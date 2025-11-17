ADOR ลั่นเตรียมดำเนินคดีผู้คุกคามออนไลน์ NewJeans! ด่า ใส่ร้าย ปลอมคลิปโดนหมด อยู่ต่างประเทศก็ไม่รอด

ค่าย ADOR ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ระบุว่ากำลังเตรียมดำเนินคดีต่อผู้เผยแพร่เนื้อหาที่ละเมิดสิทธิของวง NewJeans (NJZ) ทั้งในประเทศและต่างประเทศแบบ “ไม่มีข้อยกเว้น”
ในแถลงการณ์ ADOR ระบุว่า ตั้งแต่เดบิวต์ของ NewJeans ทางค่ายได้ติดตามตรวจสอบชุมชนออนไลน์ เว็บไซต์เพลง และช่องทางโซเชียลทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อร้องขอลบเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิของศิลปิน และดำเนินการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยยืนยันว่า “เราเอาผิดกับเว็บไซต์ที่ตั้งอยู่ต่างประเทศเช่นเดียวกัน ไม่มีข้อยกเว้นใด ๆ”
ค่ายเผยว่า ช่วงหลังความรุนแรงของการละเมิดสิทธิเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทั้ง ข่าวปลอม การละเมิดความเป็นส่วนตัว การใช้ถ้อยคำหยาบคาย และการดูหมิ่นศิลปิน ทำให้ต้องจัดทีมงานเพิ่มเติมเพื่อรวบรวมหลักฐานอย่างเข้มข้น พร้อมเตรียมยื่นฟ้องคดีอาญาต่อผู้ที่เผยแพร่เนื้อหามุ่งร้ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์
ADOR ระบุว่าจะยื่น คำร้องฟ้องเพิ่มเติมเป็นระยะ เมื่อพบหลักฐานการละเมิดใหม่
ในแถลงการณ์ยังระบุว่า การก่ออาชญากรรม deepfake ต่อศิลปินจะถูกดำเนินคดีในระดับเข้มงวดที่สุด โดยผู้กระทำบางรายได้พยายามขอเจรจาเพื่อให้ยุติคดี แต่ ADOR ปฏิเสธการไกล่เกลี่ยทั้งหมด และแจ้งเจตนาเอาผิดถึงที่สุดต่อเจ้าหน้าที่สอบสวน พร้อมยืนยันทำงานร่วมกับตำรวจเพื่อกำจัดอาชญากรรม deepfake ที่เกี่ยวข้องกับศิลปิน
สำหรับประเด็นปัญหาเรื่องสัญญาของวงกับทาง ADOR ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน ADOR เปิดเผยว่า แฮริน และ ฮเยอิน ตกลงปฏิบัติตามสัญญาและจะเดินหน้ากิจกรรมร่วมกับค่ายต่อไป จากนั้น มินจี, ฮันนี และ แดเนียล ก็แสดงความตั้งใจที่จะกลับมา ADOR ผ่านตัวแทนกฎหมายของพวกเธอ
ADOR ระบุว่า “ขณะนี้เรากำลังประสานการพบปะแบบรายบุคคลกับสมาชิกทุกคน และจะทำอย่างเต็มที่เพื่อให้การพูดคุยเป็นไปอย่างราบรื่น”