วนและประชาชนด้วย
ในการนี้ รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีตรี เป็นประธานกรรมการอำนวยการ และมีกรรมการฝ่ายต่างๆ อีก 8 คณะ ได้แก่
1. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
2. คณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศและงานพระราชพิธี
3. คณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบ และบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพาหนะมาศ
4. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธี โดยมี น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และมีปลัดนายกรัฐมนตรีเป็นรองประธาน
5. ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร
6. ฝ่ายจัดทำหนังสือจดหมายเหตุและหนังสือที่ระลึก
7. ฝ่ายกลั่นกรองการขอใช้งบประมาณ
8. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการจัดงานพระราชพิธี เพื่อช่วยให้งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
หวังว่าจากการประชุมครั้งนี้ ทุกหน่วยงานจะสามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ อยากให้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ แปลกใหม่ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน ส่วนช่องทางการเผยแพร่ เนื่องจากโลกนี้ปัจจุบันนี้เป็นโลกยุคใหม่ อาจจะแตกต่างจากพระราชพิธีเมื่อ 9 ปีที่แล้ว เพราะมีแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ฉะนั้น ช่องทางในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ก็ควรต้องมีช่องทางที่สามารถเข้าถึงประชาชนทุกคนได้มากขึ้น เพื่อให้งานพระราชพิธีครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความสง่างามและสมพระเกียรติทุกประการ