"ฮุน เซน" ด่าไทยทุกดอก ลั่นไม่เคยใช้เงินจีนจัดซีเกมส์ ซัดคนพูดชอบดูถูก-แต่งเรื่อง

ประธานวุฒิสภากัมพูชาโต้คนไทยรายหนึ่งกล่าวหาใช้เงินจีนจัดซีเกมส์ เหน็บนิสัยส่วนตัวคนไทยชอบดูถูกคนอื่นและแต่งเรื่อง แถมตบหน้ามหาอำนาจจีน แจงยิบใช้เงินตัวเอง ตั้งงบไว้ 5 ปีแต่ใช้เงินเพียงแค่ไม่กี่ร้อยล้านเหรียญสหรัฐ อัดกลับนักบอลไทยแพ้ทะเลาะอินโดนีเซียยังช่วยป้องกันขัดแย้ง เตือนหวังว่าจะจัดซีเกมส์ได้ดีและรับมือน้ำท่วม แทนที่จะเอาชนะเขมรกับพม่า
วันนี้ (7 พ.ย.) สำนักข่าวเฟรชนิวส์ ของกัมพูชารายงานว่า นายฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา และรักษาการประมุขแห่งรัฐ ได้ออกคำชี้แจงกรณีกัมพูชาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ปี 2023 ต่อประชาชนชาวกัมพูชา และสาธารณชนชาวไทย ระบุว่า เพจเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการของผมได้โพสต์วิดีโอเกี่ยวกับการปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ในกัมพูชา
ผมไม่คาดคิดว่าวิดีโอนี้จะมีคนไทยบางคนกล่าวหาว่าผมตั้งใจจะใส่ร้ายประเทศไทย ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2025 ผมไม่กล้าเปรียบเทียบกัมพูชากับประเทศอื่นๆ เลย เพราะแต่ละประเทศมีวิธีการจัดการที่แตกต่างกัน และผมไม่กล้าเปรียบเทียบกับไทย ซึ่งบางคนออกมาอ้างว่าเป็นประเทศร่ำรวยและดูถูกกัมพูชาว่าเป็นประเทศยากจน โดยครึ่งหนึ่งของประเทศเป็นขอทาน
ที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นคือ คนไทยบางคนอ้างว่าอย่าเปรียบเทียบไทยกับกัมพูชา เพราะกัมพูชาใช้เงินจีนเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ (ซึ่งอาจสะท้อนถึงลักษณะนิสัยส่วนตัว หรือลักษณะนิสัยของคนไทยที่ชอบดูถูกคนอื่นและแต่งเรื่องขึ้นมา)
ผมขอพูดถึงว่ามิตรสหายชาวจีนผ่านทางประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ได้มีส่วนช่วยสร้างสนามกีฬามรดกเตโช ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานพิธีเปิดและพิธีปิด รวมถึงเป็นสถานที่จัดการแข่งขันบางรายการ ซึ่งผมขอใช้โอกาสนี้ขอบคุณมิตรสหายชาวจีนอีกครั้งที่ช่วยสร้างศูนย์กีฬาแห่งนี้ ซึ่งกัมพูชาจะใช้ต่อไปอีกหลายชั่วอายุคน
การแข่งขันซีเกมส์มีการแข่งขันมากมาย ทั้งที่พนมเปญและต่างจังหวัด ในกรุงพนมเปญ นอกจากสนามที่รัฐบาลสร้างขึ้นหลังปี พ.ศ. 2522 แล้ว เรายังคงได้รับมรดกจากพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ สนามกีฬาโอลิมปิกซึ่งสร้างขึ้นในช่วงทศวรรษ 1960 เป็นสถานที่จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลและฟุตบอล และที่นี่เป็นครั้งแรกที่ทีมฟุตบอลไทยพ่ายแพ้ให้กับทีมอินโดนีเซีย ทำให้นักกีฬาไทยต้องทะเลาะกับนักกีฬาและโค้ชชาวอินโดนีเซีย ขณะที่กัมพูชาในฐานะเจ้าภาพก็หาทางป้องกันความขัดแย้งได้ เมื่อพูดถึงค่าใช้จ่ายในการแข่งขัน เราไม่ได้ใช้เงินจีนหรือเงินตราต่างประเทศแม้แต่เซ็นต์เดียว
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้สมเด็จเตีย บัญห์ เป็นหัวหน้าคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ซึ่งประกอบด้วย พลเอก อุน พรมณีโรจน์ และรัฐมนตรี อุน ทอง คอน จะเตรียมงบประมาณสำหรับการแข่งขันอย่างไรดี? ข้าพเจ้าโชคดีมากที่ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา ตลอดระยะเวลา 38 ปีที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ข้าพเจ้ามีมือขวาที่ดีสองคน คือ พลเอก เกียรติ ชฮอน (Keat Chhon) และ พลเอก อุน พรโมนิโรธ (Aun Pornmoniroth)
มือขวาทั้งสองคนไม่ใช่คนโกง แต่เป็นคนประหยัดเป็นพิเศษ โดยเฉพาะ อุน พรโมนิโรธ ซึ่งการจัดการงบประมาณเป็นไปอย่างน่าเชื่อถือและเชื่อมโยงกับนโยบาย
ผมได้กำชับ อุน พรโมนิโรธ และสมาชิกรัฐบาลคนอื่นๆ ให้สำรองเงินสดไว้สำหรับเงินเดือน หากต้องการประหยัดเงิน คุณต้องมีรายได้จาก 10 ส่วน ใช้จ่ายเพียง 7 หรือ 8 ส่วน และเก็บออมไว้ 2 หรือ 3 ส่วน ก่อนเกิดโควิดกระทรวงการคลังมีเงินเกือบ 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งผมวางแผนที่จะถอนเงิน 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อลงทุนในการสร้างสะพานและขุดคลอง น่าเสียดายที่โควิดเข้ามาทำลายชีวิตประชาชนของเรา เราไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากใช้งบประมาณนี้เพื่อปกป้องชีวิตและช่วยเหลือประชาชน อย่างไรก็ตาม เงินในคลังของเรายังคงสามารถรับประกันเงินเดือนได้โดยการจ่ายค่าตอบแทนเดือนละสองครั้ง
สำหรับการแข่งขันซีเกมส์ 2023 เราไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินปี 2023 เลยแม้แต่ปีเดียว หากกระทำดังกล่าวจะทำให้งบประมาณปี 2566 ขาดดุลงบประมาณ และนำไปสู่การระงับโครงการลงทุนบางโครงการ งบประมาณของเราจะต้องรวมอยู่ในงบประมาณประจำปี 2561-2565 ซึ่งเกือบ 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี โดยมีงบประมาณเกือบ 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับงบประมาณปี 2566 เราได้วางแผนงบประมาณไว้อีก 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐในกฎหมายงบประมาณ รวมเป็นเกือบ 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
อย่างไรก็ตาม ด้วยการบริหารจัดการที่ดี นำโดยสมเด็จเตีย บัญห์ เราใช้งบประมาณเพียง 118 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งรวมถึงการจัดกีฬา นักกีฬาต่างชาติ ที่พัก และอาหาร การไม่อนุญาตให้มิตรประเทศของเราจ่าย เป็นความคิดริเริ่มแรกของกัมพูชา ซึ่งเป็นการตัดสินใจของผมเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในอาเซียนผ่านกีฬา กัมพูชาเป็นประเทศยากจน ขาดแคลนทรัพยากร แต่ไม่ได้ยากจนในจิตใจ และเราใช้งบประมาณเพียง 12 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยประมาณ เพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านกีฬามิตรประเทศของเรา
หากพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายของการแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์แล้ว พบว่ามีค่าใช้จ่ายเพียง 126 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเมื่อพิจารณาถึงเงินรางวัลรวมของกีฬาทุกระดับ เราใช้งบประมาณเพียง 130 ล้านดอลลาร์สหรัฐในงบประมาณปี 2561-2565 เกือบ 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐในงบประมาณปี 2566 สำหรับกัมพูชา แตกต่างจากไทยตรงที่ตั้งแต่เริ่มเตรียมการก่อสร้างจนถึงการแข่งขันและสิ้นสุดการแข่งขันมานานกว่า 6 ปี เราไม่เคยตำหนิกันหรือตะโกนว่าขาดงบประมาณหรือถูกตรวจสอบค่าใช้จ่าย แม้ว่าคนไทยบางคนจะดูหมิ่นว่าเราเป็นประเทศยากจนก็ตาม นี่คือวิธีคิดและการใช้จ่ายของประเทศยากจนที่บางคนแสร้งทำเป็นรวยดูถูกเรา
ผมหวังว่าคนไทยที่พูดถึงกัมพูชาจะลบคำพูดที่ว่า "อย่าเอาไทยไปเปรียบเทียบกับกัมพูชา เพราะกัมพูชาเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ด้วยเงินจีน" เพราะการใช้คำพูดเช่นนี้ไม่เพียงแต่เป็นการไม่เคารพกัมพูชาเท่านั้น แต่ยังเป็นการดูหมิ่นหรือตบหน้ามหาอำนาจจีนอีกด้วย
ผมหวังว่าประเทศไทยจะทำผลงานได้ดีในซีเกมส์ปี 2025 และรับมือกับภัยพิบัติน้ำท่วมได้ดี แทนที่จะคิดแค่ว่าจะชนะหรือแพ้กับกัมพูชาและเมียนมา ผมขอสงวนสิทธิ์ที่จะตอบโต้เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของชาวกัมพูชา และอธิบายให้ชาวกัมพูชาและคนไทยฟังด้วย