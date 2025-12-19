Live! SONDHI TALK : ค.คร้าบบบบ ไทย VS เขมร สงครามตัวแทน?

วันนี้ (19 ธ.ค.) นายสนธิ ลิ้มทองกุล ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ได้ไลฟ์สด “SONDHI TALK” ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ คุยทุกเรื่องกับสนธิ ช่องยูทูป Sondhitalk หรือ Sondhitalk (ช่องสำรอง) โดยสิ่งที่จะเล่าในวันนี้เป็น
- ไทย VS เขมร สงครามตัวแทน?
ติดตามได้ใน SONDHI TALK : ผู้เฒ่าเล่าเรื่อง Ep.324
SONDHITALK : ผู้เฒ่าเล่าเรื่อง Ep324 (live)ค.คร้าบบบ Ep324 (live)
SONDHITALK : ผู้เฒ่าเล่าเรื่อง Ep324 (live)
ปัญหาสงครามไทย-กัมพูชา วุ่นวายถึงต่างชาติจ้องจะเข้ามาแทรกแซงทำตัวเป็นพี่ใหญ่ แสดงตนเป็นคนกลาง ... แต่กลางข้างใครกันแน่??
สมัครสมาชิก membership ความจริงมีหนึ่งเดียว ช่อง SONDHITALK บน YouTube : https://www.youtube.com/@sondhitalk/join
• ติดต่อสอบถามได้ที่ Line : @sondhitalkโพสต์โดย คุยทุกเรื่องกับสนธิ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2025