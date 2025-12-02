"อนุวัต จัดให้" เผยดรามา ผู้เช่าบ้าน-หอพัก ถูกเจ้าของขอ "ส่วนแบ่ง" เงินเยียวยาน้ำท่วมใต้ เตือนอย่าเอาเปรียบเกินไป

อนุวัต จัดให้ ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง เผยคลิปร้องเรียนจากผู้เช่าบ้านเช่าและหอพักบางแห่งในพื้นที่ประสบอุทกภัยหาดใหญ่ หลังถูกเจ้าของขอส่วนแบ่งเงินเยียวยาที่ได้จากภาครัฐ 9,000 บาท โดยแลกกับลายเซ็นรับรองเอกสารจากผู้เช่า 2,000-4,000 บาท
วันนี้ (2 ธ.ค.) เพจ "อนุวัต จัดให้" ของ อนุวัต เฟื่องทองแดง ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง ได้โพสต์คลิปวิดีโอเปิดเผยกรณีร้องเรียนจากผู้เช่าบ้านเช่าและหอพักบางแห่งในพื้นที่ประสบอุทกภัยหาดใหญ่ จ.สงขลา เผยว่า ถูกเจ้าของบ้านเช่า-หอพักขอเงินส่วนแบ่งจากผู้เช่า 2,000-4,000 บาท แลกกับลายเซ็นรับรองเอกสารเพื่อรับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาท
โดยในคลิป อนุวัตเปิดเผยว่า "ก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องขั้นตอนเอกสารที่ยุ่งยาก แต่ปัจจุบันได้รับการแก้ไขให้ใช้เพียงเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักและหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อลดขั้นตอนความซับซ้อนแล้ว แต่กลับมีประเด็นดรามาใหม่เกิดขึ้น เมื่อผู้เช่าหอพักและบ้านเช่าจำนวนมากร้องเรียนเข้ามาว่าเจ้าของสถานที่ขอเข้าร่วมโครงการ "คนละครึ่ง" ด้วย
โดยหากผู้เช่าต้องการลายเซ็นจากเจ้าของหอพักจะถูกเรียกรับเงินถึง 4,000 บาท ทำให้เหลือเงินถึงมือผู้ประสบภัยเพียง 5,000 บาท ซึ่งไม่เพียงพอต่อการฟื้นฟูความเสียหาย โดยบางแห่งมีการขอหักห้องละ 2,000-3,000 บาท เพื่อแลกกับการยินยอมให้ใช้สิทธิ์
ทั้งนี้ อนุวัตแสดงความเห็นใจผู้ประกอบการเจ้าของหอพักที่ได้รับความเสียหายเช่นกัน แต่ขอให้มีความพอดี โดยเสนอแนะว่าหากจะขอแบ่งปันน้ำใจควรอยู่ที่ประมาณ 500-1,000 บาท หรือไม่เกิน 2,000 บาท เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เนื่องจากเข้าใจดีว่าผู้เช่าก็เดือดร้อนและข้าวของเสียหายหนักเช่นกัน
พร้อมเตือนทิ้งท้ายว่า หากผู้เช่าตัดสินใจไปร้องเรียนต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรืออำเภอ อาจส่งผลให้เกิดปัญหาบานปลายจนนำไปสู่การระงับจ่ายเงินเยียวยาทั้งหมด ทำให้ไม่ได้เงินทั้งสองฝ่าย จึงอยากให้เจ้าของหอพักและผู้เช่าเจรจากันด้วยเหตุผล และขอความกรุณาอย่าฉวยโอกาสสร้างเงื่อนไขเรียกรับเงินเกินความจำเป็นในลักษณะนี้"
หลังจากคลิปวิดีโอดังกล่าวได้เผยแพร่สู่โลกออนไลน์ มีชาวเน็ตจำนวนมากร่วมแสดงความคิดเห็นและมีผู้เช่าบางรายก็แชร์ประสบการณ์เช่นกันเดียวว่า ทางนี้เจ้าของห้องเอา 8,000 ให้แค่ 1,000 ค่ะใจดำมาก, ของเราหนักเข้าไปอีกเจ้าบ้านไม่ให้เขาทำเอาเอง, ของผมได้แค่ 2,000 เอง 7,000 เจ้าของบ้านรับเอง, พูดได้ดีมากเข้าถึงหัวอกประชาชนโดยแท้ค่ะ
เป็นกระบอกเสียงให้ประชาชนได้ดีจริงๆ ชื่นชมคุณพี่มากๆ ค่ะ