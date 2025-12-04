"Gene Lab" แถลงการณ์สั่งพักงาน "ธีร์ Only Monday" ยกเลิกงาน-ถอดเพลง หลังถูกโยงกรณีคลิปหลุดอดีตแฟนสาว

"ธีร์ ทีปกร คำสุรีย์" นักร้องนำวง Only Monday ถูกชาวเน็ตพุ่งเป้าสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่คลิปหลุดส่วนตัวของอดีตแฟนสาว ด้านต้นสังกัด Gene Lab ได้ออกแถลงการณ์พร้อมมาตรการลงโทษขั้นรุนแรง โดยยืนยันหลักการให้ศิลปินต้องรับผิดชอบต่อสังคม สั่ง ยกเลิกงานแสดงทั้งหมด ถอดเพลงออกจากทุกแพลตฟอร์ม และ ปลดจากพรีเซ็นเตอร์ทั้งหมด โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด
จากกรณี ก่อนหน้านี้ไม่กี่เดือน "ธีร์" เคยตกเป็นประเด็นใหญ่ หลังอดีตแฟนสาวออกมาแฉพฤติกรรมนอกใจและนอกกายหลายครั้ง จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงบนโลกออนไลน์และทำให้แฮชแท็ก #OnlyMonday ขึ้นเทรนด์ ซึ่งเจ้าตัวได้ออกมายอมรับผิดในภายหลัง
แต่สถานการณ์ล่าสุดทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้ง เมื่อปรากฏคลิปหลุดของอดีตแฟนสาว "ธีร์" ว่อนโซเชียลมีเดีย แม้จะยังไม่มีการระบุชัดเจนว่าใครคือผู้เผยแพร่ แต่ชาวเน็ตจำนวนมากได้ตั้งข้อสังเกตและโยงว่า "ธีร์" อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำที่ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อฝ่ายหญิงนี้ ซึ่งขณะนี้สาธารณชนกำลังรอการชี้แจงจากนักร้องหนุ่ม
ล่าสุด วันนี้ (4 ธ.ค.) เพจทางการของ Gene Lab ต้นสังกัด ได้ออกแถลงการณ์ถึงกรณีที่มี "ผู้เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของนาย ทีปกร คำสุรีย์ (หรือธีร์ นักร้องนำวง Only Monday) อันนำมาซึ่งความเสียหายแก่บุคคลภายนอก" โดยยืนยันหลักการว่า ศิลปินจะต้องรับผิดชอบต่อสังคม และทางค่ายจะไม่ให้การสนับสนุนใด ๆ ทั้งสิ้น
ทางค่ายได้ประสานงานกับทนายฝ่ายผู้เสียหายและทราบว่า ฝ่ายผู้เสียหายและศิลปินได้มีการพูดคุยกันถึงประเด็นส่วนตัวแล้ว และทั้งสองฝ่ายไม่ประสงค์จะแถลงผ่านบุคคลที่สาม อย่างไรก็ตาม ในระหว่างที่ยังไม่มีคำชี้แจงจากศิลปิน ต้นสังกัดได้ดำเนินการดังนี้
ยกเลิกงานแสดงทั้งหมด ที่ศิลปินได้รับไว้
ถอดเพลงทั้งหมดออกจากทุกแพลตฟอร์ม เพื่อไม่ให้ได้รับรายได้
ถอดถอนพรีเซ็นเตอร์ทั้งหมด ที่เกี่ยวข้อง
โดยทางต้นสังกัดระบุว่าจะเร่งดำเนินการประสานไปยังผู้เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด