4 นายทหาร BHQ สิ้นชื่อ หลัง F16 ทิ้งไข่ใส่กองบัญชาการเมื่อวาน “ฮุนเซน” ส่งตัวแทนเคารพศพ

4 นายทหาร BHQ ส่วนหน้า สิ้นชื่อหลัง F16 ไทยทิ้งไข่ใส่กองบัญชาการวานนี้ “ฮุนเซน” ส่งตัวแทนร่วมงานศพ พร้อมเลื่อนยศตอบแทน เผยเขมรมาแนวใหม่ยอมเปิดผู้เสียชีวิต หลังการสู้รบครั้งที่แล้วปกปิดทำให้ครอบครัวทหารผิดหวังที่ทิ้งศพ และเพื่อเล่นบทผู้ถูกกระทำ
วันนี้(9 ธ.ค.) เฟซบุ๊ก Wassana Nanuam ของ น.ส.วาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวสายทหาร โพสต์ข้อความโดยอ้างแหล่งข่าวจากกองทัพภาค 2 ถึงข่าวสารในฝั่งกัมพูชาว่า มีการสูญเสียกำลังพล บก.หน่วยองครักษ์ BHQ ของนายฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา เสียชีวิต 4 นาย
มีรายงานว่า วันนี้ 9 ธ.ค.68 พล.ต.ฮะงวน เชียง ผบ.หน่วยองครักษ์นายฮุน เซน จัดกำลังพล 20 คน เป็นผู้แทนนำเงินและสิ่งของไปร่วมเคารพและไว้อาลัยศพกำลังพล บก.หน่วยองครักษ์ส่วนหน้า จำนวน 4 คน ที่เสียชีวิตจากการสู้รบเมื่อ 8 ธ.ค.68 พื้นที่ อ.จอมกระสาน จ.พระวิหาร
พร้อมด้วย พล.อ.ฮีง บุนเฮียง รอง ผบ.ทหารสูงสุด/ผบ.หน่วยองครักษ์/รอง ผบ.ยุทธบริเวณกัมพูชา-ไทย ด้านภูมิภาคทหารที่ 4 และภริยา ไปร่วมเคารพและไว้อาลัยศพกำลังพล บก.หน่วยองครักษ์ (สน.) ที่วัดกรอเบา บ.แปรกเรียง แขวงก็อมปงซ็อมนัญ เมืองตาคะเมา จ.กันดาล
โดยผู้เสียชีวิต 4 คนได้แก่ 1) พลตรี จิน โจน แต่ได้เลื่อนยศ 1 ชั้นยศเป็นพลโท 2) พล.จ.ยวน ซีง จาก เดิมชั้นยศ พ.ต.ได้เลื่อนยศ 3 ชั้นยศ เป็นพลจัตวา 3) พ.ต.แจม ริทธี เดิมชั้นยศ ส.อ. ได้เลื่อนยศ 7 ชั้นยศ และ 4) พ.ต.เฮง ก็อมซาน ทึ่เดิมชั้นยศ ส.อ. ได้เลื่อนยศ 7 ชั้นยศ
ทั้งนี้ บก.หน่วยองครักษ์ มีภารกิจในการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ และป้องกันประเทศ เป็นหน่วยสำคัญที่ใช้จรวดหลายลำกล้อง BM-21, RM-70, รถถัง และ โดรน ในการรบปะทะชายแดน กับไทย ห้วง 24 – 28 ก.ค.68 และ ห้วง 8-9 ธ.ค.68 นอกจากนี้ ยังมีอาวุธพิเศษอีกหลายประเภท เช่น จรวดต่อสู้อากาศยาน, ปืนกล
เป็นที่น่าสังเกตว่า ในการรบปะทะครั้งนี้ ฝ่ายกัมพูชา มีการเปิดเผยรายชื่อผู้เสียชีวิต และ จัดพิธีศพให้อย่างสมเกียรติ คาดว่าเพื่อไม่ให้เกิดข้อครหาจากประชาชนชาวกัมพูชาเช่นการรบที่ผ่านมาที่มีการปล่อยศพทหารกัมพูชา ทิ้งไว้หลายร่างในพื้นที่การรบและไม่เปิดเผยยอดผู้เสียชีวิตที่แท้จริง และยังเพื่อเป็นการแสดงภาพของการเป็นกองทัพที่ถูกกระทำโดยกองทัพที่ใหญ่กว่า