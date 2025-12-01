xs
xsm
sm
md
lg

ไทยเร้นท์อะคาร์เดินหน้าปักธง “จักรวาลรถเช่าของคนไทย” เพิ่มรถยนต์ใหม่กว่า 200 คัน พร้อมเปิดตัว รถเช่า Low Cost ราคาประหยัด SUPER SAVE เพื่อคนไทยเที่ยวง่ายขึ้น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ไทยเร้นท์อะคาร์ (Thai Rent A Car) บริษัทรถเช่าของคนไทย ที่มีรถยนต์มากกว่า 4,000 คัน เดินหน้าขยายศักยภาพบริการครั้งใหญ่ ด้วยการเพิ่มรถใหม่กว่า 200 คันทั่วประเทศ เพื่อตอบรับความต้องการเดินทางที่เติบโตขึ้นของนักท่องเที่ยวไทยควบคู่กับนักเดินทางจากต่างชาติ พร้อมประกาศเปิดตัวบริการรถเช่า Low Cost ราคาประหยัดครั้งแรกภายใต้ชื่อ “SUPER SAVE” ที่มุ่งช่วยให้คนไทยสามารถเข้าถึงการเดินทางด้วยรถเช่าคุณภาพดีได้ง่ายขึ้น ในช่วงที่พฤติกรรมผู้บริโภคและสภาพเศรษฐกิจกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

รถยนต์ใหม่ที่เสริมเข้ามา ครอบคลุมรุ่นยอดนิยมที่ตอบโจทย์การใช้งานทุกรูปแบบ ได้แก่ Toyota Yaris Ativ, Toyota Yaris Cross และ Toyota Veloz โดยรถทุกคันผ่านมาตรฐานการตรวจเช็กจากศูนย์บริการอย่างละเอียด เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้จะได้รับประสบการณ์การขับขี่ที่ปลอดภัย สะดวกสบาย และเหมาะสำหรับทั้งการเดินทางในเมืองและการท่องเที่ยวต่างจังหวัด

บริการใหม่ SUPER SAVE ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของไทยเร้นท์อะคาร์ในการเปิดตลาดกลุ่มรถเช่าแบบ Low Cost อย่างเป็นทางการ เนื่องด้วยแนวโน้มของพฤติกรรมผู้ใช้รถมีการเปลี่ยนแปลงชัดเจน

 คนไทยจำนวนมากเริ่มหันมา “เช่าใช้ตามจริง” มากขึ้น แทนการซื้อรถเป็นภาระระยะยาว ทั้งจากปัจจัยด้าน เศรษฐกิจภายในประเทศ ค่าครองชีพที่สูงขึ้น และ ภาระผ่อนรถที่หนักเกินไป ดังนั้นบริษัทจึงพัฒนา SUPER SAVE เพื่อเป็น Segment ใหม่ที่ราคาเข้าถึงง่ายที่สุดแต่ยังคงไว้ซึ่ง มาตรฐานคุณภาพรถของไทยเร้นท์อะคาร์ การบริการที่ได้มาตรฐานเดียวกับฟลีตหลัก SUPER SAVE จึงเป็นบริการที่ออกแบบมา “เพื่อคนไทยจริง ๆ” โดยเน้นราคาที่จับต้องได้ เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยว ครอบครัว คนทำงาน และที่ต้องการตัวเลือกการเดินทางที่คุ้มค่า โดยมีขั้นตอนการจอง–รับรถที่รวดเร็วและใช้งานง่ายผ่านระบบออนไลน์ครบวงจร

ไทยเร้นท์อะคาร์ยังขยายศักยภาพบริการสู่ระดับสากลผ่านความร่วมมือกับ Enterprise Rent-A-Car, Alamo และ National ซึ่งเป็นกลุ่มแบรนด์รถเช่าระดับโลกที่มีเครือข่ายครอบคลุมกว่า 100 ประเทศ ซึ่งการร่วมมือครั้งนี้ไม่ได้มีผลเพียงแค่ทำให้คนไทยจองรถเช่าต่างประเทศได้ง่ายขึ้นเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการนำ มาตรฐานระดับโลกและเทคโนโลยีใหม่ เข้ามาพัฒนาบริการของไทยเร้นท์อะคาร์อย่างต่อเนื่อง

บริษัทได้รับถ่ายทอด Know-how ด้านระบบการจอง, เทคโนโลยีบริหารรถยนต์, การอบรมบุคลากร และมาตรฐานการให้บริการระดับGlobal ทำให้ลูกค้าชาวไทยได้รับประสบการณ์ที่สะดวกขึ้น ตั้งแต่ขั้นตอนการจองไปจนถึงการรับ–คืนรถ ไทยเร้นท์อะคาร์ยังปรับโฉมเว็บไซต์ใหม่ thairentacar.com และ enterprise.th ทำให้ลูกค้าชาวไทยสามารถเช่ารถขับต่างประเทศได้สะดวกยิ่งขึ้น ผ่านเว็บไซต์enterprise.th ด้วยมาตรฐานราคาและบริการเดียวกับที่ได้รับในประเทศไทย เพิ่มความสะดวกสำหรับผู้ที่เดินทางเพื่อท่องเที่ยวหรือทำธุรกิจในต่างประเทศ

การพัฒนาด้านบริการและการเพิ่มผลิตภัณฑ์ SUPER SAVE ในครั้งนี้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ ไทยเร้นท์อะคาร์ที่ตั้งใจสร้าง “จักรวาลธุรกิจรถเช่า” ครอบคลุมทุกประเภทการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นรถท่องเที่ยว รถใช้ในชีวิตประจำวัน รถทดแทนระหว่างซ่อม รถสำหรับองค์กรและภาคธุรกิจ ไปจนถึงรถระดับพรีเมียม เพื่อทำให้คนไทยสามารถเข้าถึงการเดินทางที่มีคุณภาพได้ง่ายขึ้น และสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ปัจจุบันไทยเร้นท์อะคาร์ให้บริการแล้วใน 10 สาขาทั่วประเทศ สามารถจองรถได้ผ่านเว็บไซต์ www.thairentacar.com หรือผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของบริษัท ได้แก่ Facebook: Thai Rent A Car, Instagram: @thairentacar_thailand และ LINE Official: @thairentacar



















ไทยเร้นท์อะคาร์เดินหน้าปักธง “จักรวาลรถเช่าของคนไทย” เพิ่มรถยนต์ใหม่กว่า 200 คัน พร้อมเปิดตัว รถเช่า Low Cost ราคาประหยัด SUPER SAVE เพื่อคนไทยเที่ยวง่ายขึ้น
ไทยเร้นท์อะคาร์เดินหน้าปักธง “จักรวาลรถเช่าของคนไทย” เพิ่มรถยนต์ใหม่กว่า 200 คัน พร้อมเปิดตัว รถเช่า Low Cost ราคาประหยัด SUPER SAVE เพื่อคนไทยเที่ยวง่ายขึ้น
ไทยเร้นท์อะคาร์เดินหน้าปักธง “จักรวาลรถเช่าของคนไทย” เพิ่มรถยนต์ใหม่กว่า 200 คัน พร้อมเปิดตัว รถเช่า Low Cost ราคาประหยัด SUPER SAVE เพื่อคนไทยเที่ยวง่ายขึ้น
ไทยเร้นท์อะคาร์เดินหน้าปักธง “จักรวาลรถเช่าของคนไทย” เพิ่มรถยนต์ใหม่กว่า 200 คัน พร้อมเปิดตัว รถเช่า Low Cost ราคาประหยัด SUPER SAVE เพื่อคนไทยเที่ยวง่ายขึ้น
ไทยเร้นท์อะคาร์เดินหน้าปักธง “จักรวาลรถเช่าของคนไทย” เพิ่มรถยนต์ใหม่กว่า 200 คัน พร้อมเปิดตัว รถเช่า Low Cost ราคาประหยัด SUPER SAVE เพื่อคนไทยเที่ยวง่ายขึ้น
+5
กำลังโหลดความคิดเห็น