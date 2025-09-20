xs
ปรากฏการณ์เหนือเวลา! NONT TANONT จับมือ JEFF SATUR สร้างความหมายทุกวินาทีที่มีค่า ผ่านบทเพลง “Time Flies”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



ยังคงตอกย้ำความเป็นศิลปินที่สร้างแรงสั่นสะเทือนให้วงการอย่างต่อเนื่อง สำหรับ NONT TANONT หลังเพิ่งปิดฉากโชว์สุดหรู “สุรุ่ยสุร่าย” ที่ยกระดับคอนเสิร์ตให้กลายเป็นทอล์กออฟเดอะทาวน์แห่งปี ล่าสุดเขากลับมาอีกครั้งกับโปรเจกต์สุดพิเศษที่เป็นส่วนหนึ่งของอัลบั้มใหม่อย่าง MONO/SPECTRUM

ครั้งนี้ NONT TANONT โคจรมาพบกับ Jeff Satur ศิลปินมากความสามารถเพื่อสร้างเฉดใหม่ผ่านบทเพลง “Time Flies” การร่วมงานที่ถูกขนานนามว่า เหนือปรากฏการณ์ เพราะสามารถหลอมรวมเอกลักษณ์ทางดนตรีและพลังเสียงของทั้งคู่ให้ออกมาลึกซึ้ง กินใจ และตราตรึงในทุกวินาที

“Time Flies” บทเพลงถ่ายทอดแก่นสำคัญของ คุณค่าของเวลา ไม่ว่าจะเป็นแค่เสี้ยววินาทีหรือช่วงเวลาที่ยาวนาน สิ่งสำคัญคือการใช้มันอย่างคุ้มค่าเพื่อมอบรักและความหมายให้กัน เพราะเราไม่มีวันรู้เลยว่า “พรุ่งนี้” จะมาถึงในรูปแบบใด ยิ่งเวลาผ่านไปเร็วเท่าไร ก็ยิ่งควรรักและให้มากขึ้นเท่านั้น

ในด้านดนตรี เพลงนี้คือบทพิสูจน์ของทั้งสองศิลปินที่โคจรมาพบกันร่วมสร้างบทเพลงที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว ด้วยเสียงละมุนของ NONT TANONT เข้ากับเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของ Jeff Satur กลมกลืนกันจนสร้างบรรยากาศที่แฝงไปด้วยมวลของความอบอุ่น โรแมนติก และร่วมสมัย ให้ทุกท่อนของเนื้อร้องถูกถ่ายทอดด้วยอารมณ์ที่จริงใจ ปิดท้ายด้วยซาวด์ที่ทำให้เพลงนี้เข้าถึงง่าย แต่ยังคงลึกซึ้งจับใจ

“Time Flies” เพลงนี้ที่จะทำให้ผู้ฟังรู้สึกถึงคุณค่าของทุกความทรงจำอย่างไม่เสียดายแม้เพียงเสี้ยววินาที

พร้อมให้แฟน ๆ เก็บช่วงเวลาอันมีค่าร่วมกับ NONT TANONT และ JEFF SATUR สามารถรับชมและรับฟังกันได้แล้วทุกช่องทาง “Time Flies ft. Jeff Satur” ที่ Youtube/LOVEiS และติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ ได้ทาง Facebook: NONT TANONT, Instagram : tanont916, X : NONT TANONT, TikTok : nonttanont, Facebook : LOVEiS / X / Instagram : @LOVEiS_ent

ลิงค์ MV: https://youtu.be/Gcc1cu7jOsU?si=-IyFVunwujSuvRUM









