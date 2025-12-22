"ซันโทรี่" พาผู้ชนะการประกวด “โรงเรียนต้นแบบรักษ์น้ำ มิซุอิกุ” ปีที่ 2 เปิดประสบการณ์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ณ ประเทศญี่ปุ่น

บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำตลาดอาหารเสริมสุขภาพภายใต้ตราผลิตภัณฑ์แบรนด์ในประเทศไทยและอินโดไชน่า ร่วมกับ บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์สินค้าของซันโทรี่และเป๊ปซี่โคในประเทศไทย ตอกย้ำเจตนารมณ์การดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภายใต้ค่านิยมองค์กร “การเติบโตอย่างยั่งยืน” (Growing for Good) และ “การตอบแทนกลับคืนสู่สังคม” (Giving Back to Society) ผ่านโครงการ “วัน ซันโทรี่ มิซุอิกุ: เรารักษ์น้ำ” ประจำปี 2568 (One Suntory Mizuiku Program 2025) เดินหน้าปลูกจิตสำนึกและมอบองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำให้แก่เยาวชนไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 พร้อมมอบประสบการณ์อันทรงคุณค่าแก่แกนนำนักเรียนและคุณครูจากโรงเรียนที่ชนะการประกวด “โรงเรียนต้นแบบรักษ์น้ำ มิซุอิกุ” (Mizuiku Water Model School) ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก จังหวัดชลบุรี และโรงเรียนวัดเขาน้อย จังหวัดระยอง รวม 34 คน ผ่านกิจกรรมทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนต้นกำเนิดโครงการ “มิซุอิกุ” ในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เพื่อเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ เก็บเกี่ยวประสบการณ์และแรงบันดาลใจ จากหลากหลายกิจกรรมที่ผสานทั้งความรู้ด้านการอนุรักษ์น้ำและสิ่งแวดล้อม รวมถึงศิลปะวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น พร้อมนำแนวคิดและประสบการณ์ที่ได้รับมาต่อยอดโครงการอนุรักษ์น้ำในโรงเรียนและขยายผลสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน
นางมธุวลี สถิตยุทธการ รองประธานบริหารฝ่ายบรรษัทสัมพันธ์ ประเทศไทยและอินโดไชน่า บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค
เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมการสนับสนุนจาก บริษัท ซันโทรี่ โฮลดิ้งส์ จำกัด ร่วมกันดำเนินโครงการ ‘วัน ซันโทรี่ มิซุอิกุ: เรารักษ์น้ำ’ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำ และปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์น้ำและสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนไทย เพื่อร่วมกันดูแลทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ตลอดสองปีที่ผ่านมา โครงการฯ ได้มอบองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์น้ำให้แก่เยาวชน ภายใต้แนวคิด ‘ไม่มีน้ำ ไม่มีเรา’ (No Water – No Life) ผ่านการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ผสมผสานความรู้และความสนุกสนานเข้าไว้ด้วยกันภายในห้องเรียนธรรมชาติ ‘ค่ายมิซุอิกุ ผู้พิทักษ์รักษ์น้ำ’ (Mizuiku Water Hero Camp) และจัดประกวด ‘โรงเรียนต้นแบบรักษ์น้ำ มิซุอิกุ’ (Mizuiku Water Model School) โดยแกนนำนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ จะนำความรู้ที่ได้รับไปจัดทำแผนงานและดำเนินโครงการอนุรักษ์น้ำในโรงเรียน พร้อมจัดตั้ง ‘มิซุอิกุ คลับ’ เพื่อขับเคลื่อนและขยายผลอย่างต่อเนื่อง
หลังจากนั้น ทั้งสองบริษัทร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ประเมินผลงานเพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่มีความโดดเด่นเพียง 2 โรงเรียน จากทั้งสิ้น 30 โรงเรียนในจังหวัดชลบุรีและระยอง โดยใช้เกณฑ์สำคัญ 4 ด้าน ได้แก่ นโยบาย การมีส่วนร่วมของบุคลากร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการขยายผลสู่ชุมชนโดยรอบ เพื่อมอบโอกาสเข้าร่วมทัศนศึกษาเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ณ ประเทศญี่ปุ่น”
ในปีนี้ โรงเรียนที่ชนะการประกวด ‘โรงเรียนต้นแบบรักษ์น้ำ มิซุอิกุ’ ในจังหวัดชลบุรี ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก ที่มุ่งเน้นสำรวจและวิเคราะห์การใช้น้ำในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ภายใต้โครงการ “มิซุอิกุ โรงเรียนเซฟน้ำ ชุมชนเซฟโลก” โดยมี “สายตรวจผู้พิทักษ์รักษ์น้ำ” เป็นผู้นำสร้างจิตสำนึกและขับเคลื่อนกิจกรรมอนุรักษ์น้ำภายในโรงเรียน พร้อมขยายความร่วมมือกับองค์กรอื่น ๆ ในชุมชน เพื่อต่อยอดและขยายผลการอนุรักษ์น้ำอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ โรงเรียนวัดเขาน้อย ผู้ชนะ ‘โรงเรียนต้นแบบรักษ์น้ำ มิซุอิกุ’ ในจังหวัดระยอง ให้ความสำคัญกับการบูรณาการการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้เข้ากับวิถีชีวิตของนักเรียนและชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเผชิญปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง จึงได้จัดทำโครงการ “No Water No Life พลังมดรักษ์น้ำและสิ่งแวดล้อม” เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ผ่านการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์น้ำและสิ่งแวดล้อมให้แก่นักเรียน คุณครู บุคลากรในโรงเรียน และชุมชนภายใต้แนวคิด “3 ป. – ปลูกฝัง ประหยัด ประโยชน์” ซึ่งทั้งสองโรงเรียนผู้ชนะโดดเด่นด้วยความคิดสร้างสรรค์ ความมุ่งมั่น และศักยภาพในการขับเคลื่อนโครงการให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม ตอบโจทย์บริบทพื้นที่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นางสาววิภาวรรณ ทัศนปรีชาชัย รองประธานบริหารฝ่ายบรรษัทสัมพันธ์ บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “การพาแกนนำนักเรียนที่ชนะการประกวดฯ เดินทางไปทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่นในครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงรางวัล
เพื่อยกย่องความมุ่งมั่นและตั้งใจของน้อง ๆ ในฐานะ ‘ผู้พิทักษ์รักษ์น้ำ’ แต่ยังเป็นโอกาสอันล้ำค่าในการเรียนรู้ต้นแบบโครงการ ‘มิซุอิกุ’ ที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิด ครอบคลุมประวัติความเป็นมา ปรัชญา และความยั่งยืนด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและบรรจุภัณฑ์ของซันโทรี่ ผ่านกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การเข้าร่วมเวิร์กช็อปเรียนรู้การอนุรักษ์น้ำ ‘มิซุอิกุ’ ณ สำนักงานใหญ่ ซันโทรี่ เวิลด์ โอไดบะ กรุงโตเกียว และการร่วมทำกิจกรรม Outdoor School of Forest and Water เพื่อศึกษาวัฏจักรของน้ำ พันธุ์ไม้นานาชนิด และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ภายในป่ารอบ ‘มินามิ แอลป์’ (Minami Alps) หนึ่งในเทือกเขาที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ของประเทศญี่ปุ่นและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น ‘UNESCO Eco Park’ ในปี 2557 รวมถึงการเยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำแร่ธรรมชาติเพื่อเรียนรู้การใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายในโรงงานผลิตน้ำดื่ม ซันโทรี่ ฮากูชู ซึ่งตั้งอยู่กลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์นี้ นอกจากนี้ เหล่าแกนนำนักเรียนยังได้รับโอกาสให้นำเสนอผลงานการอนุรักษ์น้ำทั้งภายในโรงเรียน รวมถึงการขยายผลสู่ชุมชนโดยรอบให้กับผู้บริหารส่วนงานด้านความยั่งยืนของซันโทรี่ อีกทั้งยังได้เรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะและวัฒนธรรมซันโทรี่ (Suntory Museum of Art) และสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงโตเกียวอีกหลายแห่ง อาทิ ศาลเจ้าเมจิและโตเกียวสกายทรี เราเชื่อว่าประสบการณ์ในครั้งนี้จะเปิดโลกทัศน์ใหม่ และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยนำองค์ความรู้ที่ได้รับกลับมาปรับใช้ และพัฒนาโรงเรียนและชุมชนของตนเองต่อไป”
นางสาวสลักจิต ศรีเหรา คุณครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ จากโรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า “โครงการ
‘วัน ซันโทรี่ มิซุอิกุ: เรารักษ์น้ำ’ ช่วยปรับเปลี่ยนทัศนคติของทั้งครูและนักเรียน ทำให้เราตระหนักถึงคุณค่าของน้ำมากยิ่งขึ้น รู้สึกดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ การได้มาทัศนศึกษาที่ญี่ปุ่นเป็นการเปิดโลกกว้างให้กับทั้งครูและเด็ก ๆ เราได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ ทั้งด้านความรู้เรื่องการอนุรักษ์น้ำ วัฒนธรรม และแนวคิดด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมของคนญี่ปุ่น ซึ่งเราสามารถนำความรู้เหล่านี้กลับไปพัฒนาโรงเรียนและชุมชนของเราต่อไป”
เด็กชายนาคินทร์ อยู่ขอม แกนนำนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จากโรงเรียนวัดเขาน้อย จังหวัดระยอง กล่าวว่า “รู้สึกดีใจมากที่โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศและได้มาทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น ประทับใจกับกิจกรรมเวิร์กช็อปและการเรียนรู้นอกห้องเรียน
ที่ทำให้ผมได้เข้าใจเกี่ยวกับวัฏจักรน้ำ ระบบนิเวศของป่าไม้ และความเชื่อมโยงระหว่างสัตว์ป่า ดิน และน้ำได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น นอกจากนี้ สิ่งที่ผมประทับใจมากเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น คือ การทิ้งและคัดแยกขยะอย่างถูกต้องและเป็นระเบียบ รวมถึงการใส่ใจสิ่งแวดล้อม ผมตั้งใจจะนำความรู้ที่ได้รับจากการเดินทางครั้งนี้ โดยเฉพาะเรื่องการคัดแยกและจัดการขยะอย่างถูกต้อง กลับไปปรับใช้ในโรงเรียน และจะชวนเพื่อน ๆ น้อง ๆ มาร่วมดูแลรักษาทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมไปด้วยกันครับ”
ความสำเร็จของโครงการ “วัน ซันโทรี่ มิซุอิกุ: เรารักษ์น้ำ” ในปีที่ 2 ปิดฉากลงอย่างงดงาม ตลอดสองปีที่ผ่านมา โครงการฯ ได้ส่งมอบองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมให้แก่น้อง ๆ นักเรียนและคุณครูรวมกว่า 19,700 คน จาก 60 โรงเรียนในจังหวัดชลบุรีและระยอง สะท้อนถึงความมุ่งมั่นตั้งใจจริงของบริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้นำค่านิยมองค์กร “Growing for Good” (การเติบโตอย่างยั่งยืน) และ “Giving Back to Society” (การตอบแทนกลับคืนสู่สังคม) มาสู่การลงมือทำอย่างแท้จริง เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง พร้อมส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติอันล้ำค่านี้ให้แก่คนรุ่นหลังต่อไป