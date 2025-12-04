'เฟรม' มือกลอง Only Monday อัดอั้น! ชี้ดรามา 'ธีร์' นักร้องนำ หนักเกินรับไหว ยันเพื่อนในวงไม่รู้เห็น

เฟรม มือกลอง Only Monday ทนไม่ไหว! เปิดใจระบายความอัดอั้น หลังดรามา “ธีร์” นักร้องนำปะทุหนักจนวงสั่นคลอน ย้ำชัดสมาชิก–ทีมงานไม่รู้เห็นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมเผยความเหนื่อยล้าตลอด 5 ปีที่พยายามประคองทุกอย่างไว้แต่สุดท้ายพังทลาย วอนแฟนเพลงเข้าใจและขอโทษที่ทำให้ผิดหวัง
วันนี้ (4 ธ.ค.) 'เฟรม' (คฑาวุธ ขำทอง) มือกลองแห่งวงดนตรีร็อกชื่อดัง Only Monday ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัว หลังเกิดดราม่าใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับ 'ธีร์' (ทีปกร คำสุรีย์) นักร้องนำของวง โดย 'เฟรม' ได้โพสต์ข้อความยาวเหยียดระบายความรู้สึกและความอัดอั้นที่ต้องเผชิญกับปัญหาซ้ำซาก “ครั้งนี้มันไม่เหมือนครั้งไหน ๆ ที่ผ่านมา มันรุนแรงเกินกว่าใจของผมจะรับไหว" เฟรมได้เริ่มต้นโพสต์โดยระบุว่า ตนและเพื่อนร่วมวงคนอื่น ๆ "ไม่เห็นด้วย และไม่สนับสนุนกับการกระทำดังกล่าว" ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวธีร์เอง สมาชิกในวง รวมถึงทีมงาน และค่าย GeneLab
"ผมเอง และโปรด รวมถึงทีมงาน ไม่มีส่วนรู้เห็นใดๆ เลย เนื่องจากมันเป็นเรื่องส่วนตัว พวกเราจะยุติยืนยันตัวเองในวงอย่างเดียวแล้ว สิ่งไหนไม่ควรไปก้าวก่าย เรื่องนี้จะต้องจบลงอย่างสมบูรณ์หากทั้งสองฝ่ายจัดการตัวเองได้"
เฟรมยอมรับว่าแม้จะเคยมีประเด็นมาแล้วหลายครั้ง แต่ครั้งนี้รู้สึกว่า "มันรุนแรงเกินกว่าใจของผมจะรับไหว" โดยได้เผยความรู้สึกเหนื่อยล้าจากการที่ต้องคอยแก้ปัญหาตลอดระยะเวลาเกือบ 5 ปีที่ผ่านมา
"ความรู้สึกของคนที่พยายามทำ ให้ดีที่สุดในทุกๆ ด้าน พยายามเป็นหนึ่งในคนที่พัฒนาตัวเอง รวมไปถึงบุคลิกภาพของวง จนถึงตอนนี้ผมเหนื่อยเหลือเกิน ความพยายามตลอดระยะเวลาเกือบ 5 ปี ที่ผ่านมา ตอนนี้มันพังทลายลงหมดแล้ว"
ในตอนท้ายของโพสต์ 'เฟรม' ได้กล่าวขอโทษแฟนคลับที่ต้องมาพบกับสถานการณ์นี้ โดยยอมรับว่าเป็นความผิดของสมาชิกในวงเองที่ไม่ดูแลกันให้ดีกว่านี้ "มันเป็นความผิดพวกเราเองครับ ที่ไม่ดูแลกันให้มากกว่านี้ ผมขอโทษ เช่นเดียวกับบนทางลาดชันที่ขับรถมาโดยน้ำมันหมด ผมไม่รู้ว่า ใครจะคาดหวังกับพวกผมขนาดไหน หรือว่า ใครจะไม่คาดหวังอะไรเลยก็ตาม ขอโทษที่ทำให้ผิดหวังครับ"
อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวล่าสุดของ 'เฟรม' ในครั้งนี้ ตอกย้ำถึงความตึงเครียดภายในวงที่กำลังเผชิญกับวิกฤตความเชื่อมั่นครั้งใหญ่ และได้รับความเห็นใจจากแฟนเพลงจำนวนมากที่เข้ามาให้กำลังใจสมาชิกที่เหลือ