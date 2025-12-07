เห็นแล้วใจชื้น! ทหารไทย 2 นายบาดเจ็บปะทะกับกัมพูชา ล่าสุดอาการปลอดภัย

เผยภาพทหารไทย 2 นายที่บาดเจ็บจากการปะทะภูผาเหล็ก-พลาญหินแปดก้อน จ.ศรีสะเกษ สิบเอกถูกยิงที่ขาอาการปลอดภัย ส่วนพลทหารถูกยิงที่หน้าอก มีเสื้อเกราะช่วยชีวิต มีรอยฟกช้ำแต่ก็ปลอดภัย
วันนี้ (7 ธ.ค.) จากกรณีที่ฝ่ายกัมพูชาได้เปิดฉากยิงในพื้นที่บริเวณภูผาเหล็ก-พลาญหินแปดก้อน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ตรงข้ามอำเภอจอมกระสานต์ จังหวัดพระวิหารของกัมพูชา เมื่อเวลา 14.16 น. เป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บ 2 นาย คือ ส.อ.อนุชาติ เรือนคำ (ป.6 พัน.6) ถูกยิงที่ขา และ พลทหาร พรชัย จำปาจุม (ร.6 พัน.3) ถูกยิงบริเวณหน้าอก แต่มีเสื้อเกราะรับไว้ มีรอยฟกช้ำและอาการแน่นหน้าอก นำส่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโดนเอาว์ แล้วส่งต่อไปยังโรงพยาบาลกันทรลักษ์
ล่าสุดมีการเผยแพร่ภาพทั้งจากกองทัพภาคที่ 2 และเพจ SMART Soldiers Strong ARMY ของกองทัพบก ระบุว่า ทหารทั้งสองนายได้รับการรักษาพยาบาล อาการปลอดภัยแล้ว โดย ส.อ.อนุชาติ เรือนคำ ถูกยิงที่ขา ได้ทำการปฐมพยาบาลเรียบร้อยแล้ว มีสีหน้ายิ้มแย้มกำลังใจดี ส่วน พลทหาร พรชัย จำปาจุม ถูกกระสุนปืนเล็กจากทหารกัมพูชา กระสุนโดนเสื้อเกราะตอนนี้อาการปลอดภัย