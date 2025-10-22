เขมรงอแง! ขอคุยทวิภาคีกับไทยในเวที IPU สุดท้ายขอยกเลิกก่อนเวลานัด 1 ชม.ไม่แจ้งเหตุผล ปล่อย "วันนอร์" รอเก้อ

“กัมพูชา” งอแง ทำทีฟ้องเลขาสหภาพรัฐสภาโลก อ้างสื่อไทยเสนอข่าวใส่ร้าย ปมชายแดน ขอคุยทวิภาคีกับไทย "วันนอร์" รับนัด สุดท้ายขอยกเลิกก่อนเวลานัด 1 ชม.ไม่แจ้งเหตุผลใดๆ ทั้งสิ้น
วันที่ 21 ตุลาคม 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานถึงวงประชุมสหภาพรัฐสภาโลก(IPU) ที่นครเจนิว่า สวิตเซอร์แลนด์ ว่า ผู้แทนรัฐสภากัมพูชาได้แจ้งทีมรัฐสภาไทย ขอเลื่อนการพบปะพูดคุยแบบทวิภาคีออกไปอย่างไม่มีกำหนด แบบไม่แจ้งเหตุผล ก่อนถึงเวลานัดหมาย 1 ชั่วโมง ซึ่งทั้งสองฝ่ายนัดหารือทวิภาคีร่วมกันในเวลา 14.30 น.ตามเวลาท้องถิ่น ระหว่างที่มีการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา หรือ IPU ครั้งที่ 151 ระหว่างวันที่ 19-23 ตุลาคม ที่ศูนย์การประชุมนานาชาติเจนีวา หรือ CiCG
การนัดหารือแบบทวิภาคีดังกล่าว เกิดขึ้นจากการที่ฝ่ายกัมพูชาเข้าพบเลขาธิการสหภาพรัฐสภาโลก หรือ IPU และรายงานถึงปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างไทยและกัมพูชา โดยอ้างว่า ฝ่ายไทยปล่อยให้สื่อมวลชนนำเสนอข่าวทพให้ภาพลักษณ์กัมพูชาเสียหายทั้งที่ฝ่ายกัมพูชาไม่เคยต่อว่าหรือตำหนิประเทศไทยเลย จนกระทั่งเลขาธิการ IPU เสนอตัวเป็นคนกลางจัดวงประชุมให้ทั้งสองฝ่าย
ทั้งนี้ ฝ่ายไทยมี นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานรัฐสภา เป็นหัวหน้าคณะ ส่วนฝ่ายกัมพูชามีนาย อุช โบฤทธิ์ รองประธานวุฒิสภา เป็นหัวหน้าคณะ ซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งรองจากนายฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา