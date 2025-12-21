ขุดประวัติสาวไทยในเขมร เจ้าของคลิปด่าคนไทย เส้นทางชีวิตจากหนี้สินสู่ดราม่าข้ามแดน (ชมคลิป)

เพจดัง เปิดประวัติ สาวสระบุรีที่รู้จักกันในชื่อ “มาเฟีย” หรือชื่อจริง “น้องแป้ง” เส้นทางชีวิตไม่ธรรมดา จากปัญหาหนี้สินรุมเร้า อดีตแฟนต้องช่วยเคลียร์หนี้ สู่การหนี้ไปกัมพูชา ก่อนกลายเป็นกระแสอีกครั้งจากคลิปพูดพาดพิงคนไทย ซึ่งเจ้าตัวยืนยันไม่ได้ตั้งใจและได้ลบคลิปแล้ว
วันนี้ (21 ธ.ค.) เพจ “เจ๊ม้อย v+" ได้พาไปรู้จักหญิงสาวปากแจ๋วที่ทำให้กระแสในโลกออนไลน์ยังคงจับตาเรื่องราวของ “มาเฟีย” หรือ “แป้ง” สาวไทยจากจังหวัดสระบุรี หลังมีคลิปดราม่าที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวาง จากการทำคลิปด่าคนไทย โดยแหล่งข่าวใกล้ชิดระบุว่า ในอดีตแป้งเคยคบหากับอดีตแฟนซึ่งเป็นทอม และประสบปัญหาหนี้สินรายวัน ทำให้อดีตแฟนต้องช่วยตามจ่ายและเคลียร์หนี้อยู่เป็นระยะ ขณะเดียวกัน แป้งทำงานเป็น MC ผับในประเทศกัมพูชา ก่อนจะผันตัวมาเปิดร้านตัดผม
ต่อมา ความสัมพันธ์เกิดรอยร้าวจนเลิกรากัน หลังจากนั้นไม่นาน แป้งได้มีคนรักใหม่เข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิด เป็นทอมลูกครึ่งไทย–เขมร ชื่อ “คิม” ซึ่งมีฐานะและทำธุรกิจในพื้นที่ โดยมีเครือข่ายช่วยหาห้องเช่าและแบ่งรายได้จากการปล่อยเช่า รวมถึงมีร้านขายน้ำในท้องถิ่น
สำหรับประเด็นสุขภาพจิต แหล่งข่าวระบุว่า แป้งเคยเผชิญภาวะซึมเศร้า ทำให้อารมณ์แปรปรวนและต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดจากคนรอบข้าง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กระทบต่อความสัมพันธ์ในอดีต
ส่วนกรณีคลิปที่พูดพาดพิงคนไทยนั้น ล่าสุดคลิปดังกล่าวถูกลบออกและตั้งค่าเป็นส่วนตัวแล้ว โดยน้องแป้งออกมาขอโทษผ่านคนใกล้ชิด ระบุว่าเป็นคนพูดตรง ปากไว และไม่ได้ตั้งใจให้เกิดความไม่สบายใจ พร้อมยืนยันว่าหากต้องเดินทางกลับประเทศไทยก็ไม่ได้กังวล เนื่องจากการทำงานที่ผ่านมาเป็นไปอย่างถูกกฎหมาย
