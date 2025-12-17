กต.ย้ำ 3 ข้อเสนอไทย หยุดยิง หลังนานาประเทศเรียกร้อง ย้ำไม่เกี่ยวประชุม รมว.ตปท.อาเซียน แต่พร้อมแจงในเวที เผย "สีหศักดิ์" ข้อมูลแน่นปึ้ก

วันที่ 17 ธ.ค. 68 เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ไทย-กัมพูชา ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก นางมาระตี นะลิตา อันดาโม รองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ แถลงข่าวศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา เกี่ยวกับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน วาระพิเศษที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 22 ธันวาคมนี้ ว่า กระทรวงการต่างประเทศอยู่ระหว่างการประสานรายละเอียดว่าเป็นองค์ประกอบ จากรูปแบบการประชุมเป็นโอกาสของฝ่ายไทยที่จะชี้แจงให้เพื่อนอาเซียนรับทราบสิ่งที่เกิดขึ้น การปฏิบัติการของไทย ซึ่งมีความชอบธรรมตามกฎหมายระหว่างประเทศ และเป็นโอกาสสำคัญที่ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้วรมว.ต่างประเทศ จะใช้โอกาสที่ดีในการชี้แจงสถานการณ์ทุกอย่าง แน่นอนว่าไทยต้องการสันติภาพตั้งแต่แรก แต่สันติภาพครั้งนี้ต้องมาพร้อมกับความมั่นคง ความปลอดภัยของปวงชนชาวไทย
นางมาระตียังระบุต่อเรื่องความคาดหวังว่ากัมพูชาจะตอบรับ 3 เงื่อนไขหยุดยิงของไทยว่า ไทยยืนยันใน 3 ข้อที่ประเทศไทยต้องการ คือ
1. ทางกัมพูชาต้องเป็นฝ่ายประกาศหยุดยิงก่อน ในฐานะที่กัมพูชาเป็นฝ่ายรุกราน
2. การหยุดยิงจะต้องเกิดขึ้นจริงและต้องต่อเนื่อง ต้องไม่ยิงซ้ำ และ
3. ขอเห็นความจริงใจของฝ่ายกัมพูชาในการให้ความร่วมมือเก็บกู้ทุ่นระเบิดร่วมกันซึ่งในประเด็นนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศได้พยายามผลักดันมาโดยตลอด ตั้งแต่เกิดกรณีทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดครั้งแรกจนสูญเสียขา
"ย้ำว่า 3 จุดยืนนี้ไม่เกี่ยวกับการประชุมอาเซียนในวันที่ 22 ธ.ค. 2568 นี้ แต่จะเป็นคำตอบของฝ่ายไทย หากประเทศสมาชิกสอบถาม หลังหลายประเทศ เช่น สหรัฐฯ จีน มาเลเซีย ต้องการให้หยุดยิง และเราย้ำชัดเจนว่าเราไม่ใช่เป็นผู้รุกราน แต่ฝ่ายกัมพูชาเป็นผู้รุกรานจะต้องเป็นผู้ประกาศ เพราะประเทศไทยมีหน้าที่ปกป้องพื้นที่อธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนที่เราได้ให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก ส่วนสถานการณ์จะยืดเยื้อไปอีกนานเท่าไหร่นั้นก็ขึ้นอยู่กับทางกัมพูชาจะตอบรับในสามข้อนี้หรือไม่"