“ผบ.ทบ.” ย้ำดูแลกำลังพล–ครอบครัว เผย กัมพูชาเคลื่อนไหว 87 ครั้ง ละเมิดหยุดยิงต่อเนื่อง

ทบ.ประชุมหน่วยขึ้นตรงท้ายปีงบ 68 “พล.อ.พนา” มอบเงินช่วยครอบครัวกำลังพลพิการ–ประกาศเกียรติคุณหน่วยสมรรถภาพดีเด่น ขณะที่รายงานสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา พบการเคลื่อนไหวฝ่ายตรงข้าม 87 ครั้งในเดือน ก.ย. พร้อมอำลาเกษียณผบช.ชั้นสูง
วันนี้ ( 23 ก.ย.68 )พล.อ. พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก(ผบ.ทบ.) เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ครั้งที่ 12/2568 โดยพลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า ก่อนการประชุม ผบ.ทบ.ได้มอบเงินช่วยเหลือแก่บุพการีของกำลังพลในสังกัดกองทัพบกที่พิการทุพพลภาพ และมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้บังคับหน่วยระดับกรมและกองพันที่มีผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 100% พร้อมมอบโอวาทให้กำลังพล โดยขอให้ผู้บังคับหน่วยให้ความสำคัญในเรื่องการดูแลใส่ใจกำลังพล รวมถึงครอบครัว ซึ่งหวังว่าเงินช่วยเหลือในครั้งนี้ จะได้นำไปใช้ประโยชน์ในโอกาสต่างๆ ต่อไป พร้อมขอชื่นชมผู้บังคับหน่วยที่ได้รับรางวัลการทดสอบสมรรถภาพ โดยขอให้ดำรงไว้ให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่กำลังพลของกองทัพบก
จากนั้นกรมฝ่ายเสนาธิการทหารบก พร้อมกองทัพภาคที่ 1 – 4, หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษและหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก ได้รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญในห้วงที่ผ่านมาให้ที่ประชุมได้รับทราบ โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมด้านความมั่นคงในสถานการณ์บริเวณแนวชายแดนไทย – กัมพูชา ซึ่งฝ่ายยุทธการ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ได้รายงานผลการตรวจพบความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชาในห้วงเดือนกันยายน ที่ผ่านมา จำนวน 87 ครั้ง ได้แก่ ในพื้นที่กองกำลังบูรพา พบการปรับปรุงที่มั่น 7 ครั้ง และในพื้นที่กองกำลังสุรนารี พบการใช้โดรน 36 ครั้ง, การปรับปรุงที่มั่น 14 ครั้ง, การละเมิดมาตรการหยุดยิง 4 ครั้ง, การเพิ่มเติมกำลัง 25 ครั้ง และการลักลอบวางทุ่นระเบิด จำนวน 1 ครั้ง ที่แสดงถึงการละเมิดมาตรการหยุดยิงอย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยในพื้นที่ยังคงเฝ้าเตรียมการอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อปกป้องอธิปไตย รักษาความสงบและดูแลความปลอดภัยให้ประชาชน
ทั้งนี้ วันนี้เป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของปีงบประมาณ 2568 คณะผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของกองทัพบกที่จะเกษียณอายุราชการ ประกอบด้วย พลเอก ณัฐวุฒิ นาคะนคร รองผู้บัญชาการทหารบก, พลเอก เอกรัตน์ ช้างแก้ว ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก, พลเอก ธงชัย รอดย้อย เสนาธิการทหารบก, พลเอก นพนันต์ ชั้นประดับ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก (1) และ พลเอก ไกรภพ ไชยพันธุ์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก (2) ได้กล่าวแสดงความรู้สึกและข้อคิดในการทำงานที่ได้สั่งสมมาตลอดชีวิตรับราชการแก่ผู้เข้าร่วมประชุมในฐานะ เพื่อน พี่ และน้องร่วมอาชีพ พร้อมทั้งชื่นชมและให้กำลังใจทหารอาชีพทุกนายที่จะต้องปฏิบัติงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนต่อไปในอนาคต
พล.อ.พนาได้กล่าวขอบคุณหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกที่ได้ร่วมปฏิบัติภารกิจขับเคลื่อนกองทัพตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ทำให้สามารถรับมือต่อทุกสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี มีการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากนี้ขอให้ทุกส่วนนำข้อชี้แจงของกรมฝ่ายเสนาธิการไปขยายผลและปรับใช้ยังหน่วยปฏิบัติของตนอย่างเต็มที่ พร้อมขอเป็นตัวแทนกำลังพลกองทัพบกกล่าวขอบคุณผู้บังคับบัญชาชั้นสูงรวมทั้งกำลังพลที่จะเกษียณอายุราชการทุกท่าน ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง เสียสละ ด้วยการใช้ประสบการณ์ความรู้ความสามารถ นำมาซึ่งการพัฒนาและความเจริญก้าวหน้าของกองทัพบกอย่างต่อเนื่องตลอดมา ซึ่งคุณูปการเหล่านี้จะคงอยู่กับกองทัพบกตลอดไป