“นฤมล” ถก รมต.จีน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้บริหารการจัดการน้ำ มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร

วันนี้ (20มี.ค.) ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับ นายหลี่ กั๋วอิง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรน้ำแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (H.E. Mr. Li Guoying) ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานภาคการเกษตรของประเทศไทย มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ให้มีความอยู่ดีกินดี มีรายได้เพิ่มขึ้น พัฒนาการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในการผลิตสินค้าเกษตร ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ขยายตลาดสินค้าเกษตรที่มีอยู่เดิมและเพิ่มตลาดใหม่ ๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งประเทศไทยมีสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ดูแลด้านการบริหารทรัพยากรน้ำของประเทศศ.ดร.นฤมล กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน มีมาตรการการบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่ชลประทาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเกษตร รวมถึงการบริหารจัดการน้ำท่วม น้ำแล้ง และการเติมน้ำในเขื่อน รวมถึงมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (Smart Water Operation Center : SWOC) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2560 (2017) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการน้ำ เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาเชื่อมโยงและจัดทำเป็นฐานข้อมูลกลาง เป็นส่วนช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำของผู้บริหารประเทศได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว น่าเชื่อถือ ทันเหตุการณ์ และยังจะใช้เป็นศูนย์กลางนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และคลังข้อมูล รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตรอย่างยั่งยืนในส่วนของฝ่ายจีน มีโครงการอนุรักษ์น้ำหลายประเภท อาทิ ระบบอนุรักษ์น้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมและลดภัยพิบัติ ระบบน้ำประปาในเมืองและชนบท และระบบชลประทานพื้นที่เพาะปลูก รวมทั้งสร้างอ่างเก็บน้ำและเขื่อน ซึ่งสามารถปกป้องประชากรและเขตเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของประเทศ จึงเห็นว่าเป็นโอกาสดีที่ฝ่ายไทยจะได้แลกเปลี่ยนรู้ในการบริหารระหว่างกันนอกจากนี้ ฝ่ายไทยให้ความสนใจแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น AI และระบบอัจฉริยะอื่น ๆ ในการควบคุมระบบชลประทานและการจัดการน้ำในแปลงนา และการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศ รวมถึงยินดีสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมและโครงการภายใต้ ความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ที่มีความเกี่ยวข้องกับงานพัฒนาทรัพยากรน้ำในมิติต่าง ๆ โดยเฉพาะในด้านการบริหารจัดการน้ำข้ามพรมแดน การลดผลกระทบจากภัยพิบัติทางน้ำ การจัดการทรัพยากรน้ำ ความมั่นคงทางน้ำ และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรมว.นฤมล กล่าวย้ำว่า ฝ่ายไทยได้ให้ความสำคัญสำหรับข้อมูลที่แม่นยำเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยซึ่งเป็นภัยธรรมชาติที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จึงได้มีการหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการใช้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศนำมาบูรณาการในการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำเพื่อให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ ซึ่งจะช่วยในการคาดการณ์ของระดับน้ำได้ในโอกาสนี้ ฝ่ายไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านทรัพยากรน้ำและการชลประทานไทย-จีน (The Sino-Thailand Joint Steering Committee on Water Resources Cooperation: JSC) ครั้งที่ 5 ในปี 2568 ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญและชื่นชมการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพอย่างมากของทั้งสองฝ่าย รวมทั้งฝ่ายจีนมีความประสงค์ปรับปรุงข้อบทใน MOU ที่ดำเนินการมากว่า 20 ปี ให้ครอบคลุมประเด็นความร่วมมือที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควรจะให้มีร่วมกันในอนาคตมากยิ่งขึ้น ซึ่งกรมชลประทานอยู่ระหว่างการประสานดำเนินการตามขั้นตอน และคงจะได้ประสานท่านในรายละเอียดต่อไป