“ชูวิทย์” ขี้น้ำท่วมหาดใหญ่ได้เห็นสันดานนักการเมืองทุกระดับ เก่งแต่ปากแต่แก้ปัญหาไม่เป็น

เมื่อวันที่ 29 พ.ย.นายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ อดีตนักการเมือง โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก “ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์” แสดงความเห็นต่อการบริหารจัดการอุทกภัยครั้งใหญ่ในอำเภอหาดใหญ่ ว่า โดยระบุว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ประชาชนเห็นธาตุแท้ของนักการเมืองตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ ได้เห็นสันดานนักการเมืองที่เก่งแต่ปาก ทำมาหากินอะไรไม่เป็น จึงมาเป็นนักการเมือง
“สันดานนักการเมือง
น้ำท่วมหาดใหญ่ทำให้ประชาชนได้เห็นธาตุแท้ของนักการเมือง ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปถึงระดับประเทศ
“เมื่อถึงเวลาวิกฤต จะทำอะไร อย่างไร แตกต่างกับเวลาหาเสียงแบบหน้ามือเป็นหลังเท้า
“ตอนน้ำเพิ่งท่วมบอก เดี๋ยวน้ำก็ลดแล้ว สบายใจได้ จนชาวบ้านวางใจ ไม่มีแจ้งเตือนอพยพล่วงหน้า ท้ายสุดน้ำไหลบ่าติดอยู่ในบ้านกันทั้งอำเภอ
“พอน้ำท่วมหนักบอกไม่มีปัญหา ไม่ล่าช้า ไม่ติดขัด ทั้งที่ประชาชนเดือนร้อนเป็นแสนครัวเรือน ไม่มีข้าว ไม่มีน้ำ ไม่มียา
“พอสื่อถามยอดเสียชีวิตก็ไม่ตอบตามจริง บอกมีแค่ 6-7 คน บางคนรับคำถามไม่ได้เดินลุกหนีผู้สื่อข่าว
“หลังน้ำลด นายกฯ อนุทินก็ยังแสดงละครการเมืองไม่เลิก ขึ้นรถตระเวนทำท่าแจกของ สั่งการ จนชาวบ้านทนไม่ไหวบอก “คนจริงต้องลงมาเดิน ไม่ใช่ขึ้นรถตระเวน”
“ส่วนมาตรการเยียวยามีงบให้ครัวเรือนละ 9,000 บาท ทำเป็นล้อเล่น มันน้อยนิด ไม่เพียงพอกับความเสียหายจากอุทกภัยใหญ่ที่รัฐบาลผิด นายกฯ อนุทินพลาด
“ทีจ่ายค่าแข่งมอเตอร์ไซค์ 4,000 ล้าน ไม่เสียดาย อนุมัติจ่ายภายใน 5 วัน แต่จ่ายน้ำท่วมแค่ 9,000 คิดได้ไง? ครัวเรือนละ 100,000 ดีกว่าไหม?
“ภาพสะท้อนรัฐบาลจากเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ทำให้ประชาชนมองเห็น ไม่ใช่แค่คนภาคใต้ หรือหาดใหญ่เท่านั้น
“แต่จำให้แม่นว่า สันดานนักการเมืองเก่งแต่ปาก ทำมาหากินอะไรไม่เป็น
พวกมันถึงมาเป็นนักการเมือง” นายชูวิทย์ ระบุ