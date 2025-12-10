xs
"ชูวิทย์" เตือน "เท้ง" ไม่ใช่เวลาหาเสียง นักการเมืองควร “ปิดปาก” ปล่อยทหารปกป้องอธิปไตย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



"ชูวิทย์" ฝากถึง "เท้ง" ไม่ใช่เวลาหาเสียง หลังออกมาท้วงติงรัฐบาลปมปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา ลั่นนักการเมืองควร “ปิดปาก” ปล่อยทหารทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตย

วานนี้ (9 ธ.ค. 2568) นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก "ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์" ถึงกรณี นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาชน ได้ออกมาแสดงความเห็นท้วงติงรัฐบาลในการแก้ปัญหาสงครามชายแดนไทย-กัมพูชา ว่า ...

นักการเมืองหยุดหาเสียง

การเมืองมีฝ่ายรัฐบาล และฝ่ายค้าน

โดยปกติฝ่ายรัฐบาลทำอะไร ฝ่ายค้านต้องคอยแย้งไม่เห็นด้วย

ในช่วงนี้ที่ นายกฯ อนุทิน ทิ้งการเจรจา และให้รบปะทะกับเขมร

ได้ใจประชาชน

แล้วก็มีฝ่ายค้านอย่างคุณเท้ง พรรคประชาชน บอกว่าต้นตอการปะทะครั้งนี้ และทุกครั้งเกิดจากฮุนเซนต้องการปกป้องสแกมเมอร์

ล่าสุดที่ ปปง.อายัดเงินหมื่นล้านของ เบน สมิธ ก๊กอาน ยิมเลียก เฉินจื้อ ที่เพิ่งเกิดขึ้นไปหยกๆ

คุณเท้งยังบอกว่าฮุนเซนเบี่ยงประเด็น พลิกสถานการณ์ที่โลกล้อมกัมพูชาเรื่องสแกมเมอร์ ให้กลายเป็นโลกมาล้อมไทยที่รังแกรุกรานประเทศที่อ่อนแอกว่า

และสรุปว่า “หยุดเดินอ้อม ต้องพุ่งเป้าสู่แกนกลางปัญหา พลิกวิกฤตเป็นโอกาสหยุดชนชั้นนำที่หากินบนความเดือดร้อนของประชาชน

หยุดสร้างสงครามเพื่อกลบเกลื่อนอาชญากรรมที่ตัวเองเป็นคนก่อ โดยใช้เลือดเนื้อของทหาร และประชาชนเป็นตัวประกัน”

นี่คือสิ่งที่นักการเมืองอย่างเท้ง พยายามจะหาเสียงเสียมากกว่า

หยุดความเห็น และตั้งสมมติฐานที่แตกต่างเสียก่อน

เพราะมันไม่ใช่เวลาหาเสียง หรือขัดแย้งกันเอง

ณ เวลานี้ ประเทศต้องการความสามัคคีอันแน่วแน่

ในเมื่อกัมพูชาเป็นฝ่ายเริ่มยิงมาก่อน

ภาวะผู้นำอย่างอนุทิน ขณะนี้ไม่มีทางเลือกมากนัก

นอกจากย้ำว่า "ปกป้องอธิปไตย"

แม้เข้าใจได้ว่า "สงครามจะสร้างวีรบุรุษ ให้นักการเมืองใช้ในการหาเสียง"

แต่มันย่อมไม่ใช่เวลาที่จะมาท้วงติง

เพราะมันเป็นเวลาที่จะต้องรวมกันเป็นหนึ่ง เพื่อต่อต้านผู้รุกรานอธิปไตยเสียก่อน

พรรคประชาชนในสมัยพิธาหาเสียงก็บอกประชาชนว่า

“ไม่มีการรุกรานประเทศที่อยู่ใกล้ๆ กัน มันไม่มีทะเลาะกันแล้ว บางประเทศไม่ต้องมีกองทัพแล้วด้วย”

สิ่งที่พิธา พรรคก้าวไกล เคยพูดไว้ กับตอนนี้ที่ เท้ง พรรคประชาชนเพิ่งพูดไป

ผมว่าหยุดพูดก่อนดีกว่า

เป็นเวลาที่นักการเมืองควร “ปิดปาก” ไว้

และปล่อยให้ทหารทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตย



