"ต๊อด ปิติ" ไม่ทน! คนนับสิบฉวยโอกาสบุกปล้น "คลังเบียร์บุญรอดฯ" กลางหาดใหญ่หลังน้ำลด

เพจ "Army Military Force" เปิดคลิปกลุ่มคนฉวยโอกาสบุกปล้น "คลังเบียร์บุญรอดฯ" ผู้ผลิตเบียร์รายใหญ่ ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ หลังน้ำลด ล่าสุด ต๊อด-ปิติ ภิรมย์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โพสต์สั้น ๆ ระบุ "หน้าที่ของสิงห์อาสาคือช่วยเหลือ ส่วนอื่นก็ว่ากันตาม กฎหมายครับ"
วันนี้ (28 พ.ย.) เพจ "Army Military Force" โพสต์คลิปวิดีโอหลังอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ที่กำลังเริ่มคลี่คลาย พบกลุ่มคนจำนวนมากฉวยโอกาสบุกรุกเข้าไปขนลังเบียร์ในคลังสินค้าของบริษัทบุญรอดฯ ผู้ผลิตเบียร์รายใหญ่ จนกลายเป็นภาพที่สร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงความไม่เหมาะสม
โดยทางเพจระบุข้อความว่า "หาดใหญ่ไม่แผ่ว!! 28 พ.ย. - ล่าสุดมีรายงานว่า ชาวหาดใหญ่หลายสิบคน บุกเข้าไปในคลังเบียร์ของบริษัทบุญรอดในช่วงนํ้ากำลังลด เพื่อปล้นสะดมเบียร์ยี่ห้อสิงห์และลีโอ โดยไม่เกรงกลัวกฎหมายอย่างใด"
ล่าสุด เฟซบุ๊ก "Piti Bhirombhakdi" ของต๊อด-ปิติ ภิรมย์ภักดี ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริหารผลิต บริษัท สิงห์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ออกมาโพสต์ข้อความสั้น ๆ ระบุว่า "หน้าที่ของสิงห์อาสาคือช่วยเหลือ ส่วนอื่นก็ว่ากันตาม กฎหมายครับ"