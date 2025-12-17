“ศรชล.” ขู่ “เรือไทย” แปลงสัญชาติ ขนน้ำมันเข้า “กัมพูชา” ชี้สถิติลดลงหลังงัดมาตรการ เผยเรือ 2 ลำให้ความร่วมมือเข้าแจงแล้ว

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 17 ธ.ค. 68 ที่ศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ไทย-กัมพูชา ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก พล.ร.ต.จุมพล นาคบัว โฆษกศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล หรือ ศรชล. พูดถึงกรณีสภาความมั่นคงแห่งชาติมีมติในการกำกับดูแลน่านน้ำ โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าพลังงาน และยุทธภัณฑ์ไปยังประเทศกัมพูชา โดยมีการให้แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ
1. การยกระดับการเฝ้าระวังการเตือนภัยทางทะเล โดยเฉพาะการดำเนินกิจกรรมด้านการค้า การขนส่งด้านพลังงาน โดยจะมีการเฝ้าระวัง และยกระดับในการจับตากลไกการขนถ่ายจากทางบกสู่ทะเล หรือทางทะเลสู่ทางบก แบบเป็นระบบ
2. การบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลน้ำมันในการส่งออกน้ำมัน และยุทธภัณฑ์ร่วมกันระหว่าง กรมประมง, กรมศุลกากร, กองทัพเรือ, กรมสรรพสามิต และกรมเจ้าท่า ซึ่งการบูรณาการจะใช้กฎหมายตามมาตรา 27 วรรคสอง ที่จะโฟกัสลงไปในส่วนของท่าเรือ 23 จังหวัดชายทะเลทั้งหมด ในการที่จะกระชับเรื่องของพื้นที่ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการลักลอบลำเลียง หรือขนยุทธปัจจัยไปยังกัมพูชา
3. กรณีที่มีการดำเนินการขนส่งสินค้าพลังงานทางทะเล และยุทธภัณฑ์ ที่ละเมิดต่อการปฏิบัติตามเงื่อนไขของเสรีภาพการเดินเรือโดยสุจริตของรัฐชายฝั่งของประเทศไทย รวมถึงมาตรการการควบคุมท่าเรือ ที่เรามีความจำเป็นจะต้องยกระดับหากตรวจพบเรือฝ่ายกัมพูชาที่ละเมิดมาตรการดังกล่าว ในการที่จะปฏิเสธ หรือห้ามในการใช้ท่าเรือต่างๆ
4. การดำเนินการเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ดำเนินกิจกรรมทางทะเล และการจำกัดวงของผู้ที่ดำเนินการการขนส่งการค้าทางทะเล ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการขัดกันด้วยอาวุธ ระหว่างไทยกับกัมพูชาทางทะเล ดังนั้นมีความจำเป็นที่ต้องประกาศกับแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อป้องกันให้เรือสินค้า, เรือประมง ที่ดำเนินการโดยสุจริตนั้น ตกเป็นเป้า หรือมีความเสี่ยงต่อประชาชนที่ดำเนินกิจกรรมในกำลังพลของเรือ และตัวเรือเอง
ทั้ง 4 มาตรการนี้ ศรชล.ขอยืนยันว่าเราดำเนินการตามอำนาจอธิปไตยของรัฐชายฝั่ง และอธิปไตยที่สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล และเพื่อความปลอดภัยของผู้ดำเนินกิจกรรมทางทะเล
เมื่อถามว่าทั้ง 4 ด้านที่กล่าวมาจะมีรูปแบบอย่างไร พล.ร.ต.จุมพลกล่าวว่า ส่วนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการ และผู้ประกอบการ ในเรื่องกลไกการบูรณาการการยกระดับการตรวจเรือในพื้นที่ของท่าเรือ โดยร่วมกับกรมเจ้าท่า, กรมศุลกากร และกรมสรรพสามิต โดยเฉพาะยานพาหนะทางทะเล ที่ดำเนินกิจกรรมต้องสงสัย ในส่วนของเรือที่ไม่ได้ ปฏิบัติตนเป็นที่สงสัย หรือมีพฤติกรรมผิดปกติ หรือดำเนินการใดๆ ที่สนับสนุนเกี่ยวข้องกับมาตรการตามที่ได้ประกาศแจ้งเตือน ก็จะไม่ได้รับผลกระทบ แต่สำหรับผู้ที่ดำเนินการทั่วไปในส่วนของเรือ ขอความร่วมมือในการต้องปฏิบัติตามการแจ้งเตือน และหากตรวจพบเรือใดๆ ในทะเลที่มีพฤติกรรมผิดปกติให้แจ้งเตือน ศรชล. โดยการดำเนินการจะมีการตรวจท่าเรือทั้ง 23 จังหวัด และจะสุ่มตรวจเรือที่มีพฤติกรรมต้องสงสัย เพราะฉะนั้นเรือที่เดินทางผ่านใกล้อาณาเขตพื้นที่ทางทะเลของกัมพูชา จะต้องแสดงตน ซึ่งการแสดงตนไปเป็นเรือสัญชาติอื่น หรือแสดงชื่อที่ผิดไปจากที่จดแจ้งไว้ในทะเบียนในระบบขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ ถือเป็นพฤติกรรมที่ละเมิดต่อเสรีภาพการผ่านโดยสุจริตของรัฐชายฝั่ง ซึ่งเรือที่มีพฤติกรรมผิดปกติต่างๆ จะต้องได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดทั้งทางทะเล และท่าเรือ ผ่านกลไก ศรชล.ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการวางแผนในการดำเนินการ
ส่วนเรือ 2 ลําที่เป็นข่าว ได้มีการตรวจสอบ และเชิญเข้ามาชี้แจง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการด้านพลังงานเป็นอย่างดี ปัจจุบันสถิติผู้ที่ดำเนินการเข้าไปในพื้นที่ของกัมพูชามีแนวโน้มลดลง และเรือที่มีทิศทางจากประเทศที่ขายพลังงาน ในช่องแคบมะละกา ทิศทางจากทะเลจีนใต้ที่เข้ากัมพูชามีแนวโน้มลดลง ยังเหลือเรือบางส่วน อยู่ระหว่างปฏิบัติตามมาตรการจะมีการกําหนดเพิ่มเติมต่อไป
ส่วนการลักลอบขนน้ำมันเข้ากัมพูชาพบว่า มีผู้ประกอบการของไทยมีการรับน้ำมันจากต่างประเทศเข้าสู่กัมพูชา แต่หลังจากที่นโยบายของประเทศออกมา สถิติต่างๆ มีแนวโน้มลดลง
ทั้งนี้ หากพบเรือไทยลักลอบขนส่งน้ำมัน ให้กัมพูชา ถือเป็นการดำเนินการที่ผิดกฎหมายในการลักลอบ และส่งออก ในกรณีที่กําหนดมาตรการตามมติ สมช.ที่ให้กระทรวงกลาโหม และกระทรวงพาณิชย์กําหนดรายละเอียดสินค้ายุทธภัณฑ์เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องพลังงาน จะทําให้หน่วยปฏิบัติต่างๆ สามารถเอาผิด และนําไปสู่การลงโทษหน่วยงานภาครัฐตามกลไกของรัฐได้
พล.ร.ต.จุมพลกล่าวต่อว่า ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ ศรชล.ให้ความร่วมมือ คือ เรือที่มีการขนน้ำมันลำเลียง ทั้งเดินทางผ่าน หรือเข้าออกกัมพูชา และประเทศไทย ขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายการแสดงตน และปฏิบัติตามมาตรการการแจ้งรายงานอย่างเคร่งครัด เมื่อมีการใช้เรือที่ไม่แสดงสัญชาติ หรือแสดงสัญชาติเป็นชาติอื่น ในการปฏิบัติการต่อเรือดังกล่าว ก็ถือว่าเข้าข่ายกฎหมายประเทศไทย ที่สามารถจะจับกุม และดําเนินการได้