โปรดเกล้าฯ คืนฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์แก่ “หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ ยุคล”

วันที่ 13 ธันวาคม 2568 ราชกกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศเรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คืนฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน กับเหรียญรัตนาภรณ์ ดังนี้
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศว่า
ตามที่ หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ ยุคล กราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต กราบถวายบังคมลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ เพื่อทําการสมรส และได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๒๑ นั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คืนฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์แก่ ท่านหญิงศรีสว่างวงศ์ บุญจิตราดุลย์ เป็น หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ ยุคล และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน ชั้น ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ กับเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ ๓
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๘
ประกาศ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๘ เป็นปีที่ ๑๐ ในรัชกาลปัจจุบัน