ป้าตุ่มขอบคุณผู้การฯ รุดขอโทษ ตร.ใช้คำพูดรุนแรง สั่งลงโทษวินัยเป็นตัวอย่าง

ผู้บังคับการจังหวัดนครสวรรค์รุดเข้าขอโทษ คุณป้าตุ่ม และ น้องมด ลูกสาว ถึงที่ร้าน หลังเกิดเหตุตำรวจใต้บังคับบัญชาใช้ถ้อยคำรุนแรงและแสดงกิริยาไม่เหมาะสมกรณีขอให้ดับเครื่องยนต์รถ โดยผู้บังคับบัญชาระดับสูงยอมรับว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่นั้น ผิดนโยบาย ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างชัดเจน พร้อมสั่ง ลงโทษทางวินัยและปกครอง ทันทีโดยไม่ต้องตั้งกรรมการสอบสวน เนื่องจากมีคลิปเป็นหลักฐานมัดตัวชัดเจน เพื่อนำเหตุการณ์นี้ไปเป็น บทเรียนตัวอย่าง ให้ตำรวจรุ่นอื่น ๆ ด้านคุณป้าตุ่มแม้จะรู้สึกซาบซึ้งใจในความเมตตาของผู้ใหญ่ แต่ยืนยันว่าเรื่องนี้ "ยังไม่จบ" พร้อมวอนเตือนตำรวจให้ระมัดระวัง เพราะทุกวันนี้ทุกบ้านมีกล้องวงจรปิด
จากกรณีเกิดเหตุการณ์ปะทะคารมที่กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ ระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองนครสวรรค์ กับ คุณป้าตุ่ม แม่ค้าร้านขายของชำ บริเวณถนนชุมชนวัดพรมจริยาวาส
โดย เมื่อวันที่ 21 พ.ย. ที่ผ่านมา เพจ "เจ๊มอย" ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอ แสดงให้เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจขับรถมาจอดทำธุระหน้าร้านของคุณป้าตุ่ม แต่เมื่อคุณป้าขอความร่วมมือให้ "ช่วยดับเครื่อง" เพราะกลัวควันรถเข้าบ้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจกลับ อารมณ์ขึ้น และประกาศผ่านลำโพงห้ามจอดรถตลอดแนวถนน ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่รู้สึกเหมือนถูกกดดัน แม้ว่าต่อมาคู่กรณีจะเข้ามาขอโทษแล้ว แต่คุณป้าตุ่มและลูกสาวคือ น้องมด ยังคงรู้สึกไม่สบายใจ
ล่าสุดวันนี้ (22 พ.ย.) เพจ "สี่แควนิวส์" ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอ ผู้บังคับการจังหวัดนครสวรรค์ รุดเข้าเยี่ยมและ ขอโทษ คุณป้าตุ่มและน้องมดด้วยตนเอง พร้อมรับว่าผู้ใต้บังคับบัญชา ทำผิดจริง
ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแสดงความรู้สึก ไม่สบายใจอย่างยิ่ง และยืนยันว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่ตำรวจในเหตุการณ์นี้ ไม่ถูกต้องเลย ถือว่า ผิดนโยบาย ของสำนักงานแห่งชาติที่กำชับให้ตำรวจดูแลและพูดจากับประชาชนอย่างสุภาพ
บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ พล.ต.ต.นเรวิช สุคนธวิท ยืนยันว่าจะดำเนินการอย่าง ตรงไปตรงมาโดยจะลงโทษทางวินัย ทางระเบียบ และลงโทษทางปกครอง จะไม่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน เนื่องจาก ความผิดปรากฏชัดเจนตามคลิป และเจ้าตัวตำรวจผู้ก่อเหตุก็ได้ ยอมรับผิด แล้ว เหตุการณ์นี้จะถูกนำไปเป็น ตัวอย่าง เพื่ออบรมสั่งสอนตำรวจรุ่นอื่น ๆ ว่าการกระทำด้วยอารมณ์ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของประชาชน
พล.ต.ต.นเรวิช ระบุว่า ความผิดพลาดเกิดจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ ภายใต้แรงกดดันต่าง ๆ จึงได้เน้นย้ำว่า ตำรวจทุกคนจะต้องได้รับการฝึกอบรมให้ อดทนต่อความเจ็บใจ และมีความเข้มแข็งในการรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ
ด้าน คุณป้าตุ่มกล่าว ขอบคุณ ผู้บังคับบัญชาที่แสดงความเมตตาและลงมาแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ซึ่งทำให้เธอรู้สึก ชุ่มชื่นหัวใจ เธอกำลังรอติดตามดูว่าผู้บังคับบัญชาจะลงโทษอย่างไร และจะยุติเรื่องไว้เพียงแค่นั้นหรือไม่
คุณป้าตุ่มยืนยันว่า ไม่ได้เหมารวมตำรวจทั้งหมด เพราะครอบครัวของเธอก็เคยเป็นครอบครัวตำรวจ เธอหวังว่าเหตุการณ์นี้จะเป็น บทเรียนให้กับการตำรวจคนอื่นๆ พร้อมเตือนให้ระมัดระวัง เพราะ ทุกบ้านเดี๋ยวนี้มีกล้องวงจรปิดหมดแล้ว แม้จะซาบซึ้งใจ แต่คุณป้าตุ่มย้ำว่าเรื่องนี้ ยังไม่จบ
ขณะนี้ สภาพจิตใจของน้องมดลูกสาวของคุณป้าตุ่มยังไม่ดีเลย ผู้บังคับการจังหวัดนครสวรรค์ รับปากคุ้มครองความปลอดภัย ให้กับครอบครัวแม่ค้าและวางแผนจะมาพบกับน้องมดอีกครั้งในตอนเย็น เพื่อให้กำลังใจ เนื่องจากน้องมดเองก็ เติบโตมาในแวดวงตำรวจ