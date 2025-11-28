เมืองแสนแพง รวมเรื่องสั้นที่ตั้งคำถามต่อโครงสร้างสังคมไทย เราแลกอะไรไปบ้าง เพื่อให้ชีวิตยังเดินต่อได้

ในสังคมที่ค่าครองชีพและต้นทุนชีวิตพุ่งสูงขึ้นไม่หยุด หลายคนอาจคิดว่า ความแพงคือเรื่องของราคาและเศรษฐกิจ แต่ เมืองแสนแพง รวมเรื่องสั้นเล่มล่าสุดของ ชาติณรงค์ วิสุตกุล นักเขียนรางวัลสุภาว์เทวกุล และอาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ชี้ให้เห็นว่า ความแพงที่แท้จริงนั้นกลับผูกแน่นอยู่กับโครงสร้างสังคมที่ไม่เป็นธรรมซึ่งกำหนดเงื่อนไขของชีวิตคนเมืองไว้ล่วงหน้าแล้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาติณรงค์ วิสุตกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรสื่อสารการแสดงดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ให้สัมภาษณ์ว่า ปัญหาที่ทำให้เราต้องใช้ชีวิตในเมืองแสนแพงนั้น ไม่ได้เกิดจากราคาสินค้าเพียงอย่างเดียว หากเกิดจากระบบโครงสร้างที่กดทับและกำหนดพื้นที่ในการมีชีวิตของเราไว้ตั้งแต่ต้น
“ปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบที่ไม่เป็นธรรม ทำให้เราต้องอยู่ในเมืองแสนแพง และหลายครั้ง เราเพียงประคับประคองให้ตัวเองอยู่รอดต่อไปเท่านั้น ตัวละครในเรื่องสั้นแต่ละเรื่องจึงไม่ใช่ตัวแทนของความพ่ายแพ้ แต่คือผู้คนที่กำลังใช้แรงทั้งหมดเท่าที่มี เพื่อรักษาความเป็นมนุษย์ของตัวเอง” ซึ่งผศ.ชาติณรงค์เชื่อว่า “มนุษย์ทุกคนควรมีโอกาสได้ใช้ชีวิตที่ดี ไม่ใช่ชีวิตที่ถูกบีบให้แลกกับสุขภาพ เวลา ความสัมพันธ์หรือความฝัน เพื่อความอยู่รอดขั้นต่ำสุด ดังนั้น เราควรถามตัวเองว่า เราจะเดินไปทางไหน และเรากำลังเลือกอะไรอยู่”
เมื่อถามถึงมิติของความเงียบในใจคนเมือง ผศ.ชาติณรงค์กล่าวว่า มันเป็นได้ทั้งการยอมจำนน และกลไกการเอาตัวรอด ซึ่งบางครั้งคนเมืองเลือกที่จะเงียบ เพราะไม่มีพื้นที่ให้พูด แต่ความเงียบมากเกินไปจะนำไปสู่ความไม่เข้าใจ เราจึงต้องรับฟังกันทั้งเด็กและผู้ใหญ่ และเสียงของคนรุ่นใหม่ ไม่ได้อ่อนแอ แต่อาจจะขาดพื้นที่ที่ปลอดภัยพอจะพูดออกมา
ผศ.ชาติณรงค์กล่าวถึง สำนวนภาษาในหนังสือรวมเรื่องสั้นเมืองแสนแพงว่า เป็นธรรมชาติ ตรงไปตรงมาไม่ประดิษฐ์ ซึ่งเกิดจากการอ่าน ประสบการณ์และการฝึกฝน โดยต้องการให้ผู้อ่านรู้สึกว่าภาษากำลังพูดกับตัวนักเขียนมากกว่า...“ผมต้องการให้หนังสือเล่มนี้เป็นพื้นที่ร่วมของผู้อ่าน อยากให้ผู้อ่านรู้ว่า เราไม่ได้โดดเดี่ยวในเมืองแสนแพงแห่งนี้ เราเดินไปด้วยกัน รับรู้ปัญหาร่วมกันและหาทางออกไปพร้อมกัน” ผศ.ชาติณรงค์กล่าว
สำหรับผศ.ชาติณรงค์ วิสุตกุล เป็นนักเขียนรางวัล สุภาว์เทวกุล มีผลงานรวมเรื่องสั้นและนวนิยายมาแล้ว 4 เล่ม เคยเขียนคอลัมน์บุรุษในโลกยุทธจักรของกิมย้งในเว็บไซด์ MGROnline และคอลัมน์ปักกิ่งไม่อิงนิยาย ในเว็บไซด์มติชนสุดสัปดาห์ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ด้านนิเทศศาสตร์ ทำงานใกล้ชิดกับประเด็นสังคมร่วมสมัยและชีวิตของผู้คนในเมือง
หนังสือรวมเรื่องสั้น เมืองแสนแพง เป็นรวมเรื่องสั้นร่วมสมัย สะท้อนปัญหาสังคมเมือง มีจำนวนหน้า 144 หน้า ใช้กระดาษถนอมสายตา จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์บ้านวารสาร