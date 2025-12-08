xs
กัมพูชาร่วมพิธีเชิญธงชาติซีเกมส์ ไทยดูแลความปลอดภัยเข้ม หวั่นเกิดปัญหาช่วงแข่ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ทัพนักกีฬาจากทั่วอาเซียน เข้าร่วมพิธีเชิญธงชาติทุกชาติ ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่หน้าอินเดอร์ สเตเดี้ยม หัวหมาก เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 8 ธ.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งไฮไลต์ที่น่าจับตาในพิธีนั้น มีทัพนักกีฬาจากกัมพูชาเดินทางมาร่วมเข้า ยืนยันพร้อมลงแข่งขันในซีเกมส์ 2025 ด้วย แม้สถานการณ์ระหว่างประเทศทั้งไทยและกัมพูชา กำลังตึงเครียด เนื่องจากปัญหาข้อพิพาทชายแดน

ผศ.พิมล​ ศรีวิกรม์​ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย เผยว่า ในศึกซีเกมส์ 2025 ทางผู้แทนกัมพูชาก็ยืนยันว่าจะมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่มาร่วมแข่งขันซีเกมส์แน่นอนประมาณ​ 130​ กว่าคน​ ซึ่งขณะนี้มาถึงแล้วซึ่ง เราก็ย้ำถึงเรื่องความปลอดภัยให้กับกัมพูชาและพิธีขั้นตอนทุกอย่างในเรื่องของการเดินทาง​และอาหารจะต้องปลอดภัยและไม่ให้มีปัญหาเกิดขึ้นในช่วงที่แข่งขันซีเกมส์อย่างแน่นอน

ประชุมมนตรีซีเกมส์สดุดี​มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์​ซีเกมส์ให้​ "บิ๊กจา" พล.ต.จารึก​ อารี​ราช​การัณย์​ อดีตเลขาธิการ​คณะกรรมการ​โอลิมปิคแห่ง​ประเทศไทย​ฯ​ พร้อมถกหนักเสนอเปลี่ยนสำนักงานมนตรีซีเกมส์จากไทยย้ายไปที่อื่น​ "พิมล​ ศรีวิกรม์" ยืนยันไม่เห็นด้วย​ ส่วนประเด็นกัมพูชายืนยันส่งนักกีฬา​เข้าร่วม​ซีเกมส์ร้อยกว่าชีวิตทยอยเดินทางถึงเมืองไทยแล้ว​ ไทยยืนยันความปลอดภัยจะดูแลให้เป็นอย่างดี

ผศ.พิมล​ ศรี​วิ​กร​ม์​ ยังเผยอีกว่า ในการประชุมมนตรีซีเกมส์ เมื่อช่วงสายวันที่ 8 ธ.ค.นั้น​ ได้มีการมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์​ซีเกมส์ให้กับบุคคลที่ทำคัณประโยชน์ให้กับวงการ ซึ่ง​ทางคณะกรรมการ​พิจารณา​มอบรางวัลให้กับ​ พล.ต.จารึก​ อารี​ราช​การัณย์​ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการ​โอลิมปิคแห่งประเทศไทย​ และมอบใก้อีก​ 2 ท่าน ก็คือผู้แทนจากสิงคโปร์​ และบรูไน​

“นอกจากนี้ผู้แทนจากคณะกรรม​โอลิมปิก​ของมาเลเซีย ได้นำเสนอในการที่จะเป็นเจ้าภาพซีเกมส์อีก 2 ปีข้างหน้า ซึ่งก็ต้องเรียนว่าเขามีความพร้อมมาก จากนั้นมีการพูดกันถึงเรื่องของซีเกมส์ ว่าจะมีการเปลี่ยนชื่อไหมเพราะมีเสนอให้เปลี่ยนเป็นชื่อ​ ”อาเซียนเกมส์“ ​แทน ”ซีเกมส์”​ ซึ่งก็คุยกันยาวพอสมควรแต่หลายคนมองว่า ชื่อซีเกมส์มีประวัติเกมส์มาอย่างยาวนานและเชื่อว่าน่าจะใช้ชื่อการแข่งขันเดิมคือ ซีเกมส์ไม่น่าจะเปลี่ยนเป็นอาเซียนเกมส์"

ผศ.พิมล​ ศรีวิกรม์​ กล่าวต่อว่า​ ในที่ประชุมของซีเกมส์ มีการเสนอการย้ายสำนักงานออฟฟิศไปอยู่ที่อื่นไม่ใช่ที่ประเทศไทย โดยเรื่องนี้ออฟฟิศอยู่ที่เมืองไทยตลอด​ การเสนอแบบนี้และมีการยกมือถามความเห็นซึ่งบอกว่ามี​ 4-5 ชาติเห็นด้วยกับการย้ายสำนักงานออฟฟิศไปตามประเทศ​เจ้าภาพ​ ซึ่งตนไม่เห็นด้วยที่จะนำเสนอเรื่องแบบนี้และให้มีการโหวต​ เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ควรอยู่ในวาระประชุมและให้ทุกขาติมีเวลารับทราบแล้วค่อยมีการถกพูดคุยประชุมอย่างถกต้อง“

”สุดท้ายนี้ผมในฐานะประธาน​คณะกรรมการ​โอลิมปิก​แห่ง​ประเทศไทย​ มีความเชื่อมั่นว่าทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดี เพราะว่าเราเคยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมาแล้ว​ วันที่​ 9​ ธ.ค.นี้ ก็จะเริ่มเปิดแล้วก็แข่งกันไปอีก 10 กว่าวัน​ ในฐานะเจ้าภาพก็ต้องทำให้ดีที่สุดครับ​ มีประเด็นเยอะที่เห็นตามข่าวไม่ว่าจะเป็นสถานที่จัดแข่งความพร้อมพิธีเปิดและพิธีปิดต่างๆนานาพวกเนี้ยผมถือโอกาสนี้​ อยากจะเรียนว่าทางคณะกรรมการคณะกรรมการแห่งประเทศไทยเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องการแข่งขันพิธีเปิด-พิธีปิด การดูแลสนามซ่อมสนาม​เราไม่มีบทบาท​ ซึ่งหลักของเราก็คือว่าเตรียมนักกีฬานะครับแล้วก็ส่งนักกีฬาทำให้เรียบร้อย ซึ่งตรงนี้เราจัดการเรียบร้อยไปหมดแล้ว​ ที่เหลือก็เป็นเรื่องของการกีฬาแห่งประเทศไทยที่จะเป็นเจ้าภาพจัดงานออกมาให้ดีที่สุด“
