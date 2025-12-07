แอร์เอเชียมาเลเซียอนุญาตลูกเรือสวมฮิญาบบนเครื่องบิน เริ่มใช้ช่วงรอมฎอนปี 69

สายการบินแอร์เอเชีย มาเลเซีย ออกนโยบายเครื่องแบบพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินใหม่ อนุญาตให้ลูกเรือหญิงสวมฮิญาบตามหลักศาสนาอิสลามขณะปฏิบัติหน้าที่ได้หากต้องการ พบพนักงานกว่า 40% สนใจ
วันนี้ (7 ธ.ค.) สายการบินแอร์เอเชีย มาเลเซีย ประกาศปรับปรุงนโยบายเครื่องแบบพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน โดยอนุญาตให้ลูกเรือหญิงสวมฮิญาบ (Hijab) หรือผ้าคลุมศีรษะที่สตรีมุสลิมสวมใส่ เพื่อแสดงความสุภาพเรียบร้อย และปฏิบัติตามหลักคำสอนทางศาสนาอิสลาม ขณะปฏิบัติหน้าที่ได้หากต้องการ เพื่อให้พนักงานทุกคนรู้สึกมั่นใจ สบายใจ และภาคภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนของสายการบิน ไม่ว่าจะเดินทางไปที่ใดก็ตาม สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญต่อผู้คนเป็นอันดับแรก และวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นจากเสียงตอบรับของพนักงานและสาธารณชน โดยได้เปิดตัวเครื่องแบบใหม่เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.
นายโบ ลิงกัม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มแอร์เอเชีย เอวิเอชั่น กรุ๊ป กล่าวว่า ภูมิใจที่การปรับปรุงนโยบายเครื่องแบบพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินครั้งล่าสุด สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตและการขยายตัวของแอร์เอเชีย ในฐานะสายการบินระดับโลกที่มีพนักงานหลากหลาย ซึ่งสะท้อนถึงชุมชนและวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกันทุกวัน เครื่องแบบของเราสะท้อนถึงความเป็นมืออาชีพ ความปลอดภัย และความสะดวกสบายมาโดยตลอด และการพัฒนานี้ต่อยอดจากรากฐานนั้น ด้วยการมอบความมั่นใจให้กับพนักงานของเราในการเป็นตัวแทนของแอร์เอเชียในรูปแบบที่สอดคล้องกับความเชื่อของพวกเขา
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของแอร์เอเชียได้ใช้ฮิญาบเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานในเส้นทางบินบางเส้นทาง เช่น เมืองเจดดาห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎระเบียบท้องถิ่น การปรับปรุงล่าสุดยังขยายความยืดหยุ่นไปยังพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิงทุกคน ที่เลือกสวมใส่ฮิญาบ เพื่อให้มั่นใจถึงความสม่ำเสมอทั่วทั้งเครือข่ายของสายการบิน ขณะเดียวกันก็รักษาเอกลักษณ์ของแบรนด์แอร์เอเชียที่เป็นมืออาชีพและโดดเด่นอีกด้วย
ด้าน น.ส.ซูไฮลา ฮัสซัน หัวหน้าฝ่ายพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน กล่าวว่า พนักงานออลสตาร์ (เป็นคำเรียกเฉพาะของตำแหน่งลูกเรือแอร์เอเชีย) ของเรามาจากภูมิหลัง วัฒนธรรม และความเชื่อที่หลากหลาย แต่เรามีความมุ่งมั่นร่วมกันที่จะมอบบริการและการดูแลระดับโลกให้กับผู้โดยสารของเรา ดังจะเห็นได้จากการที่เราได้รับรางวัลสายการบินชั้นนำมากมายทุกปี นโยบายล่าสุดนี้สะท้อนให้เห็นถึงจิตวิญญาณแห่งความหลากหลายและพลวัต ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของแอร์เอเชีย เราจะยังคงรับฟังความคิดเห็นจากพนักงานออลสตาร์ของเราอย่างต่อเนื่อง และทำงานอย่างใกล้ชิดกับพวกเขาในการออกแบบและดำเนินการอย่างละเอียดก่อนที่จะเริ่มใช้งาน เราหวังว่าจะเริ่มดำเนินการในช่วงรอมฎอนในปี 2569
ขณะที่นายโทนี่ เฟอร์นันเดส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแคปิตอล เอ กล่าวว่า หนึ่งในจุดแข็งที่สุดของแอร์เอเชียคือพนักงานออลสตาร์ที่มีความหลากหลายและกล้าแสดงออกเสมอมา เมื่อลูกเรือของเราได้พูดคุยกับฝ่ายบริหาร สิ่งสำคัญคือ ต้องรับฟัง การเคารพในมุมมองและความเชื่อที่แตกต่าง ไม่เพียงแต่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรเท่านั้น แต่ยังเป็นสิ่งที่หล่อหลอมความสำเร็จของเราตลอดหลายปีที่ผ่านมา นี่คือวิธีที่เราเติบโตด้วยการพัฒนาร่วมกัน โดยได้รับคำแนะนำจากผู้คนของเรา
ทั้งนี้ ยูนิฟอร์มพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสีแดงของแอร์เอเชียจะยังคงเดิม ส่วนชุดฮิญาบและกางเกงจะยังคงเป็นดีไซน์เดียวกับที่ลูกเรือในเส้นทางเจดดาห์สวมใส่อยู่ เพื่อความสบาย ปลอดภัย และสอดคล้องกับแบรนด์ทั่วทั้งเครือข่าย
สำนักข่าวเดอะสเตรทไทมส์ของสิงคโปร์รายงานว่า มีลูกเรือหญิงชาวมุสลิมของแอร์เอเชียเกือบ 40% ทั้งจากสายการบินแอร์เอเชีย มาเลเซีย และเอร์เอเชีย เอ็กซ์ มาเลเซีย แสดงความสนใจที่จะสวมเครื่องแบบที่มีฮิญาบบนเที่ยวบิน