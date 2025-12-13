xs
โปรดเกล้าฯ คืนฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์แก่ “หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ ยุคล”

วันที่ 13 ธันวาคม 2568



วันที่ 13 ธันวาคม 2568 ราชกกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศเรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คืนฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน กับเหรียญรัตนาภรณ์ ดังนี้

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศว่า

ตามที่ หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ ยุคล กราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต กราบถวายบังคมลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ เพื่อทําการสมรส และได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๒๑ นั้น

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คืนฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์แก่ ท่านหญิงศรีสว่างวงศ์ บุญจิตราดุลย์ เป็น หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ ยุคล และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน ชั้น ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ กับเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ ๓

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๘

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๘ เป็นปีที่ ๑๐ ในรัชกาลปัจจุบัน



