สำนักงานสลากฯ จัดโครงการคิดใสไทยแลนด์ ซีซั่น 9 เฟ้นหาสุดยอดเยาวชน “เท่ได้โดยไม่พึ่งการพนัน”

วันนี้ (3 ธ.ค.) สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO) ร่วมกับ มูลนิธิปัญญาวุฒิ จัดโครงการ “คิดใสไทยแลนด์ ซีซั่น 9” เวทีเยาวชนระดับประเทศภายใต้แนวคิด “เท่ได้โดยไม่พึ่งการพนัน” โดยมี รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการและโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมโครงการ
รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการและโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า สำนักงานฯ ได้ร่วมกับมูลนิธิปัญญาวุฒิ ให้การสนับสนุนโครงการคิดใสไทยแลนด์มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยจุดมุ่งหมายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมไทย ด้วยการสนับสนุนเยาวชนไทย ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของประเทศ ให้มีเวทีในการกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และใช้เวลาอย่างเหมาะสม ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง
สำหรับการจัดโครงการฯ ในปีนี้เปิดรับสมัครเยาวชนอายุระหว่าง 13–18 ปีจากทั่วประเทศ โดยให้ส่งคลิปความสามารถความยาวไม่เกิน 3 นาที อาทิ ด้านการร้อง เล่น เต้น หรือแสดง เข้าร่วมประกวดในรอบออนไลน์ออดิชัน และผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จำนวน 26 คน เพื่อเข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะทั้ง 5 ด้าน ใน “คิดใสไทยแลนด์แคมป์” และเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ สู่การเป็น “สุดยอดเยาวชนคิดใสไทยแลนด์ ซีซั่น 9” เยาวชนต้นแบบ “คนเก่ง คนดี มีจิตอาสา” รวมรางวัลมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท
“สำนักงานฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิดให้กับเยาวชนไทยผ่านกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้พวกเขาได้ค้นพบศักยภาพของตัวเอง โครงการ ‘คิดใสไทยแลนด์’ จึงไม่ได้เป็นเพียงเวทีประกวดความสามารถเท่านั้น แต่คือเวทีแห่งแรงบันดาลใจ ที่ช่วยสร้างคนรุ่นใหม่ให้รู้เท่าทันการพนัน และสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อทำสิ่งดีให้สังคมได้อย่างภาคภูมิ”
นอกจากนี้ ยังได้ประกาศแต่งตั้ง “ทูตคิดใสไอดอล ประจำปี 2568” เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนไทย ทั้งด้านศาสนา ด้านการศึกษา ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านกีฬา และด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนสร้างแรงบันดาลใจในการทำดีคิดดีและพิชิตความสำเร็จในด้านต่าง ๆ โดยโครงการนี้ยังได้รับแรงสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา อีกด้วย
ประกาศผลรางวัลสุดยอดเยาวชน “คิดใสไทยแลนด์ ซีซั่น 9”
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่คว้ารางวัล ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ สุดยอดเยาวชน คิดใสไทยแลนด์ ซีซั่น 9 ได้แก่..
KT06 นิธิศ แซ่ลิ้ม (น้องออสก้า)
รับรางวัลโล่เกียรติคุณ สายสะพาย และเงินรางวัล 30,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 1 สุดยอดเยาวชน คิดใสไทยแลนด์ ซีซั่น 9 ได้แก่..
KT05 ฐิตารีย์ ศรีวัฒนโกศล (น้องปลาวาฬ)
รับรางวัลโล่เกียรติคุณ สายสะพาย และเงินรางวัล 20,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2 สุดยอดเยาวชน คิดใสไทยแลนด์ ซีซั่น 9 ได้แก่..
KT21 ญาณิศา เมืองมาหล้า (น้องไนซ์)
รางวัลทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
KT06 นิธิศ แซ่ลิ้ม (น้องออสก้า)
KT13 ปรียาภรณ์ กู้เกียรติอนันต์ (น้องอีฟ)
KT15 นางสาวณัฐปภัสร์ แก้วทอง (น้องมิ้ม)
รางวัลทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรังสิต
KT05 ฐิตารีย์ ศรีวัฒนโกศล (น้องปลาวาฬ)
KT07 ณัฏฐณิชา สีโท (น้องนโม)
KT24 กานต์รวี บุญข์จรัสมนตรี (น้องผิง)
รางวัลทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
KT10 อัฑฒ์นนท์ แซ่ลิ้ม (น้องออกัส)
KT21 ญาณิศา เมืองมาหล้า (น้องไนซ์)
KT02 อัยรินทร์ พงศ์ธนกิตติ์ (น้องอัยริน)
รางวัลทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
KT20 ธราเทพ บุญมากช่วย (น้องเขต)
KT25 นิพพิชฌน์ ไชยต่อม (น้องพัตเตอร์)
รางวัลชนะเลิศ รักษ์ความเป็นไทย
KT09 ไอริสสรา สิริวัฒนะกูล (น้องไอริส)
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รักษ์ความเป็นไทย
KT06 นิธิศ แซ่ลิ้ม (น้องออสก้า)
รองชนะเลิศอันดับ 2 รักษ์ความเป็นไทย
KT17 ณิชาภัทร นิธิศักดิ์พรกุล (น้องปิ่น)
รางวัล Popular vote
นางสาวอาภัสรา มณีรัตน์ (น้องยูมิ)
รางวัล Rising Star
KT10 อัฑฒ์นนท์ แซ่ลิ้ม (น้องออกัส)