“พาณิชย์” รับ “คนละครึ่งพลัส” ผนึกห้างท้องถิ่นทั่วประเทศ จัดมหกรรม“รวมพลังห้างท้องถิ่น ลดยิ่งใหญ่ ไทยช่วยไทย” 1–15 พฤศจิกายนนี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดินหน้ามาตรการลดค่าครองชีพให้ประชาชน สนองนโยบายนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ จัดมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งใหญ่ “รวมพลังห้างท้องถิ่น ลดยิ่งใหญ่ ไทยช่วยไทย” (LOCAL Low COST) ระหว่างวันที่ 1–15 พฤศจิกายน 2568 ยกขบวนสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันลดราคาสูงสุดกว่า 60% ทั่วประเทศ โดยมีผู้ประกอบการห้างค้าส่ง–ค้าปลีกท้องถิ่นกว่า 90 ราย 800 สาขา ครอบคลุม 77 จังหวัด เข้าร่วม


นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานว่า ความร่วมมือในวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่สนองนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี ในการช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าราคาประหยัด ลดภาระค่าครองชีพ ภายใต้กรอบของคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ที่มุ่งเน้นการ ‘กระตุ้นสั้น ได้ผลยาว และกระจายตัว’ เพื่อสร้างรายได้ ลดรายจ่าย และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งทั่วประเทศ

รมว.พาณิชย์ กล่าวต่อว่า ภายใต้กรอบ 7 นโยบาย 3 ยุทธศาสตร์เร่งด่วนของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ตอบโจทย์โดยตรงใน 2 ด้าน คือ การลดค่าครองชีพ และการพัฒนาเสริมแกร่งเอสเอ็มอี โดยการจัดมหกรรมในครั้งนี้เป็นการรวมห้างท้องถิ่นทั่วประเทศกว่า 90 แห่ง มาจัดจำหน่ายสินค้าทั้งอุปโภค บริโภค ผลิตภัณฑ์ความงาม อาหารสัตว์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในราคาพิเศษ ลดสูงสุดถึง 60%

“และวันนี้เป็นวันแรกของการลงทะเบียนโครงการ ‘คนละครึ่งพลัส’ ตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งประชาชนทั่วไปและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถมาใช้สิทธิ์ได้ เพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงคนทุกกลุ่มอย่างแท้จริง” นางศุภจี กล่าว

นางศุภจี สุธรรมพันธุ์
ภายในงานยังมีการจำลองพื้นที่การขายสินค้าราคาพิเศษจากพันธมิตรหลายภาคส่วน อาทิ บูธห้างค้าส่ง–ค้าปลีกท้องถิ่น บูธผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่าย (Suppliers) บูธสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ที่นำเสนอสิทธิประโยชน์โครงการ OTOP AI Transformation บูธจาก SME D Bank นำเสนอสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษสำหรับผู้ประกอบการ และบูธสินค้าชุมชนจากจังหวัดชายแดนไทย–กัมพูชา

นางศุภจี กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการจัดมหกรรมลดราคาครั้งนี้แล้ว กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยังเดินหน้า โครงการ “พี่เลี้ยงโชห่วย” เพื่อพัฒนาร้านค้าท้องถิ่นให้ก้าวสู่ “สมาร์ทโชห่วย” ที่มีภาพลักษณ์ทันสมัย ใช้เทคโนโลยีบริหารจัดการ และขยายช่องทางขายออนไลน์ โดยได้รับความร่วมมือจาก ห้างค้าปลีกท้องถิ่น ที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและส่งต่อสินค้าราคาดีให้ร้านโชห่วยรายย่อย


“เราทำงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร เช่น DEPA เพื่อ Upskill/Reskill ผู้ประกอบการรายย่อย และร่วมกับ SME D Bank เพื่อสร้างการเข้าถึงแหล่งทุน สิ่งเหล่านี้คือพลังแห่งความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และสมาคม ที่จะทำให้เศรษฐกิจฐานรากเติบโตได้อย่างยั่งยืน” รัฐมนตรีพาณิชย์ กล่าว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนส่งเสริมธุรกิจการค้า กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สายด่วน 1570 โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5986 และ www.dbd.go.th

