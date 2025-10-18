“ใหม่-เต๋อ” สู่บทบาทผู้จัด!! ส่งซีรีส์ “CLAIREBELL คลั่ง/รัก/นักโทษ” สะท้อนมุมมองชีวิตรักหลังกรงขัง

เรียกได้ว่าเป็นการพลิกบทบาทครั้งสำคัญของสองนักแสดงมากฝีมือ ใหม่ ดาวิกา โฮร์เน่ และ เต๋อ ฉันทวิชช์ ธนะเสวี ที่หลังจากสร้างชื่อในฐานะนักแสดงแถวหน้าและคว้ารางวัลมากมายนับไม่ถ้วน ล่าสุดกับก้าวใหม่ในการขึ้นแท่นผู้จัดละคร ภายใต้บริษัท Mine Media Production ที่ทั้งคู่ร่วมกันก่อตั้ง เพื่อผลักดันวงการบันเทิงไทย และเปิดพื้นที่ให้กับนักแสดงรุ่นใหม่ได้เปล่งประกาย พร้อมเปิดตัวโปรเจกต์แรกกับซีรีส์แนวแซฟฟิกเรื่อง “CLAIREBELL คลั่ง/รัก/นักโทษ” โดยบอกเล่าเรื่องราวความรักของแคลร์และเบล ที่กำลังก่อตัวขึ้นหลังกำแพงรั้วสูงใหญ่ ซึ่งกักขังทั้งคู่เอาไว้ ทำให้พวกเธอต้องต่อสู้ดิ้นรนจากอำนาจมืดที่กลายมาเป็นตัวกำหนดชะตาชีวิต นำโดย 2 นักแสดงน้องใหม่ที่น่าจับตามอง เมเบิ้ล-สิริวลี สิริวิบูลย์ และ แป้งจี่-ปภาวรินท์ สวัสดิเวช พร้อมการันตีความสนุกครบรสที่จัดเสิร์ฟให้คนดูได้อินในทุกมิติอารมณ์อย่างแน่นอน
ใหม่ ดาวิกา เผยว่า “จุดเริ่มต้นของโปรเจกต์นี้มาจากความชื่นชอบในเรื่องราวความรักที่ไม่มีข้อจำกัด ใหม่เลยคุยกับพี่เต๋อแล้วเปิดด้วยเขียนเป็นโครงเรื่องในต้นฉบับนิยาย ClaireBell ก่อน แล้วต่อยอดมาเป็นซีรีส์ โดยแรงบันดาลใจมากจากการที่ใหม่ชอบดูหนังเก่าๆ ฮอลลีวูดที่เล่าเรื่องราวในเรือนจำ มันมีทั้งความเจ็บปวดและซาบซึ้ง พอดูแล้วน้ำตาไหล รู้สึกอินมาก เลยเอาไอเดียมาเล่าให้พี่เต๋อฟังว่าอยากทำเรื่องราวของความรักในเรือนจำ เป็นเรื่องราวของผู้หญิงที่รักผู้หญิง เพราะเชื่อว่าความรักไม่มีข้อจำกัด ไม่ว่าจะเรื่องเวลา สถานที่ หรือแม้กระทั่งเพศ ทุกอย่างเลยมาลงตัวที่น้องเมเบิ้ลและน้องแป้งจี่ เพราะทั้งคู่เหมาะสมกับบทของแคลร์และเบลมาก แล้วน้องๆ ก็ตั้งใจและทำผลงานออกมาได้ดี ต้องบอกว่าใหม่เต็มที่และตั้งใจกับซีรีส์ เรื่องนี้มากเพราะเราเป็นผู้จัดต้องควบคุมงานทุกอย่างเองหมด อยากให้คนดูดูแล้วชอบและอินไปกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเรื่องค่ะ”
เต๋อ ฉันทวิชช์ กล่าวเสริมว่า “ตอนใหม่เล่าให้ฟัง รู้สึกว่ามันเป็นไอเดียที่น่าสนใจมาก เพราะมันเล่าความรักในสถานที่ที่ดูมืดหม่น แต่กลับมีความหวังเล็ก ๆ ที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งผมเองไม่เคยเขียนแนวแซฟฟิกมาก่อน พอได้เขียนก็ยิ่งรักตัวละครมากขึ้น ซึ่งผมเต็มที่กับทุกกระบวนการในโปรเจกต์ซีรีส์เรื่องนี้มาก ทั้งงานเขียนบทโปรดักชั่น งานตัดต่อ จนรู้สึกว่ามันเป็นอีกหนึ่งผลงานที่เรารู้สึกสนุกและภูมิใจกับสิ่งนี้มากๆ สุดท้ายก็อยากฝากให้คนดูได้ซึมซับความสนุกไปพร้อมกันครับ”
ติดตามชมซีรีส์ “CLAIREBELL คลั่ง/รัก/นักโทษ” ทุกวันเสาร์ เวลา 21.30 น. ทางช่องวัน31 และ ดูเวอร์ชั่น Uncut ทางแอป oneD เวลา 22.30 น. เริ่มออกอากาศตอนแรกวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายนนี้ พร้อมอัพเดททุกความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook/Instagram/X/Youtube : Mine Media Production