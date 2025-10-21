ด่วน! “อิ๊งค์” ลาออกจาก หน.เพื่อไทย เตรียมแจ้งที่ประชุม สส.พรุ่งนี้

"แพทองธาร" ประกาศลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทย พรุ่งนี้ เปิดทางเลือกผู้นำใหม่ เผยตัดสินใจไขก๊อก เหตุศาล รธน.พิพากษาผิดจริยธรรมปมคลิปเสียงสนทนาฮุนเซน หวั่นมีปัญหาเซ็นรับรองผู้สมัคร สส.
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาวแพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เตรียมประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคในวันพุธที่ 22 ตุลาคมนี้
โดยเวลา 08.30 น. น.ส.แพทองธาร จะเรียกประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ของพรรคเพื่อไทย เพื่อแจ้งให้ทราบถึงการตัดสินใจลาออกจากตำแหน่ง จากนั้นในเวลา 09.30 น. จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค เพื่อพิจารณากำหนดวันประชุมวิสามัญในการเลือกหัวหน้าพรรคและคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ต่อไป
รายงานข่าวระบุว่า สาเหตุที่ น.ส.แพทองธารตัดสินใจลาออก มาจากกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ให้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เนื่องจากขาดคุณสมบัติและฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงจากกรณีคลิปเสียงสนทนากับนายฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา แม้ข้อบังคับของพรรคจะไม่ได้ระบุให้หัวหน้าพรรคต้องพ้นจากตำแหน่งในกรณีดังกล่าว แต่เพื่อป้องกันไม่ให้พรรคเกิดปัญหาทางกฎหมายในการรับรองผู้สมัคร ส.ส. ในการเลือกตั้งครั้งต่อไป จึงอาจทำให้มีผู้ไปร้องต่อศาลหรือองค์กรต่างๆ ได้ น.ส.แพทองธารจึงตัดสินใจลาออกเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพรรคในอนาคต