มัวแต่สู้รบ!กัมพูชาไม่สนแรงงงาน'ทุกข์ยาก-เครียดจัด-ซึมเศร้า' จำนวนมากกลับจากไทยยังไร้งานทำ

เมื่อช่วงกลางปี 2025 แรงงานกัมพูชามากกว่า 900,000 คนหลบหนีออกจากไทย ท่ามกลางความขัดแย้งติดอาวุธที่ลุกลามบานปลายมากขึ้นเรื่อยๆตามแนวชายแดน และผลการศึกษาใหม่ที่จัดทำโดย Plan International พบว่ามีถึง 72% จากผู้ตอบแบบสอบถาม 433 คนในเสียมราฐยังคงตกงาน ในขณะที่ประเด็นสุขภาพจิตก็กำลังกลายมาเป็นปัญหาสำคัญของแรงงานเหล่านี้
ในรายงายที่เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้ว(11ธ.ค.) ทาง อี คิมทัน รองผู้อำนวยการ Plan International กัมพูชา ระบุว่าผลการศึกษานี้ ซึ่งอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่รวบรวมใน 6 เขตของจังหวัดเสียมราฐเมื่อเดือนตุลาคม พบว่า 72% ของแรงงานที่กลับจากไทยยังคงไม่มีงานทำ ซึ่งถือเป็นสถานการณ์ที่น่ากังวล
"เราพบประเด็นสุขภาพจิตเป็นเรื่องสำคัญสุดสำหรับแรงงานที่กลับจากไทย" คิมทันกล่าว พร้อมเน้นย้ำถึงความสำคัญที่ฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องต้องทำงานร่วมกันเพื่อคลอดโครงการสนับสนุนต่างๆนานา
เขากล่าวว่าการมอบองค์ความรู้และทักษะฝีมือเพิ่มเติมแก่แรงงานที่เดินทางกลับมาเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อที่คนหนุ่มสาว โดยเฉพาะผู้หญิง จะได้มีความเชื่อมั่นและได้รับค่าจ้างที่เพียงพอต่อการดำรงชีพ "เราหวังว่าพวกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อย่างเช่นกระทรวงแรงงานและการฝึกอาชีพ และกระทรวงกิจการผู้หญิง จะประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนความท้าทายเป็นโอกาสสำหรับพวกผู้หญิงที่เดินทางกลับมา"
Sovann Vannaroth ปลัดกระทรวงแรงงานและการฝึกอาชีพ ระบุว่าตามแนวทางนโยบายของรัฐบาล ได้มีการเข้าแทรกแซงในทันที อย่างไรก็ตามด้วยการไหลบ่ากลับมาของแรงงานหลายแสนคนในช่วงไม่กี่วัน ทำให้ทางกระทรวงฯเจอปัญหาท้าทาย
รายงานของ Plan International กัมพูชา คอบคลุม 6 เขต ในเสียมราฐ และเป็นการสำรวจผู้ตอบแบบสอบถามแรงงานที่เดินทางกลับจากไทย 433 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง(66.51%) และมีอายุ 25 ปีขึ้นไป
ในรายงานเน้นว่าในบรรดาแรงงานที่เดินทางกลับจากไทย มีผู้ตอบแบบสอบถามถึง 71.82% ที่ยังคงไม่มีงานทำ และมีเพียง 12.01% ที่เข้าถึงการฝึกอาชีพหรือโปรแกรมฝึกอบรมที่นำไปสู่การทำงานจริง
นอกจากนี้แล้วรายงานยังพาดพิงถึงอุปสรรคต่างๆสำหรับการได้รับจ้างงาน ไม่ว่าจะเป็นการไม่เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร มีทักษะความสามารถไม่ตรงกับงานและประเด็นค่าแรง โดยที่ผู้หญิงต้องเผชิญปัญหาท้าทายในการเข้าถึงงานอย่างเป็นทางการมากกว่าผู้ชาย
ขณะเดียวกันรายงานเน้นย้ำถึงอุปสรรคบางอย่างสำหรับแรงงานที่กลับจากไทย ในนั้รวมถึงไม่มีตำแหน่งงานว่าง ประเด็นสุขภาพจิตและความตึงเครียด "สภาพแวดล้อมของการกลับมา ที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัว การถูกเลือกปฏิบัติและสูญเสียรายได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาวะทางจิตใจของพวกที่เดินทางกลับมา ผลการศึกษาเน้นย้ำถึงความแพร่หลายของอาการความเครียด ความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเสถียรภาพทางการเงินและสูญเสียวิถีชีวิต"
