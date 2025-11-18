AXONS นำนวัตกรรมดิจิทัลโซลูชัน ร่วมงาน DigiTech ASEAN Thailand & AI Connect 2025

AXONS (แอ๊กซอน) ผู้นำด้านอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยี (AgriTech) ครบวงจร ที่มีความมุ่งมั่นยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรไทยด้วย AI และเทคโนโลยี พร้อมทั้งผลักดันนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเกษตรของไทยให้มีความทันสมัยและยั่งยืน สร้างโอกาสการเติบโตในยุคดิจิทัล ชวนร่วมสัมผัสนวัตกรรมดิจิทัลโซลูชันสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมจาก AXONS ในงาน “DigiTech ASEAN Thailand & AI Connect 2025” เวทีแสดงสินค้าและสัมมนาด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลระดับอาเซียน จัดโดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2568 ณ อาคาร 7-8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
สำหรับปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Digital Solutions for Business” เชื่อมต่อธุรกิจกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและดิจิทัลระดับโลก ภายในงาน มีการแสดงสินค้าและโซลูชันดิจิทัล ทั้งด้าน AI, IoT, Cybersecurity, Cloud, Smart Manufacturing ฯลฯ รวมถึงเวทีสัมมนาที่มีเนื้อหาครอบคลุมทั้ง Digital Transformation, ปัญญาประดิษฐ์ (AI), ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และนวัตกรรมเฉพาะอุตสาหกรรม
ในงานนี้ AXONS ได้นำ 3 สุดยอดเทคโนโลยีเพื่อธุรกิจอุตสาหกรรมมาร่วมจัดแสดง และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้สัมผัสประสบการณ์การใช้งาน ได้แก่
AXONS Maintenance - ระบบบริหารจัดการการซ่อมบำรุงแบบครบวงจร ที่ใช้เทคโนโลยี AI มาช่วยให้งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและโครงสร้างพื้นฐานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
AXONS Eyes - ระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะ ที่ช่วยตรวจสอบมาตรฐานการทำงานของพนักงาน วิเคราะห์ความสนใจของลูกค้า ใช้ข้อมูลช่วยวางแผนด้านการตลาด และรักษาความปลอดภัยให้ธุรกิจของคุณ ด้วยเทคโนโลยี AI Computer Vision
AXONS SmartSales - ระบบบริหารงานขาย ที่ช่วยให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างง่ายดายในทุกขั้นตอนอย่างมืออาชีพ พร้อม AI Sales Forecasting ที่ช่วยทำนายปริมาณสินค้าในช่องทางขายล่วงหน้าได้ถึง 52 สัปดาห์ ทำให้สามารถวางแผนการผลิตและจัดการสต็อกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 เวลา 13.00-13.30 น. ขอเชิญทุกท่านร่วมฟังบรรยายพิเศษจาก คุณทินพร ศรีสมบัติ Senior AI Developer และคุณณฐพล ลิมปนานุวัฒน์ AI Developer จาก AXONS ในหัวข้อ “Digital Transformation in Thailand's Agricultural: Demand Forecasting for Wet Market” ณ เวที The Future of AI
ครั้งแรกที่จะเผยเคล็ดลับการทรานส์ฟอร์มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของไทยสู่ยุคดิจิทัล ด้วยพลังของ AI และ Big Data ที่ช่วยคาดการณ์ความต้องการสินค้าล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ทำให้สามารถวางแผนการผลิตและจัดการสต๊อกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เพียงช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน แต่ยังสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมนี้ในระยะยาวด้วย
พบกับ AXONS ได้ในงาน “DigiTech ASEAN Thailand & AI Connect 2025” ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2568 ณ บูท F09 อาคาร 7-8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ลงทะเบียนเข้าชมงานล่วงหน้า ฟรี! >>> https://evcnx.co/AsMFk ./