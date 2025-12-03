เขมรเต้น! หลัง “สีหศักดิ์” เสนอตั้ง กก.ตรวจสอบทุ่นระเบิดตามอนุสัญญาออตตาวา อ้างไทยบิดเบือนทำลายความร่วมมือ

“สีหศักดิ์” เตรียมเสนอที่ประชุมอนุสัญญาออตตาวา ตั้งคณะตรวจสอบข้อเท็จจริงทุ่นระเบิดชายแดน ไม่สนอาจโดนสหรัฐฯ กดดัน ด้าน CMAA กัมพูชา ปฏิเสธเสียงแข็ง ไม่ได้วางทุ่นระเบิดใหม่ โวเขมรมีชื่อเสียงระดับโลกด้านการกู้ระเบิด โบ้ยไทยบิดเบือน ทำลายความร่วมมือตามอนุสัญญา
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2025 นิกเกอิ เอเชีย (Nikkei Asia) เผยแพร่บทสัมภาษณ์ของนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งระบุว่าไทยเตรียมยกระดับมาตรการทางการทูตต่อกัมพูชาในประเด็นทุ่นระเบิดตามแนวชายแดนที่ยังเป็นข้อพิพาท โดยจะเดินหน้าผลักดันให้มีการจัดตั้ง “คณะผู้แทนตรวจสอบข้อเท็จจริง” ตามกลไกของอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล หรืออนุสัญญาออตตาวา เพื่อคลี่คลายสถานการณ์ที่ตึงเครียดในพื้นที่ชายแดน
นายสีหศักดิ์เปิดเผยว่า รัฐบาลไทยพร้อมใช้ท่าทีที่แข็งกร้าวขึ้น แม้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจส่งผลให้ความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาเผชิญภาวะตึงเครียดมากยิ่งขึ้น หลังสหรัฐฯ ตัดสินใจระงับการเจรจาการค้ากับไทย จากกรณีที่ไทยระงับการปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมไทย-กัมพูชา ซึ่งสหรัฐฯ เป็นผู้ประสานงานและลงนามเมื่อวันที่ 26 ต.ค.ที่ผ่านมา
“ภายใต้อนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิด มีขั้นตอนที่สามารถจัดตั้งคณะผู้แทนตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ และเรากำลังพิจารณาความเป็นไปได้ในเรื่องนี้” รัฐมนตรีต่างประเทศกล่าวกับนิกเกอิ เอเชีย
นายสีหศักดิ์ระบุด้วยว่า คณะตรวจสอบดังกล่าวจะต้องเป็นกลไกที่เป็นกลางและเป็นอิสระ เพื่อสร้างข้อเท็จจริงที่เชื่อถือได้ และช่วยให้ทุกฝ่ายเข้าใจสถานการณ์บนพื้นฐานข้อมูลจริง
ความพยายามของไทยครั้งนี้ถือเป็นการใช้ช่องทางทางการทูตที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ภายใต้ข้อ 8 ของอนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้ สะสม ผลิต และโอนทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ปี 1999 หรืออนุสัญญาออตตาวา รวมถึงการทำลายทุ่นระเบิดดังกล่าว ความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นหลังเกิดเหตุทหารไทยได้รับบาดเจ็บจากทุ่นระเบิดอย่างน้อย 7 ครั้งในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ไทยต้องเร่งหาทางออกเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันเหตุร้ายซ้ำในพื้นที่ชายแดน
ด้านสำนักงานปฏิบัติการและช่วยเหลือเหยื่อทุ่นระเบิดแห่งกัมพูชา (CMAA) เผยแพร่ข่าววันนี้ (3 ธ.ค.) ระบุว่า ข้อกล่าวหาตามคำให้สัมภาษณ์ของนายสีหศักดิ์ไม่มีมูลความจริง เป็นการกระทำฝ่ายเดียว และไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ได้รับการยืนยัน โดยเน้นย้ำว่ากัมพูชาได้ปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศอย่างเต็มที่ และไม่ได้ติดตั้งทุ่นระเบิดสังหารบุคคล
CMAA อ้างว่ากัมพูชาไม่ได้ติดตั้งทุ่นระเบิดสังหารบุคคลใดๆ นับตั้งแต่เข้าร่วมอนุสัญญาออตตาวา ประเทศไทยไม่ได้ใช้ทุ่นระเบิดประเภทนี้มานานกว่า 30 ปีแล้ว และกองทัพของกัมพูชาปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดภายใต้กฎระเบียบทั้งระดับชาติและระหว่างประเทศ กัมพูชาย้ำว่าไม่มีคำสั่งหรือการอนุญาตให้ใช้ทุ่นระเบิด และความมุ่งมั่นของกัมพูชาที่มีต่อสนธิสัญญานี้แสดงให้เห็นผ่านความโปร่งใสและความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง
แถลงการณ์ดังกล่าวเน้นย้ำว่าการปนเปื้อนของทุ่นระเบิดตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชามีมาตั้งแต่ช่วงความขัดแย้งตั้งแต่ทศวรรษ 1970 ถึง 1990 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มติดอาวุธจำนวนมาก ปัญหาที่มีมายาวนานนี้ไม่ควรสับสนกับการติดตั้งทุ่นระเบิดใหม่
CMAA อ้างว่าประเทศไทยมักดำเนินการกำจัดทุ่นระเบิดและกิจกรรมทางเทคนิคเพียงฝ่ายเดียวและไม่มีการประสานงานกับ CMAA การกระทำดังกล่าวเป็นการบ่อนทำลายความพยายามร่วมกันและละเมิดกลไกที่กำหนดไว้ภายใต้อนุสัญญาออตตาวา ทางการยืนยันว่าการปฏิบัติการทุ่นระเบิดควรยึดตามความเป็นมืออาชีพ ความเป็นกลาง และความเคารพซึ่งกันและกัน ไม่ใช่แรงจูงใจทางการเมือง
CMAA อ้างอีกว่ากัมพูชามีชื่อเสียงระดับโลกในฐานะผู้นำด้านการปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรม ประเทศไทยได้กวาดล้างพื้นที่ปนเปื้อนกว่า 3,000 ตารางกิโลเมตร ทำลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคลมากกว่า 1.2 ล้านลูก และกำจัดเศษวัตถุระเบิดจากสงครามมากกว่า 3 ล้านชิ้น ผลงานที่ผ่านมานี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกัมพูชาต่อมาตรฐานการปฏิบัติการทุ่นระเบิดระดับโลก และความเต็มใจที่จะร่วมมือกับพันธมิตร
แถลงการณ์ยังแสดงความกังวลว่าประเด็นด้านมนุษยธรรมกำลังถูกทำให้เป็นเรื่องการเมืองเพื่อส่งเสริมเรื่องเล่าทางการเมือง แทนที่จะสะท้อนข้อเท็จจริงทางเทคนิค ซึ่งเสี่ยงต่อการทำลายความไว้วางใจระหว่างพันธมิตรในภูมิภาคและบั่นทอนความก้าวหน้าที่สั่งสมมาหลายทศวรรษ “กัมพูชาจะไม่ถูกชักจูงด้วยวาทศิลป์หรือเรื่องเล่าฝ่ายเดียว แนวทางของเรายังคงตั้งอยู่บนหลักฐาน ความร่วมมือ และกลไกที่เป็นที่ยอมรับ” แถลงการณ์ CMAA อ้าง
พร้อมระบุอีกว่า ประเทศไทยได้ใช้เหตุการณ์ทุ่นระเบิดอย่างต่อเนื่องและมีกลยุทธ์เพื่อบ่อนทำลายความสำเร็จและการมีส่วนร่วมของกัมพูชาในการปฏิบัติการใช้ทุ่นระเบิด ซึ่งเป็นการทำลายชื่อเสียงของกัมพูชาในฐานะผู้สนับสนุนที่ทุ่มเทและมุ่งมั่นต่ออนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ออตตาวา
ด้านนายยูก ชาง แห่งศูนย์ข้อมูลกัมพูชา (DC-Cam) ผู้ได้รับรางวัลรามอน แมกไซไซ ประจำปี 2561 ให้สัมภาษณ์กับ Khmer Times ว่า ความคิดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยดังกล่าวจะชอบธรรมได้ก็ต่อเมื่อได้ตรวจสอบอาวุธยุทโธปกรณ์ทุกประเภทที่ใช้ในความขัดแย้ง ไม่ใช่แค่ทุ่นระเบิดเท่านั้น
พร้อมบอกว่า คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงอาจเป็นก้าวสำคัญในการแก้ไขความขัดแย้งและเสริมสร้างการปฏิบัติตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ แต่จะต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใสอย่างเต็มที่
“คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่กำกับดูแลการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ในสงครามครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการนำสันติภาพมาสู่ภูมิภาค แต่จะต้องดำเนินการด้วยความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงต่อสันติภาพ และการศึกษาอย่างไม่จำกัดขอบเขต ซึ่งรวมถึงระเบิดลูกปราย อาวุธเคมี ทุ่นระเบิด และวัตถุระเบิดควบคุมอื่นๆ ทั้งหมดในพื้นที่
“หากไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ก็เป็นเพียงความพยายามอีกครั้งหนึ่งของไทยที่จะบิดเบือนหรือหลีกเลี่ยงหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจผิดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของภูมิภาค และการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศที่ถูกกล่าวหา” นายยูก ชาง กล่าว และว่า ถึงจะมีคณะกรรมการหรือไม่ ประเทศไทยก็กำลังละเมิดข้อตกลงที่สหรัฐฯ รับรองเพื่อยุติการสู้รบ ซึ่งก็ไม่ได้ทำให้ไทยพ้นจากพันธกรณีที่มีอยู่ต่อกัมพูชา สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย และภูมิภาคอาเซียนในการดำเนินกระบวนการสันติภาพต่อไป
นายยูก ชาง อ้างอีกว่า ประเด็นสำคัญคือไทยยังไม่ปล่อยตัวทหารกัมพูชา 18 นายที่ถูกกองทัพไทยจับกุมตัวได้หลังจากข้อตกลงหยุดยิงมีผลบังคับใช้ ซึ่งไทยได้ระงับเรื่องนี้ไว้ชั่วคราว พร้อมกับตั้งข้อร้องเรียนใหม่เกี่ยวกับทุ่นระเบิด
“ส่วนสำคัญของกระบวนการสันติภาพครั้งนี้คือการส่งทหารกัมพูชา 18 นายกลับประเทศ การที่ไทยยังคงควบคุมตัวทหารเหล่านี้อย่างไม่เป็นธรรมอย่างต่อเนื่อง ยังคงเป็นหลักฐานที่ชี้ชัดว่าไทยให้ความสำคัญกับการเมืองมากกว่าหลักมนุษยธรรม” นายยูกกล่าวอ้าง
ทั้งนี้ คำขอของไทยให้จัดตั้งคณะผู้แทนตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุ่นระเบิด หากได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการ จะเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สนธิสัญญาห้ามทุ่นระเบิดมีผลบังคับใช้เมื่อ 27 ปีที่แล้ว