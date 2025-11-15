“หอธรรมพระบารมี” พื้นที่พักใจให้หยุดวุ่นวาย - กลับมาอยู่กับปัจจุบัน เชื่อมต่อกับตัวเองอย่างแท้จริง

ในสังคมปัจจุบัน ผู้คนต้องเผชิญกับวงจรการเรียนรู้และการสร้างคุณค่าอย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งจากการทำงาน การเรียน และการพัฒนาตัวเอง จนหลายคนรู้สึกเหนื่อยล้าและโหยหาพื้นที่ที่จะได้พักจากภาระเหล่านั้นบ้าง
หอธรรมพระบารมี จึงเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการ “หยุด” จากการเรียนรู้ในความหมายของการท่องจำตำรา หรือการเพิ่มทักษะใหม่ๆ โดยไม่ใช่การพยายามแข่งขันเพื่อสร้างคุณค่าให้กับใคร แต่เป็นการเรียนรู้ที่จะ “อยู่กับปัจจุบัน” และกลับมาเชื่อมต่อกับตัวเองอย่างแท้จริง
การปฏิบัติธรรมที่นี่มุ่งเน้นการตระหนักรู้สภาวะตามหลักสติปัฏฐานสี่ ที่ไม่เกิดจากการยัดเยียดข้อมูลจากภายนอก แต่เป็นความเข้าใจที่ผุดขึ้นเองภายใน ทำให้ผู้เข้าร่วมสามารถพักผ่อนจากการใช้ความคิดที่หนักอึ้ง และค่อยๆ เติมเต็มพลังงานที่บริสุทธิ์ท่ามกลาง
บรรยากาศซึ่งผสมผสานศิลปะ ธรรมชาติ และธรรมะเข้าไว้ด้วยกัน
สิ่งที่ผู้มาเยือนจะได้สัมผัสคือความสงบที่โอบอุ้มทั้งกายและใจจากสถานที่อันร่มรื่นและสถาปัตยกรรมที่โปร่งโล่ง พร้อมด้วยความงดงามของงานศิลปะที่ช่วยผ่อนคลายจิตใจ อีกทั้งยังได้ฝึกการอยู่กับปัจจุบันอย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งติดตัวกลับไปใช้ได้ในท่ามกลางความวุ่นวายของชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งเกิดความเข้าใจในตนเองมากขึ้น เมื่อสามารถมองเห็นความคิด ความรู้สึก และอารมณ์โดยไม่ตัดสิน ทำให้ไม่เหนื่อยล้ากับการ “เป็น” ตัวเองอีกต่อไป
ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมของหอธรรมพระบารมีได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยดูตารางกิจกรรมและลงทะเบียนได้ที่ www.kondee.comหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมทาง Line: @baramee สำหรับการเดินทางสามารถดูแผนที่ได้ที่ คลิกที่นี่https://maps.app.goo.gl/3zzsHkXXRHW47QmcA?g_st=ipc