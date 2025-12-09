ทภ.2 เตือนภัยรูปแบบใหม่ เขมรใช้โดรนโจมตี-ทิ้งกล่องสัญญาณ ล่อไทยเข้าเก็บกู้ ก่อนระดมยิงด้วย BM-21

กองทัพภาคที่ 2 เผยภัยคุกคามรูปแบบใหม่จากกัมพูชา ใช้โดรนติดตั้ง ค.82 โจมตีและอาจทิ้งกล่อง GPS ส่งสัญญาณให้ MB-21 พร้อมหลอกล่อให้ทหารไทยเข้าไปเก็บกู้ แล้วยิงซ้ำ
วันนี้ (9 ธ.ค.) เพจ “กองทัพภาคที่ 2” โพสต์ข้อความเตือนภัยคุกคามรูปแบบใหม่จากกัมพูชา ซึ่งใช้ยุทธวิธีโดรนโจมตี พร้อมออกข้อแนะนำการปฏิบัติ
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ : ยุทธวิธี FPV UAV ของ กพช. และข้อแนะนําการปฏิบัติ
1. พฤติการณ์ของข้าศึก
1.1 รูปแบบการเข้าตี (Attack Pattern) อากาศยานนำร่อง (Lead Drone) ล่อหลอก/ระบุเป้าหมาย (Decoy/Target Identification)
1.2 ลักษณะอากาศยานและสรรพาวุธ (Aircraft & Armament Characteristics)
ติดตั้ง ค.82 มม. (82mm Mortar) และอาจมีการทิ้งกล่องติดสัญญาณ GPS
2. ภัยคุกคามที่ตรวจพบ
ส่งสัญญาณให้อาวุธเล็งจําลอง (เช่น BM-21) ระดมยิง FPV ระลอกถัดไป เข้าโจมตีซ้ำ
เป้าหมายล่อ: โจมตีกําลังพลที่เข้าไปเก็บกู้
สรุป: ระวังกับดัก GPS, หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่ม, ทําลายอุปกรณ์ติดตามเมื่อปลอดภัย, ไม่เสี่ยงกู้ระเบิด
3. ข้อเน้นย้ำและการปฏิบัติ
3.1 พบซากมีเสียง = กับดัก! ห้ามรวมกลุ่มเข้าไปมุงดูเด็ดขาด
3.2 หากปลอดภัย รีบทําลาย หรือแยกกล่อง GPS ออกจากพื้นที่ฝ่ายเราทันที เพื่อตัดสัญญาณ
3.3 หากมี ค.82 ติดอยู่ ห้ามเก็บกู้เอง อาจมีระเบิด/กับดักอัตโนมัติ