ปิดตำนาน 18 ปี! “คลินิก นพ.สมนึก” แพทย์ความหวังผู้มีบุตรยาก หลังเจอวิกฤตน้ำท่วมหนัก

วิกฤตน้ำท่วมซัดจนต้องปิดตำนาน 18 ปี “คลินิก นพ.สมนึก” ศูนย์ความหวังของผู้มีบุตรยากทั่วประเทศ หลังยืนหยัดดูแลครอบครัวไทยนับพัน แต่สุดท้ายต้องยอมจำนนต่อมหาอุทกภัยหาดใหญ่ ด้านผู้เคยรับการรักษาแห่ส่งกำลังใจไม่ขาดสาย
วันนี้ (28 พ.ย.) เพจ "คลินิก นพ.สมนึก วีระนรพาณิช" คลินิกสูตินรีเวชและมีบุตรยากชื่อดัง ได้ประกาศปิดคลินิกอย่างถาวร ยุติการดำเนินงานที่ยาวนานถึง 18 ปีโพสต์ดังกล่าวได้เผยแพร่ภาพของ นพ.สมนึก วีระนรพาณิช ยืนอยู่ในสภาพน้ำท่วมสูงถึงระดับเอวบริเวณหน้าคลินิก พร้อมข้อความที่ระบุว่า “ปิดคลินิกอย่างถาวรแล้วครับ 18 ปี ที่ให้การดูแลรักษาคนที่มีลูกยาก เริ่มบุกเบิกจากศูนย์ จนคนรู้จักทั่วประเทศ ขอเก็บความภูมิใจไว้กะตัวละกัน สังเวยน้ำท่วม หาดใหญ่ 68“
ทั้งนี้ นพ.สมนึก วีระนรพาณิช เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในฐานะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาภาวะมีบุตรยาก โดยได้สร้างความหวังและรอยยิ้มให้กับครอบครัวมากมายทั่วประเทศตลอดระยะเวลาเกือบสองทศวรรษ โดยการปิดคลินิกถาวรในครั้งนี้เป็นผลมาจากการที่คลินิกต้อง สังเวยกับน้ำท่วม ในพื้นที่หาดใหญ่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของคลินิกมานาน
อย่างไรก็ตามหลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ ได้มีกำลังใจหลั่งไหลจากผู้ที่เคยได้รับความช่วยเหลือ และภายหลังการประกาศ มีผู้คนจำนวนมากเข้ามาร่วมแสดงความเสียใจและขอบคุณ นพ.สมนึก อย่างล้นหลาม โดยเฉพาะจากเหล่าคุณแม่คุณพ่อที่เคยประสบความสำเร็จในการมีบุตรจากคลินิกแห่งนี้ บางรายระบุว่า “ขอบคุณคุณหมอมากค่ะ ทั้งรักษา ทั้งดูแลและทำคลอด ตั้งแต่ปี 56-58 ลูกชายเป็นหนุ่ม 10 ขวบแล้วค่ะ ส่งกำลังใจให้คุณหมอนะคะ 🙏❤️” ซึ่งการปิดตัวของคลินิก นพ.สมนึก วีระนรพาณิช จึงนับเป็นการปิดตำนานคลินิกที่มีความสำคัญต่อวงการแพทย์ผู้มีบุตรยากและเป็นที่รักของผู้คนมากมายในประเทศไทย