ไทยเร้นท์อะคาร์เดินหน้าปักธง “จักรวาลรถเช่าของคนไทย” เพิ่มรถยนต์ใหม่กว่า 200 คัน พร้อมเปิดตัว รถเช่า Low Cost ราคาประหยัด SUPER SAVE เพื่อคนไทยเที่ยวง่ายขึ้น

ไทยเร้นท์อะคาร์ (Thai Rent A Car) บริษัทรถเช่าของคนไทย ที่มีรถยนต์มากกว่า 4,000 คัน เดินหน้าขยายศักยภาพบริการครั้งใหญ่ ด้วยการเพิ่มรถใหม่กว่า 200 คันทั่วประเทศ เพื่อตอบรับความต้องการเดินทางที่เติบโตขึ้นของนักท่องเที่ยวไทยควบคู่กับนักเดินทางจากต่างชาติ พร้อมประกาศเปิดตัวบริการรถเช่า Low Cost ราคาประหยัดครั้งแรกภายใต้ชื่อ “SUPER SAVE” ที่มุ่งช่วยให้คนไทยสามารถเข้าถึงการเดินทางด้วยรถเช่าคุณภาพดีได้ง่ายขึ้น ในช่วงที่พฤติกรรมผู้บริโภคและสภาพเศรษฐกิจกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
รถยนต์ใหม่ที่เสริมเข้ามา ครอบคลุมรุ่นยอดนิยมที่ตอบโจทย์การใช้งานทุกรูปแบบ ได้แก่ Toyota Yaris Ativ, Toyota Yaris Cross และ Toyota Veloz โดยรถทุกคันผ่านมาตรฐานการตรวจเช็กจากศูนย์บริการอย่างละเอียด เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้จะได้รับประสบการณ์การขับขี่ที่ปลอดภัย สะดวกสบาย และเหมาะสำหรับทั้งการเดินทางในเมืองและการท่องเที่ยวต่างจังหวัด
บริการใหม่ SUPER SAVE ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของไทยเร้นท์อะคาร์ในการเปิดตลาดกลุ่มรถเช่าแบบ Low Cost อย่างเป็นทางการ เนื่องด้วยแนวโน้มของพฤติกรรมผู้ใช้รถมีการเปลี่ยนแปลงชัดเจน
คนไทยจำนวนมากเริ่มหันมา “เช่าใช้ตามจริง” มากขึ้น แทนการซื้อรถเป็นภาระระยะยาว ทั้งจากปัจจัยด้าน เศรษฐกิจภายในประเทศ ค่าครองชีพที่สูงขึ้น และ ภาระผ่อนรถที่หนักเกินไป ดังนั้นบริษัทจึงพัฒนา SUPER SAVE เพื่อเป็น Segment ใหม่ที่ราคาเข้าถึงง่ายที่สุดแต่ยังคงไว้ซึ่ง มาตรฐานคุณภาพรถของไทยเร้นท์อะคาร์ การบริการที่ได้มาตรฐานเดียวกับฟลีตหลัก SUPER SAVE จึงเป็นบริการที่ออกแบบมา “เพื่อคนไทยจริง ๆ” โดยเน้นราคาที่จับต้องได้ เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยว ครอบครัว คนทำงาน และที่ต้องการตัวเลือกการเดินทางที่คุ้มค่า โดยมีขั้นตอนการจอง–รับรถที่รวดเร็วและใช้งานง่ายผ่านระบบออนไลน์ครบวงจร
ไทยเร้นท์อะคาร์ยังขยายศักยภาพบริการสู่ระดับสากลผ่านความร่วมมือกับ Enterprise Rent-A-Car, Alamo และ National ซึ่งเป็นกลุ่มแบรนด์รถเช่าระดับโลกที่มีเครือข่ายครอบคลุมกว่า 100 ประเทศ ซึ่งการร่วมมือครั้งนี้ไม่ได้มีผลเพียงแค่ทำให้คนไทยจองรถเช่าต่างประเทศได้ง่ายขึ้นเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการนำ มาตรฐานระดับโลกและเทคโนโลยีใหม่ เข้ามาพัฒนาบริการของไทยเร้นท์อะคาร์อย่างต่อเนื่อง
บริษัทได้รับถ่ายทอด Know-how ด้านระบบการจอง, เทคโนโลยีบริหารรถยนต์, การอบรมบุคลากร และมาตรฐานการให้บริการระดับGlobal ทำให้ลูกค้าชาวไทยได้รับประสบการณ์ที่สะดวกขึ้น ตั้งแต่ขั้นตอนการจองไปจนถึงการรับ–คืนรถ ไทยเร้นท์อะคาร์ยังปรับโฉมเว็บไซต์ใหม่ thairentacar.com และ enterprise.th ทำให้ลูกค้าชาวไทยสามารถเช่ารถขับต่างประเทศได้สะดวกยิ่งขึ้น ผ่านเว็บไซต์enterprise.th ด้วยมาตรฐานราคาและบริการเดียวกับที่ได้รับในประเทศไทย เพิ่มความสะดวกสำหรับผู้ที่เดินทางเพื่อท่องเที่ยวหรือทำธุรกิจในต่างประเทศ
การพัฒนาด้านบริการและการเพิ่มผลิตภัณฑ์ SUPER SAVE ในครั้งนี้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ ไทยเร้นท์อะคาร์ที่ตั้งใจสร้าง “จักรวาลธุรกิจรถเช่า” ครอบคลุมทุกประเภทการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นรถท่องเที่ยว รถใช้ในชีวิตประจำวัน รถทดแทนระหว่างซ่อม รถสำหรับองค์กรและภาคธุรกิจ ไปจนถึงรถระดับพรีเมียม เพื่อทำให้คนไทยสามารถเข้าถึงการเดินทางที่มีคุณภาพได้ง่ายขึ้น และสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน
ปัจจุบันไทยเร้นท์อะคาร์ให้บริการแล้วใน 10 สาขาทั่วประเทศ สามารถจองรถได้ผ่านเว็บไซต์ www.thairentacar.com หรือผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของบริษัท ได้แก่ Facebook: Thai Rent A Car, Instagram: @thairentacar_thailand และ LINE Official: @thairentacar