Super LBA รุ่นที่ 2 มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ รวมมูลค่ากว่า 230,000 บาท ผ่านกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2568 เวลา 11.00 น. คณะผู้เรียนหลักสูตรสุดยอดการบริหารธุรกิจด้วยกฎหมายสำหรับผู้นำองค์กร หรือ Super LBA (Super Legal Business Administration Leadership Program) รุ่นที่ 2 พร้อมด้วย ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ คณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ได้ส่งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ ผ่าน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ด้วยเครื่องบิน C-130 เพื่อนำไปกระจายสู่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน
การระดมความช่วยเหลือครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของผู้บริหาร อาจารย์ ผู้เข้าร่วมหลักสูตร DPU Super LBA รุ่นที่ 2 และเครือข่ายพันธมิตร (คุณโกมล เจียรวนนท์) ที่ช่วยกันประสานงานเพื่อบริจาคสิ่งของรวมมูลค่ากว่า 230,000 บาท โดยพลอากาศโท ประสิทธิ์ ดำรงปรีชา เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ พลอากาศตรี อภิรัตน์ รังสิมาการ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นผู้รับมอบ ซึ่งสิ่งของที่มอบประกอบด้วยน้ำยาล้างห้องน้ำ 500 แกลลอน น้ำยาฆ่าเชื้อ 300 แกลลอน แปรงขัดด้ามยาว 550 ด้าม ถุงมือทำความสะอาด 1,000 คู่ ถุงขยะ 600 กิโลกรัม ผงซักฟอก 81 ถุง น้ำยาทำความสะอาดพื้น 100 แกลลอน ฯลฯ ทั้งหมดนี้แสดงถึงพลังของหลักสูตรที่ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบเพื่อสังคม (Social Responsibility) และจิตสำนึกการทำงานเพื่อส่วนรวม
ดร.สุทธิพล กล่าวว่า การช่วยเหลือครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจที่หลักสูตรฯ ที่พร้อม “เป็นพลังที่สร้างความเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนสังคม” พร้อมขอบคุณ คุณสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม ประธานรุ่นและผู้เรียนทุกกลุ่มที่ร่วมกันแบ่งปันน้ำใจเพื่อนำพาความช่วยเหลือไปยังพี่น้องชาวใต้ที่กำลังเดือดร้อนจากอุทกภัย พร้อมยืนยันเดินหน้าสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง