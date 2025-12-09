​​​“กลับฟ้าลาดิน” น้อมแสดงอาลัย “หม่ำ จ๊กมก” นำทีมศิลปินร่วมแรงร่วมใจ

แสดงความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรคต เหล่าศิลปินนักร้องนักแต่งเพลงทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังหลายรุ่น หลายสมัยร่วมแรงร่วมใจ งานนี้ วิทย์ มหาชน นายกสมาคมชาวยโสธร รวมพลังศิลปิน โดย หม่ำ จ๊กมก นำทีมศิลปิน ร้องเพลงทำนองสรภัญญะ ในเพลง “กลับฟ้าลาดิน” ซึ่งมีเหล่าศิลปินร่วมขับร้อง เช่น ประทีบ ขจัดพาล เจ้าของเพลงดัง สาวชัยภูมิ, มิน พิณทอง เพลง ลมหนาว 82 ล้านวิว สาวแย้ เจติยา เจ้าของเพลงฮิต สาวเลยยังรอ 42 ล้านวิว กับประโยคฮิต ลมพัดตึ้ง นอกจากนี้ยังมี บิลลี่ กระท้อน, เหลือเฟือ มกจ๊ก, พล พันลาว, รุ่งฟ้า กุลาชัย, โทนี่ กระปอม, อู๊ด เป็นต่อ, ซ่าส์ หมาว้อ, ดักแด้ กองเชียร์ทีมชาติไทย, ยีนส์ ศิลาแลง โปรดิวเซอร์ คนดัง และอินฟลูเอนเซอร์คนรุ่นใหม่ลูกครึ่งไทย-ลาว Jenny story หรือ เจนนี่ จิรสุตา ที่มีผู้ติดตามกว่า 3 แสนคน สมาคมชาวอีสาน ร่วมสนับสนุนอีกด้วย
สำหรับเพลง “กลับฟ้าลาดิน” เป็นเพลงทำนองสรภัญญะ ลักษณะทำนองมักใช้กับบทสวดมนต์มาปรับแต่งเติมดนตรีให้เป็นบทเพลงได้อย่างลงตัว โดยมี วิทย์ มหาชน เป็นผู้แต่งคำร้อง นอกจากนั้นยังมีทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลัง การรวมพลังนักดนตรีชาวอีสานจากห้องอัด เรียบเรียงดนตรี ด้วยอาจารย์ตูน น้อยสว่างอุบล, อาจารย์สวัสดิ์ สารคาม มาสีซอ, อาจารย์คำเม้า เปิดถนน มาเล่นพิณ, อาจารย์ลาลี่ คนบัวใหญ่ มาเป่าปี่ภูไท บรรเลงถ่ายทอดเรื่องราวพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงสร้างคุณประโยชน์มากมายให้ปวงชนชาวไทย ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น โดยได้มีการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอที่ หน้ากระทรวงกลาโหม ข้างวัดพระแก้ว ใกล้พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพ และมี หม่ำ จ๊กมก นำทีมศิลปินที่ถ่ายทำกันตั้งแต่เช้ากับท้องฟ้าปลอดโปร่ง ทำให้ได้ภาพบรรยากาศสวยงาม มีมนต์ขลังในการถ่ายทำครั้งนี้ สำหรับมิวสิกเพลง กลับฟ้าลาดิน จะเผยแพร่ให้ชมในช่องทางยูทูบเร็วๆ นี้