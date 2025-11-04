นายกฯ นำ ครม.สืบสานประเพณีลอยกระทง ติดเข็มกลัดดอกแก้วกัลยาประชาสัมพันธ์กิจกรรมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ

นายกฯ อนุทิน นำ ครม.ร่วมสืบสานประเพณี “ลอยกระทง” พร้อมติดเข็มกลัดดอกแก้วกัลยา ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยา
วันนี้ (4 พฤศจิกายน 2568 ) ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ บริเวณโถงตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม เข้าพบนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมรณรงค์การจัดงานประเพณีลอยกระทง ภายใต้แนวคิด “ลอยกระทง ไท ไทย คารวาลัย พระแม่ของแผ่นดิน” โดยมี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมด้วย
นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรี รับฟังวัตถุประสงค์ของการจัดงานกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์การจัดงาน โดยกระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช 2568 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร และส่งเสริมการจัดงาน “ลอยกระทง ไท ไทย” 18 จังหวัดวิถีถิ่น 5 จังหวัดอัตลักษณ์ และเขตพื้นที่ต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร โดยมุ่งเน้นสนับสนุนให้แต่ละพื้นที่จัดกิจกรรมลอยกระทงตามอัตลักษณ์ที่สะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่น เปิดพื้นที่ให้ชุมชนได้แสดงออกทางวัฒนธรรม สร้างอาชีพ สร้างรายได้ แก่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทงให้มีความเหมาะสมกับช่วงเวลาของการแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยความสงบ เรียบง่าย และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยภายในยังได้จัดกิจกรรม อาทิ นิทรรศการเทิดพระเกียรติ “ชุดไทยพระราชนิยม 8 แบบ” การแสดงโดรนแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง นิทรรศการเผยแพร่คุณค่าสาระความสำคัญของประเพณีลอยกระทง กิจกรรมตลาดนัดวัฒนธรรมสร้างสรรค์ สาธิตอาหารและขนมโบราณ กิจกรรมการสาธิตการทากระทง การทำโบว์ไว้ทุกข์ งานคราฟต์ และงาน DIY กิจกรรมการลอยกระทงด้วยระบบเทคโนโลยี Interactive การขับร้องเพลงแสดงความอาลัย โดย ศิลปินแห่งชาติและศิลปินยอดนิยม
โดยนายกรัฐมนตรีได้ร่วมถ่ายภาพร่วมกับเยาวชน สมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และได้รับกระทงสาย จังหวัดตากเป็นของที่ระลึก เพื่อเป็นสัญลักษณ์การประชาสัมพันธ์ประเพณีลอยกระทง 2568 ภายใต้แนวคิด “ลอยกระทง ไท ไทย คารวาลัย พระแม่ของแผ่นดิน”
จากนั้นนางวรรณปรียา โลหะวัฒนะกุล รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ คนที่ 4 นางอัจฉรา เกษมวัฒนา รองเลขาธิการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ นางวิไลวรรณ ลายถมยา ประธานคณะกรรมการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ และคณะเข้าพบ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “ดอกแก้วกัลยา”
ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อดอกไม้ประดิษฐ์ “ดอกแก้วกัลยา” ซึ่งประดิษฐ์โดยคนพิการของสำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ และพระราชทานพระอนุญาตให้ใช้เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของคนพิการทั่วประเทศ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่คนพิการ และเพื่อเป็นอาชีพ ทั้งนี้ รายได้จากการจำหน่ายดอกแก้วกัลยานำไปดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพคนพิการในองค์กร คนพิการทั่วประเทศ
นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีรับฟังประวัติความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของกองทุนดอกแก้วกัลยา สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จากนั้น รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ติดเข็มกลัดดอกแก้วกัลยา โดยนายกรัฐมนตรีพร้อมช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้ประชาชนได้รับรู้ และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยา
สำหรับการจัดจำหน่ายดอกแก้วกัลยา เพื่อนำเงินรายได้สมทบกองทุนดอกแก้วกัลยาฯ เป็นทุนสนับสนุนการจัดฝึกอบรมคนพิการ ช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒนาคนพิการในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านอาชีพ การศึกษาการป้องกันความพิการ และการฟื้นฟูสมรรถภาพ เป็นต้น ผลิตภัณฑ์จากดอกแก้วกัลยาที่จัดจำหน่าย มีดังนี้ การจัดกระเช้า ตะกร้า แจกัน ปากกา ผ้าตัดเสื้อสมุดโน้ต เป็นต้น ตลอดจนจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์หาทุนในรูปแบบต่าง ๆ