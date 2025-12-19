“พ่อเลี้ยงเจ” ขยี้ม็อบจัดตั้งอวยหนูเคลมทหาร ทำไปได้ไม่อายหมา

“พ่อเลี้ยงเจ” ฉะม็อบจัดตั้งไปแถลงอวยนายกฯ ถึงพรรคภูมิใจไทย อายหมาบ้างมั้ย? ทั้งเรื่องปกป้องอธิปไตย สกัดน้ำมันไปเขมร ผลงานทหารทั้งนั้น "อนุทิน"กะเคลมผลงานทหารแบบหน้าด้านๆ พวกคุณยังจะเลือกมันอีกเหรอ
สืบเนื่องจากกลุ่มพสกนิกรปกป้องดินแดนและรักสถาบัน และกลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบัน(ศปปส.) เดินทางเข้ามอบดอกไม้ยื่นให้กำลังใจ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เรื่องการพิทักษ์อธิปไตยและการธำรงไว้ ซึ่งศักดิ์ศรีของประเทศไทย จากการรุกรานของต่างชาติ
วันนี้ (19 ธ.ค.) “พ่อเลี้ยงเจจากดาวอังคาร” ได้โพสต์วิดีโอติติง ว่า นายกหนูนี่มันไม่อายหมาจริงๆเลยนะครับ ทหารเค้ารบกับเขมรกันอยู่ปาวๆ ตัวเองจะเคลมผลงานเค้าตลอด ล่าสุดทำม็อบจัดตั้งไปที่พรรคภูมิใจไทย รายงานข่าวบอกว่า อนุทินเปิดพรรครับดอกไม้ หนังสือของกลุ่ม ศปปส. ศปปส.นี่แม่งกลุ่มเหี้ยอะไรไม่เคยได้ยินมาก่อน เขาอ้างว่าเขาเป็นกลุ่มพสกนิกรปกป้องดินแดนและรักสถาบัน ประกอบไปด้วยมวลชนจากจังหวัด อยุธยา สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี เพชรบุรี นี่แม่งพื้นที่บ้านใหญ่สังกัดมึงทั้งนั้นเลยนะเนี่ย ที่ได้มามอบช่อดอกไม้ และให้กำลังใจนายกหนู และก็แถลงการดังนี้
1.พวกเราขอสนับสนุนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาลรักษาการภายใต้การนำของนายกฯ ด้วยความมุ่งมั่นรอบคอบ และยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ ในการปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของไทยจากการคุกคามของต่างชาติ พร้อมทั้งพยายามอย่างเต็มกำลังในการคลี่คลายสถานการณ์และธำรงไว้ซึ่งความสงบสุขของประชาชนโดยรวม
2.พวกเราขอร่วมส่งกำลังใจและแสดงความเชื่อมั่นต่อนายกรัฐมนตรี ในการยืนหยัดปฏิบัติภารกิจอันสำคัญยิ่งในการปกป้องอธิปไตย รักษาศักดิ์ศรีเกียรติภูมิของชาติ อันเป็นมรดกที่บรรพชนได้สืบสานและปกป้องไว้ด้วยความเสียสละอย่างสูงสุด ขอเป็นพลังใจให้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวด้วยความเข้มแข็ง สุขุม และสง่างาม เพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนสืบไป
แล้วก็ทิ้งท้ายไว้นิดเดียว ขอส่งกําลังใจให้พี่น้องทหาร ที่อยู่ตามแนวชายแดน นี่คือปฏิบัติการเคลมแบบหน้าด้านๆ เลย เราก็รู้อยู่แล้วว่าลอยแพทหาร สื่อต่าง ๆ เขาก็บอกแล้วว่า มีการแอบส่งน้ำมันให้เขมร มันก็ไม่ทำอะไรจนทหารจะต้องออกมาควบคุมอ่าวไทย ไม่ให้มีการส่งน้ำมันตรงไปที่เขมร รวมถึงช่องเม็ก ทหารก็เป็นคนประกาศเอง
ไอ้หนูก็ใช้ปฏิบัติการไอโอ (IO)เคลม ที่ผมเอามาแฉนะครับ เห็นไหมครับเหล่านี้ฝีมือทหารล้วน ๆ ไม่เกี่ยวกับนายกหนูเลยครับ ไอ้นี้ก็เหมือนกันครับ ที่เราเรียกว่าม็อบรับจ้าง ม็อบการเมือง ไม่เคยเห็นในสารระบบ คำถามถึงม็อบง่ายๆทำไมไม่ไปให้กำลังใจทหารที่ชายแดน นี่มึงตั้งใจมาให้กำลังใจนายกฯถึงพรรค นายกฯไม่ได้ทำ...อะไรเลย นี่แหละครับม็อบจัดตั้งขนานแท้ พวกคุณยังจะเลือกมันอีกเหรอ ทั้งไอ้ม็อบทั้งไอ้หนูเนี่ย มึงอายหมากูบ้างมั้ย?