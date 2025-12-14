กต.ส่งหนังสือถึงยูเอ็น ฟ้องกัมพูชาถล่มเป้าหมายพลเรือน - ละเมิดสิทธิ์ห้ามต่างชาติและคนไทยเดินทางกลับทางบก

กต.ส่งหนังสือถึง ยูเอ็น ฟ้อง กัมพูชา ถล่มเป้าหมายพลเรือน - ละเมิดสิทธิ์ห้ามต่างชาติและคนไทย เดินทางกลับทางบก ด้าน สีหศักดิ์ แจงข้อเท็จจริง รมว.ต่างประเทศเวียดนาม
วันนี้ (14 ธ.ค.) เวลา 16.00 น. ที่ศูนย์แถลงข่าวร่วม สถานการณ์ไทย-กัมพูชา ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก นางมาระตี นะลิตา อันดาโม รองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า
กระทรวงต่างประเทศมีหนังสือถึงข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชน สหประชาชาติ ในหัวใจสำคัญในเรื่องของ ความสูญเสียพลเรือนจากการโจมตีของฝ่ายกัมพูชา ที่ระบุในหนังสือฉบับนี้ นอกจากนี้สะท้อนให้เห็นความแตกต่างระหว่างปฏิบัติการทางทหารของไทยและของกัมพูชา
โดยของประเทศไทย เรามีเป้าหมายทางทหารที่ชัดเจน แตกต่างจากฝ่ายกัมพูชา ไม่มีเป้าหมาย โดยเฉพาะBM-21 ซึ่งได้รับผลกระทบต่อพลเรือนคนไทยอย่างร้ายแรง ทําให้เสียชีวิต 1คน นอกจากนี้ เรื่องกัมพูชาละเมิดไม่ให้คนต่างชาติและคนไทยเดินทางข้ามประเทศทางบก
นอกจากนี้ ยังมีการชี้แจงประชาคมหลายประเทศ โดยวันนี้รมว.ต่างประเทศ เวียดนาม มาเยือนไทยยังเป็นทางการ โดยมีนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.ต่างประเทศ ได้หารือในเรื่องความสัมพันธ์ทวิภาคี พร้อมได้ชี้แจงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และผลที่ประชาชนไทยได้รับตามแนวชายแดน และเป็นโอกาสที่ได้ชี้แจงและยืนยันว่าฝ่ายไทยไม่ใช่ฝ่ายยกระดับความรุนแรง เราปฏิบัติการของเราเพื่อปกป้องความมั่นคงและปลอดภัยของประชาชน