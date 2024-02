สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกับ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป เดินหน้าประเดิมโปรเจค “GLO INNOVATION SHORT FILM CONTEST 2024”

ประเดิมต้นปีเดินหน้าจัดโครงการประกวดโฆษณาหนังสั้นในระดับมหาวิทยาลัย เชิญชวนนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการภายใต้คอนเซปต์ “Innovation For Better Life นวัตกรรมที่สะดวกต่อการใช้ชีวิต” ชิงรางวัลทุนการศึกษามูลค่า 800,000 บาทGLO INNOVATION SHORT FILM CONTEST 2024 เป็นการประกวดหนังสั้นโฆษณาที่เป็นเสมือนเวทีจริงที่เหล่านักศึกษาได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ การครีเอทผลงานการทำภาพยนตร์สั้น เพื่อต่อยอดจากการเรียนรู้ในห้องเรียนสู่การปฎิบัติจริง ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักที่ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมุ่งเน้นและให้ความสำคัญและยึดมั่นเสมอมา เพราะเยาวชนนั้นเป็นวัยที่สำคัญและเป็นกำลังหลักของประเทศในอนาคตคอนเซปต์ "Innovation For Better Life นวัตกรรมที่สะดวกต่อการใช้ชีวิต" อยากให้มุ่งเน้นเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับการดำเนินชีวิต โดยมีคุณสมบัติของผู้สมัครต้องเป็นนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในมหาวิทยาลัย โดยเป็นสถาบันการศึกษาสังกัดของรัฐ และเอกชนทั่วประเทศสำหรับการส่งผลงานได้เฉพาะประเภททีม ตั้งแต่ 2 - 5 คน ทีมละไม่เกิน 5 คน สำคัญที่พลาดไม่ได้คือ ทุกคนที่สนใจเข้าร่วมโครงการจะต้องเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมผ่าน Conference Zoom ก่อนเท่านั้น จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดได้ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 12 มีนาคม เข้ารับอบรมความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมผ่าน Conference Zoom ในวันที่ 14 มีนาคม 2567 และส่งผลงาน Story line บทภาพยนตร์ พร้อมตั้งชื่อเรื่อง หลังจากเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม ภายในวันที่ 8 เมษายน 2567 ส่งเอกสารการสมัครและผลงานได้ที่ gloinnovationshortfilmcontest@gmail.com โดยทำการประกาศผลการตัดสินผู้ชนะในวันที่ 20 มิถุนายน 2567 @SAMSUNG LED CINEMA, SIAM PARAGONสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/MajorGroup และ https://www.facebook.com/gloinnovationshortfilmcontest2024 หรือเบอร์โทร 083 823 9176รายละเอียด QR Code เพิ่มเติม พร้อมใบสมัครสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฤทัยรัตน์ วิทยวิโรจน์ 081-621-8100E mail : ouiruthairat@gmail.comการประกวดโฆษณาหนังสั้น GLO INNOVATION FOR BETTER LIFE SHORT FILM หัวข้อ " Innovation For Better Life นวัตกรรมที่สะดวกต่อการใช้ชีวิต ”(ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 083 823 9176)