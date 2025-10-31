อาลัย “แอดหมี” ผู้ก่อตั้งกลุ่มดัง “นี่ตัวอะไร” เสียชีวิตอย่างสงบ หลังป่วยเรื้อรังจากโรคสโตรก

สมาชิกกลุ่ม “นี่ตัวอะไร” ร่วมไว้อาลัย “พี่หมี” หรือ “แอดหมี” แอดมินผู้ก่อตั้งกลุ่มยอดนิยมบนเฟซบุ๊ก หลังจากต่อสู้กับโรคสโตรก ความดัน เบาหวาน และหัวใจมานานหลายปี ก่อนจากไปอย่างสงบเมื่อวันที่ 29 ตุลาคมที่ผ่านมา
วันนี้ (31 ต.ค.) เฟซบุ๊กของ Wongwaran Sirigomolsingha ได้โพสต์ข้อความแจ้งข่าวเศร้าผ่านกลุ่ม “นี่ตัวอะไร” โดยระบุว่า “เวลา 20.45 น. วันที่ 29 ต.ค. 2568 พี่หมี / แอดหมี ผู้ก่อตั้งกลุ่ม ‘นี่ตัวอะไร’ และ ‘นี่ต้นอะไร’ ได้จากพวกเราไปอย่างไม่มีวันกลับแล้วครับ ขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวพี่หมีด้วยครับ เดินทางปลอดภัยนะครับพี่ พวกผมที่เหลืออยู่จะดูแลกลุ่มให้ดีที่สุดครับ”
ทั้งนี้ หลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ได้มีสมาชิกจำนวนมากเข้ามาร่วมแสดงความอาลัยและไว้อาลัยต่อการจากไปของ “แอดหมี” พร้อมสอบถามถึงสาเหตุการเสียชีวิต ซึ่งมีสมาชิกคนหนึ่งให้ข้อมูลว่า พี่หมีป่วยด้วยโรคสโตรกเมื่อปีก่อน และก่อนหน้านั้นมีปัญหาสุขภาพหลายอย่าง ทั้งความดันโลหิตสูง เบาหวาน และโรคหัวใจต่อมาอาการของพี่หมีทรุดลง แขนขาอ่อนแรง ความจำเสื่อมจากภาวะเลือดออกในสมอง และเกิดอัมพาตครึ่งซีก ตามองไม่เห็นจากภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน จนในที่สุดระบบประสาทล้มเหลว พูดและสื่อสารไม่ได้ ก่อนเสียชีวิตอย่างสงบเมื่อวันที่ 29 ตุลาคมที่ผ่านมา
การจากไปของ “แอดหมี” นับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของชุมชนออนไลน์ โดยเฉพาะกลุ่ม “นี่ตัวอะไร” และ “นี่ต้นอะไร” ที่เขาได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อแบ่งปันความรู้เรื่องสิ่งมีชีวิตและพืชพันธุ์ธรรมชาติ ซึ่งกลายเป็นแหล่งเรียนรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีคุณค่าสำหรับคนรักธรรมชาติทั่วประเทศ