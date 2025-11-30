ช่อง 8 แถลงไว้อาลัย "นัท ณัฐวุฒิ" ระบุจากไปอย่างสงบขณะพักผ่อนที่บ้านพัก

สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ออกแถลงการณ์ร่วมไว้อาลัย “ณัฐวุฒิ ปงลงกา” ผู้สื่อข่าว ระบุ จากไปอย่างสงบในขณะพักผ่อนที่บ้านพัก ย่านบางกรวย เมื่อคืนที่ผ่านมา ด้านไอซ์ สารวัตร ระบุ เป็นเรื่องช็อก แต่มันคือเรื่องจริง ยังหยอกเล่นกับพี่อยู่ ไม่คิดว่ามันจะไว ส่วนเพื่อนร่วมงานเลื่อนนัดแหล่งข่าวล้อหมุนไปที่บ้านพัก ขอบคุณทุกคำสอนงาน
วันนี้ (30 พ.ย.) สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ออกแถลงการณ์ร่วมไว้อาลัย “ณัฐวุฒิ ปงลงกา” นักข่าวผู้เป็นที่รัก ระบุว่า คณะผู้บริหารและเพื่อนร่วมงานสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ขอแจ้งข่าวการจากไปของ คุณณัฐวุฒิ ปงลงกา นักข่าว/ผู้สื่อข่าวประจำสถานี
โดยคุณณัฐวุฒิ ปงลงกา ได้จากไปอย่างสงบในขณะพักผ่อนที่บ้านพัก ย่านบางกรวย เมื่อคืนวันที่ 29 พฤศจิกายน 2568 การจากไปครั้งนี้นำมาซึ่งความเศร้าโศกเสียใจอย่างยิ่งแก่ทุกคนที่รู้จักและทำงานร่วม รวมถึงแฟนข่าวทุกคน
ขอแสดงความอาลัยและไว้อาลัยอย่างสุดซึ้ง และขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวคุณณัฐวุฒิ ปงลงกา
ด้านเฟซบุ๊ก "ชัญญา สุขชู" ผู้สื่อข่าวช่อง 8 โพสต์ภาพขณะมูลนิธิร่วมกตัญญูเคลื่อนย้ายร่างของ นัท ณัฐวุฒิ ออกจากบ้านพัก พร้อมข้อความระบุว่า ”พี่นัทเสียแล้วนะ“ ทีมบอกก่อนออกหมายเช้านี้ ผมบอกอย่ามาอำเล่นนะพี่ ทีมบอกไม่อำนี่เรื่องจริง เลยเลื่อนนัดแหล่งข่าวล้อหมุนจากออฟฟิศไปที่บ้านพี่นัททันที ภาพที่เห็นไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าพี่นัทได้จากไปแล้วจริงๆ เลยตบที่ขาแกเบาๆ บอกว่า ”ขอบคุณทุกคำสอนเรื่องงานเน้อครับ โชคดีครับอ้าย“
ส่วนเฟซบุ๊ก "Sarawat Kijpanit" ของไอซ์ สารวัตร กิจพานิช ผู้สื่อข่าวช่อง 8 ที่จัดรายการพุทธทอล์คด้วยกันเมื่อวันที่ 29 พ.ย. ก่อนที่ นัท ณัฐวุฒิ ได้จากไป ได้โพสต์ภาพคู่และข้อความระบุว่า "RIP. เป็นเรื่องช็อก แต่มันคือเรื่องจริง หลายคนโทรมาถามข่าว "พี่นัทปง" เสียชีวิต ส่วนสาเหตุ เท่าที่รู้ พี่นัทหลับแล้วไม่ตื่น ภาพนี้คือภาพสุดท้ายที่เราจัดรายการด้วยกันเมื่อคืนที่ผ่านมา ยังหยอกเล่นกับพี่อยู่ ไม่คิดว่ามันจะไว ขอให้ไปไปสู่ภพที่ดีนะครับ"