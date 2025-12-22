“ผบ.ทบ.“สดุดี เชิดชูเกียรติกำลังพลที่อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ ย้ำผู้บังคับหน่วยดูแลกำลังพลและครอบครัวให้ดีที่สุด ยึดหลักทุกคนมีค่าเท่าเทียมกัน
วันนี้ (22 ธ.ค.) พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก กล่าวถึงการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ครั้งที่ 3/2569 โดยมี พลเอก พนา แคล้วปลอดทุกข์
ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุมได้สรุปสถานการณ์ผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของกองทัพบก ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และกรมฝ่ายเสนาธิการทหารบก
โดยกองทัพยังคงมีภารกิจสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามในหลายมิติ ทั้งปัญหายาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก ซึ่งยังคงมีความรุนแรง รวมถึงการจัดระเบียบและดูแลพื้นที่ชายแดน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของประเทศ
จากนั้นผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวสดุดีและเชิดชูเกียรติกำลังพลทุกนายที่ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ แรงกาย เลือดเนื้อ และแม้กระทั่งชีวิต รวมถึงผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติภารกิจ เพื่อพิทักษ์รักษาอธิปไตย ความมั่นคง และความปลอดภัยของประเทศชาติอย่างกล้าหาญ
พร้อมเน้นย้ำ ถึงการดูแลกำลังพลและครอบครัว รวมถึงประชาชน เป็นแนวทางที่กองทัพบกยึดถือมาโดยตลอดภายใต้พระบรมราโชบาย และนโยบายของกองทัพบกที่ชัดเจน
โดยกำลังพลทุกนายล้วนมีคุณค่าและความสำคัญเท่าเทียมกัน ขอให้ผู้บังคับหน่วยทุกระดับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ดีที่สุด ควบคู่กับการดูแลประชาชนและร่วมกันป้องกันไม่ให้วาทกรรมที่บิดเบือนมาสร้างความแตกแยกในสังคม
และเนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2569 ในนามของกองทัพบก ผู้บัญชาการทหารบกได้อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และด้วยพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมถึงดวงพระวิญญาณของบูรพมหากษัตริย์ไทย โปรดดลบันดาลให้กำลังพลและครอบครัวทุกนายประสบความสุข มีสุขภาพแข็งแรง มีกำลังกาย กำลังใจ สติปัญญา และความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานตลอดปีใหม่ 2569