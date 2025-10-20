“พาณิชย์”ผนึกห้างท้องถิ่น ลดราคาทั้งประเทศ รองรับใช้คนละครึ่ง พลัส

“ศุภจี” เผยเตรียมจัดมหกรรม “รวมพลังห้างท้องถิ่น ลดยิ่งใหญ่ ไทยช่วยไทย” (LOCAL Low COST) ลดราคาสินค้าครั้งใหญ่ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1-15 พ.ย.68 มีห้างท้องถิ่นเข้าร่วมกว่า 90 แห่ง 800 สาขา ลดราคาสูงสุดกว่า 60% ชวนประชาชน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และผู้ลงทะเบียนคนละครึ่ง พลัส เข้าไปเลือกซื้อสินค้า เพื่อลดภาระค่าครองชีพ และสนับสนุนผู้ประกอบการ
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานแถลงข่าวการจัดมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งใหญ่ “รวมพลังห้างท้องถิ่น ลดยิ่งใหญ่ ไทยช่วยไทย” (LOCAL Low COST) ระหว่างวันที่ 1–15 พ.ย.2568 ว่า การจัดมหกรรมในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่ได้ร่วมมือกับห้างท้องถิ่น สมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย เดินหน้ามาตรการลดค่าครองชีพให้กับประชาชน ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าราคาประหยัด และลดภาระค่าครองชีพ และสอดคล้องกับนโยบาย Quick Big Win ของกระทรวงพาณิชย์ ที่มุ่งลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน และการพัฒนาผู้ประกอบการ SME ที่มุ่งเน้นการ “กระตุ้นสั้น ได้ผลยาว และกระจายตัว” เพื่อลดรายจ่าย สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งทั่วประเทศ
โดยการจัดมหกรรมในครั้งนี้ เป็นการรวมห้างท้องถิ่นทั่วประเทศกว่า 90 แห่ง 800 สาขา ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย มาจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ผลิตภัณฑ์ความงาม อาหารสัตว์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในราคาพิเศษ ลดสูงสุดถึง 60%
“ช่วงลดราคาวันที่ 1-15 พ.ย.2568 ประชาชนทั่วไป สามารถเข้ามาใช้บริการได้ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก็มาใช้ได้ และประชาชนที่ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง พลัส ที่รัฐบาลสนับสนุนวงเงินค่าใช้จ่าย 2,000 บาท สำหรับประชาชนทั่วไป และ 2,400 บาท สำหรับผู้เสียภาษี ก็สามารถมาใช้ได้ ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้ ประชาชนทุกภาคส่วนได้ประโยชน์ทั้งหมด สามารถลดภาระค่าครองชีพ จากการซื้อสินค้าในราคาที่ถูกลง และในส่วนของผู้ประกอบการ ที่มีทั้งโชห่วย ห้างท้องถิ่น ก็มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการขายสินค้า”นางศุภจีกล่าว
นางศุภจีกล่าวว่า นอกจากการจัดมหกรรมลดราคา กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยังเดินหน้ายกระดับร้านโชห่วย โดยทำโครงการ “พี่เลี้ยงโชห่วย” เพื่อพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่นให้ก้าวสู่การเป็น “สมาร์ทโชห่วย” ที่มีภาพลักษณ์ทันสมัย ใช้เทคโนโลยีบริหารจัดการ และขยายช่องทางขายออนไลน์ โดยได้รับความร่วมมือจากห้างค้าปลีกท้องถิ่นทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและส่งต่อสินค้าราคาดีให้ร้านโชห่วยรายย่อยให้สามารถสร้างรายได้ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม และกระจายตัว
นอกจากนี้ ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร เช่น สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ทำการ Upskill/Reskill ให้กับผู้ประกอบการรายเล็ก รายย่อย ร้านโชห่วย โดยส่งเสริมและเพิ่มทักษะการทำธุรกิจ และร่วมกับ SME D Bank ช่วยเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยการให้ทุนกับโชห่วย และ SME เข้าถึงแหล่งทุน เพื่อยกระดับสร้างแรงในการขับเคลื่อนธุรกิจ
ทั้งนี้ ภายในการจัดงานแถลงข่าวครั้งนี้ ได้มีการจำลองพื้นที่การขายสินค้าราคาพิเศษจากพันธมิตรหลายภาคส่วน อาทิ บูธห้างค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่น บูธผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่าย บูธ DEPA ที่นำเสนอสิทธิประโยชน์โครงการ OTOP AI Transformation บูธจาก SME D Bank นำเสนอสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษสำหรับผู้ประกอบการ และบูธสินค้าชุมชนจากจังหวัดที่ติดชายแดนไทย–กัมพูชา