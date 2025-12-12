กองทัพ ยัน กัมพูชา ยังไม่ให้ คนไทยติดค้างปอยเปต กลับไทย ด้าน กต. รับ ชายแดนตึงเครียด ส่งผลการประสานงาน ย้ำ ก้าวผ่านอุปสรรคไปได้

วันที่ 12 ธ.ค.68 เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์แถลงข่าวร่วม สถานการณ์ไทย-กัมพูชา ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก พลเรือตรีสุรสันต์ คงศิริ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวความคืบหน้า นำตัวคนไทยติดค้างในกัมพูชากลับไทยว่า กระทรวงต่างประเทศได้ประสานขอความร่วมมือไปทางฝ่ายกัมพูชาในการขอให้พลเรือนไทยเดินทางกลับข้ามแดนมายังฝั่งไทย ซึ่งติดค้างอยู่บริเวณปอยเปต ซึ่งปัจจุบันยังน่าเป็นห่วงเนื่องจากคนไทยยังติดค้างไม่สามารถดําเนินการหรือเดินทางกลับมาได้ เนื่องจากฝ่ายทางกัมพูชาไม่อนุญาตให้กลับมา ทั้งนี้อย่างไรก็ตามกระทรวงการต่างประเทศก็ยังไม่หยุดยั้งในการประสานงานไปยังฝ่ายกัมพูชาเพื่ออนุญาตให้คนไทยเดินทางกลับมาได้
นางมาระตี นะลิตา อันดาโม รองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า
เป็นเรื่องที่กระทรวงต่างประเทศให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์และทราบว่าได้ติดต่อ ตอนนี้เข้าใจว่ามีหนังสือกลางของกระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่อยู่ ซึ่งไม่ใช่แค่เพียง 1 ฉบับ ซึ่งเรามีการติดต่อมาโดยตลอดทุกระดับทั้งส่วนกลางและส่วนที่อยู่ในพื้นที่ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและฝั่งกัมพูชาต้องยอมรับว่า ขณะนี้ความตึงเครียดมีผลต่อการประสานงานในลักษณะนี้ แต่ไม่เป็นอุปสรรคที่คิดว่ากระทรวงต่างประเทศจะก้าวข้ามไปได้ ยืนยันจะขอความร่วมมือฝ่ายกัมพูชาอย่างเต็มที่ และจะประสานให้คนไทยกลับบ้านได้
ตั้งแต่วานนี้(11ธ.ค.) ได้มีคนติดต่อมาหลายคนในพื้นที่บริเวณนั้นและทางสถานทูตได้พยายามประสานเครื่องบิน รถขนส่งขอให้อย่ากังวลเรื่องเอกสารที่ยังไม่ครบทางสถานทูตและสถานกงสุลใหญ่สามารถออกเอกสารเดินทางฉุกเฉินได้ทันทีไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่อย่างไรก็ตามเป็นเรื่องที่เราติดตามอยู่อย่างใกล้ชิดหวังว่าจะมีผลความคืบหน้าในเร็ววันนี้