ในหลวง พระราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอภิลักขิตสมัยวันคล้ายวันประสูติกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานี ครบ 100 ปี

วันที่ 24 พฤศจิกายน เวลา 17.17 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอภิลักขิตสมัยวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี กรมพระนครปฐมบรมขัตติยานี มหาธีรราชธิดา ครบ 100 ปี พุทธศักราช 2568 ณ พระที่นั่งอมรินทรวนิจฉัย พระบรมมหาราชวัง
ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประทับยืนหน้าพระราชอาสน์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ ประจำรัชกาลที่ 6 และพระพุทธรูปประจำวันประสูติของพระอัฐิสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ซึ่งประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลา ทรงกราบ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธุปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชวดี และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระอัฐิสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ทรงกราบ จากนั้น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารอง และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระอัฐิ ทรงกราบ เสร็จแล้ว ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ ประทับพระราชอาสน์
ต่อมา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายรุตม์ ธัญวงษ์ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กำกับดูแลกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปฏิบัติหน้าที่อาลักษณ์ อ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาพระอิสริยศักดิ์เฉลิมพระนามพระอัฐิสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เป็น สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี กรมพระนครปฐมขัตติยานี มหาธีรราชธิดา
เมื่ออาลักษณ์ อ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาพระอิสริยศักดิ์ จบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงวางพานหีบพระสุพรรณบัฏเบื้องหน้าพระโกศพระอัฐิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี กรมพระนครปฐมขัตติยานี มหาธีรราชธิดา จากนั้น เสด็จฯ ไปทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอภิลักขิตสมัยวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี กรมพระนครปฐมขัตติยานี มหาธีรราชธิดา ครบ 100 ปี แด่สมเด็จพระอริยวงาตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระราชาคณะ และสมเด็จพระราชาคณะที่ถวายพระธรรมเทศนา
ต่อจากนั้น ประทับยืนทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอภิลักขิตสมัยวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี กรมพระนครปฐมขัตติยานี มหาธีรราชธิดา ครบ 100 ปี แด่พระราชาคณะเจ้าคณะรอง และพระราชาคณะ ซึ่งจะเดินเข้ามารับจนครบ 86 รูป เมื่อทรงประเคนพัดรองที่ระลึกฯ เสร็จแล้ว ประทับพระราชอาสน์ พระสงฆ์ 85 รูป เจริญพระพุทธมนต์ เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์ พระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสน์ จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม
หลังจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นนพฎลมหาเศวตฉัตร สำหรับพระอัฐิทรงธรรม ประทับพระราชอาสน์ ทรงศีล ในระหว่างนั้น สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนา เรื่อง กตัญญูกตเวทิตากถา อันเป็นรากฐานคุณธรรมของชีวิตคน
เมื่อสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ถวายพระธรรมเทศนาจบแล้ว ลงมานั่งยังอาสน์สงฆ์ เสด็จฯ ไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ ประทับพระราชอาสน์ เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ และถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์พร้อมแล้ว ลาดพระภูษาโยง เสด็จฯ ไปทรงทอดผ้าไตร 18 ไตร และย่ามที่ระลึกฯ เสร็จแล้ว ประทับพระราชอาสน์ พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนา สดัปกรณ์พระอัฐิ
จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา ออกจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยแล้ว เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ 17 รูป จำนวน 4 เที่ยว ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปทรงทอดผ้าไตร และย่ามที่ระลึกฯ แล้วประทับพระราชอาสน์หน้าอาสน์สงฆ์ พระสงฆ์สดัปกรณ์ ทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ 4 เที่ยว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ ประจำรัชกาลที่ 6 และพระพุทธรูปประจำวันประสูติของพระอัฐิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี กรมพระนครปฐมขัตติยานี มหาธีรราชธิดา ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงกราบถวายบังคมพระอัฐิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี กรมพระนครปฐมบรมขัตติยานี มหาธีรราชธิดา ที่หน้าพระแท่นพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ สมควรแก่เวลา เสด็จพระราชดำเนินกลับ