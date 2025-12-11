บริษัทไล่ออกทันที! พ่อเลี้ยงโหดทำร้ายลูกเลี้ยง หลังคลิปถูกแชร์ว่อนโซเชียลฯ

บริษัทฮาร์ดแวร์ดัง ไล่ออกพนักงานทันที พ่อเลี้ยงโหดทำร้ายลูกเลี้ยง หลังคลิปว่อนโซเชียลฯ ประกาศไม่เกี่ยวข้องห้ามอ้างชื่อบริษัทเด็ดขาด
จากกรณีสังคมออนไลน์ แชร์คลิป พ่อเลี้ยงโหด ใช้ความรุนแรงกับลูกเลี้ยง จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางนั้น
ล่าสุด วันนี้ (11 ธ.ค.) บริษัท เลิศอรุณเทรดดิ้ง – ก๊าซ ลวดเชื่อม ใบตัด ใบเจียร ฮาร์ดแวร์ ที่ชายคนดังกล่าวทำงานอยู่ ได้ออกประกาศ ระบุว่า ประกาศชี้แจงจากบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอประกาศให้ทราบว่า นายอดิศักดิ์ (สงวนนามสกุล) พ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัทฯ อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 11 ธ.ค.2568 เป็นต้นไป
นายอดิศักดิ์ ไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการใด ๆ ในนามของบริษัท และบริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบต่อการกระทำหรือคำกล่าวอ้างใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากตัวบุคคลดังกล่าว เพื่อป้องกันความสับสนหรือความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของทางบริษัท