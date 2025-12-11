บริษัทสั่งปลดพนักงาน! หลังคลิปใช้ความรุนแรงทำร้ายลูกเลี้ยงโผล่ เพียงแค่แอบกินขนม

สะเทือนใจโซเชียล คลิปพ่อเลี้ยงใช้ความรุนแรงทำร้ายลูกเลี้ยงซ้ำๆ เหตุแค่ "แอบกินขนม" ท่ามกลางกระแสเรียกร้องให้ดำเนินคดี ล่าสุด "บริษัทต้นสังกัด" ประกาศคำสั่งปลดพนักงานที่ก่อเหตุทันที ชาวเน็ตแห่ชมความรวดเร็ว
จากกรณีสะเทือนใจที่คลิปวิดีโอเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัวได้ถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์ โดยเป็นภาพขณะที่พ่อเลี้ยงกำลังใช้ถ้อยคำหยาบคายตะคอกใส่ลูกเลี้ยง พร้อมทั้งใช้หนังยางดีดปากเด็กซ้ำๆ และลงมือตบหน้าอย่างแรง เพียงเพราะเด็ก "แอบกินขนม" จนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักและเรียกร้องให้มีการดำเนินคดีตามกฎหมาย
ล่าสุดวันนี้ (11 ธ.ค.) มีรายงานว่าบริษัท lertaroon.com เลิศอรุณเทรดดิ้ง - ก๊าซ ลวดเชื่อม ใบตัด ใบเจียร ฮาร์ดแวร์ ได้ออกแถลงการณ์ผ่านทางเพจเฟซบุ๊กของบริษัท ประกาศยุติการจ้างงานพนักงานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวทันที โดยมีใจความสำคัญว่า
“ประกาศชี้แจงจากบริษัทฯ
ทางบริษัทฯ ขอประกาศให้ทราบว่า นายอดิศักดิ์ กลำคลองตัน ได้พ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัทฯ อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป นายอดิศักดิ์ไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการใดๆ ในนามของบริษัทฯ และบริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบต่อการกระทำหรือคำกล่าวอ้างใดๆ ที่เกิดขึ้นจากตัวบุคคลดังกล่าว
เพื่อป้องกันความสับสนหรือความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของทางบริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า
การทำธุรกรรมอย่างเป็นทางการทั้งหมดควรดำเนินการผ่านบัญชีในนามบริษัท เลิศอรุณเทรดดิ้ง จำกัด เท่านั้น”
ภายหลังการประกาศดังกล่าว มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้าไปแสดงความคิดเห็น โดยส่วนใหญ่แสดงความชื่นชมในการดำเนินการที่รวดเร็วและไม่เพิกเฉยต่อการใช้ความรุนแรง